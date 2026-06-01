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Токио: одна столица - три эпохи

От храмов и старого Эдо - до футуристической Одайбы и технологий будущего
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу синтоистских святынь, почувствуете ритм одного из крупнейших мегаполисов мира и поймёте, каким Япония представляет своё будущее.

Вы пройдёте путь от векового леса Мэйдзи Дзингу до футуристической Одайбы, узнаете, как менялась страна на протяжении столетий, и увидите Токио как живую историю, продолжающуюся прямо сейчас.
Токио: одна столица - три эпохи
Токио: одна столица - три эпохи
Токио: одна столица - три эпохи

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Синтоистское святилище Мэйдзи Дзингу — лес посреди мегаполиса.
  • Перекрёсток Сибуя — пульс современного Токио.
  • Посещение буддийского ритуала Гома.
  • Район Асакуса — дух старого Эдо.
  • Остров Одайба — город будущего.

Темы

В святилище Мэйдзи Дзингу мы поговорим об одном из самых драматичных периодов японской истории. Разберёмся, почему император, считавшийся живым божеством, начал носить европейский мундир и почему рядом с традиционным сакэ в храме выставлены бочки французского вина из Бургундии.
На перекрёстке Сибуя обсудим устройство японского общества, особенности городской культуры и причины, по которым для многих японцев общественный порядок важнее личного комфорта.
Во время посещения храма познакомимся с традициями буддийской школы Сингон. Вы узнаете смысл ритуала Гома: что символизирует священный огонь, почему считается, что он помогает избавиться от заблуждений, и зачем японцы приходят на церемонию перед важными экзаменами, переговорами или жизненными решениями.
В районе Асакуса мы перенесёмся во времена, когда Токио ещё назывался Эдо. Поговорим о культуре «плывущего мира» — укиё-э, о развитии городской культуры, традициях уличной еды.
На острове Одайба обсудим японское видение будущего.
Вы узнаете, как искусственные острова создаются из песка и переработанных материалов, почему стране приходится буквально отвоёвывать землю у моря и как бывшие промышленные территории превращаются в современные районы, парки и культурные пространства, включая знаменитый Team
Lab

Организационные детали

Билеты на речной круиз и в Team.
Lab Planets приобретаются заранее — актуальную стоимость уточняйте в переписке
  • Обед — по желанию

    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Татьяна
    Татьяна — ваш гид в Токио
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2025 года
    Провела экскурсии для 281 туриста
    Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. Моя
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    специализация — природный отдых, поэтому я составлю для вас индивидуальный маршрут по самым живописным и тихим местам, где можно по-настоящему отдохнуть и насладиться красотой Японии. Путешествуйте со мной и откройте для себя Японию, которую видят только местные!

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