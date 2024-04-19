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рассказами не только о сакуре, но и о Японии и Токио ❤️. Екатерина нам организовала даже уютный пикник в парке 💯 погружение! Отдельное спасибо за наводки по другим местам, за детали, про которые никогда не узнаешь на типовой экскурсии: про храмы, культуру, ночную жизнь и бытовые мелочи. Катя, спасибо!! Как к родственникам приехали, очень душевно было! Вернемся! И в Японию и к Екатерине 🌸