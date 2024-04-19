4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Ветка сакуры
Прогулка по Токио, где можно насладиться цветением сакуры, увидеть станцию «Токио» и узнать о традициях японцев. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У метро «Токио» (JR line)
25 мар в 08:00
26 мар в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
скидка
9%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя охота за цветущей сакурой
Прогулка по Токио в мягкой подсветке сакуры. Откройте для себя секреты города и насладитесь его атмосферой, обсуждая яркие личности и идеи
Начало: У метро Toranomon Hills
Расписание: в среду в 19:00
19 мар в 19:00
24 мар в 19:00
95$86 за человека
6 часов
Водная прогулка
Цветущий Токио
Полюбоваться цветением сакуры, гуляя в районе Нихонбаси и плавая на кораблике по речным каналам
17 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$396 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina19 апреля 2024Ехали специально на ханами и очень переживали, что не успеем увидеть сакуру. Очень зря! Получилось волшебно: неспешная прогулка с увлекательными
- ААлександр12 апреля 2024Большое спасибо за экскурсию! Прекрасные места, интересные рассказы. Отдельное спасибо за советы по местам которые можно посетить! p.s. Ваше желание сбылось, эта поездка была потрясающей.
- ММарина5 апреля 2024Всё прошло замечательно. Екатерина с Дмитрием предложили интересный маршрут,где мы смогли увидеть много сакуры разных сортов и вообще показали красивейших
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На цветение»
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