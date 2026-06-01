Что вас ожидает

Синтоистское святилище Мэйдзи Дзингу — лес посреди мегаполиса.

Перекрёсток Сибуя — пульс современного Токио.

Посещение буддийского ритуала Гома.

Район Асакуса — дух старого Эдо.

Остров Одайба — город будущего.

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В святилище Мэйдзи Дзингу мы поговорим об одном из самых драматичных периодов японской истории. Разберёмся, почему император, считавшийся живым божеством, начал носить европейский мундир и почему рядом с традиционным сакэ в храме выставлены бочки французского вина из Бургундии.

На перекрёстке Сибуя обсудим устройство японского общества, особенности городской культуры и причины, по которым для многих японцев общественный порядок важнее личного комфорта.

Во время посещения храма познакомимся с традициями буддийской школы Сингон. Вы узнаете смысл ритуала Гома: что символизирует священный огонь, почему считается, что он помогает избавиться от заблуждений, и зачем японцы приходят на церемонию перед важными экзаменами, переговорами или жизненными решениями.

В районе Асакуса мы перенесёмся во времена, когда Токио ещё назывался Эдо. Поговорим о культуре «плывущего мира» — укиё-э, о развитии городской культуры, традициях уличной еды.

На острове Одайба обсудим японское видение будущего.