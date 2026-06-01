На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу синтоистских святынь, почувствуете ритм одного из крупнейших мегаполисов мира и поймёте, каким Япония представляет своё будущее.
Вы пройдёте путь от векового леса Мэйдзи Дзингу до футуристической Одайбы, узнаете, как менялась страна на протяжении столетий, и увидите Токио как живую историю, продолжающуюся прямо сейчас.
Вы пройдёте путь от векового леса Мэйдзи Дзингу до футуристической Одайбы, узнаете, как менялась страна на протяжении столетий, и увидите Токио как живую историю, продолжающуюся прямо сейчас.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Синтоистское святилище Мэйдзи Дзингу — лес посреди мегаполиса.
- Перекрёсток Сибуя — пульс современного Токио.
- Посещение буддийского ритуала Гома.
- Район Асакуса — дух старого Эдо.
- Остров Одайба — город будущего.
Темы
В святилище Мэйдзи Дзингу мы поговорим об одном из самых драматичных периодов японской истории. Разберёмся, почему император, считавшийся живым божеством, начал носить европейский мундир и почему рядом с традиционным сакэ в храме выставлены бочки французского вина из Бургундии.
На перекрёстке Сибуя обсудим устройство японского общества, особенности городской культуры и причины, по которым для многих японцев общественный порядок важнее личного комфорта.
Во время посещения храма познакомимся с традициями буддийской школы Сингон. Вы узнаете смысл ритуала Гома: что символизирует священный огонь, почему считается, что он помогает избавиться от заблуждений, и зачем японцы приходят на церемонию перед важными экзаменами, переговорами или жизненными решениями.
В районе Асакуса мы перенесёмся во времена, когда Токио ещё назывался Эдо. Поговорим о культуре «плывущего мира» — укиё-э, о развитии городской культуры, традициях уличной еды.
На острове Одайба обсудим японское видение будущего.
Вы узнаете, как искусственные острова создаются из песка и переработанных материалов, почему стране приходится буквально отвоёвывать землю у моря и как бывшие промышленные территории превращаются в современные районы, парки и культурные пространства, включая знаменитый Team
Lab
Организационные детали
Билеты на речной круиз и в Team.
Lab Planets приобретаются заранее — актуальную стоимость уточняйте в переписке
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 281 туриста
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. Моя
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Токио: одна столица - три эпохи»
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио между эпохами
Железные дороги, Миядзаки, зелёный чай и парк «Хамарикю» - прогулка, насыщенная историей и вкусом
Начало: На станции Симбаси
Завтра в 09:30
8 июн в 09:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тени прошлого Эдо и свет будущего Токио
Пройти путь от феодального прошлого к милитаризму, послевоенному восстановлению и изменению общества
19 июн в 08:00
20 июн в 09:30
$255 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио сквозь века
Отправиться через эпоху Эдо в 21 век, увидеть Храм первого сёгуна и надгробие последнего
Начало: В парке Уэно
8 июн в 14:30
9 июн в 10:30
$208 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
От древнего Эдо к архитектуре и технологиям будущего
Увидеть, как эпохи наслаивались друг на друга и понять, как сложился уникальный облик Токио
Начало: На мосту Нихомбаси
Завтра в 14:00
8 июн в 12:00
$120 за человека
от $380 за экскурсию