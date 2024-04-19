На цветение – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «На цветение» в Токио на русском языке, цены от $86, скидки до 9%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Ветка сакуры
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Ветка сакуры
Прогулка по Токио, где можно насладиться цветением сакуры, увидеть станцию «Токио» и узнать о традициях японцев. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У метро «Токио» (JR line)
25 мар в 08:00
26 мар в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
Вечерняя охота за цветущей сакурой - в мини-группе
Пешая
скидка
9%
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя охота за цветущей сакурой
Прогулка по Токио в мягкой подсветке сакуры. Откройте для себя секреты города и насладитесь его атмосферой, обсуждая яркие личности и идеи
Начало: У метро Toranomon Hills
Расписание: в среду в 19:00
19 мар в 19:00
24 мар в 19:00
95$86 за человека
Цветущий Токио
Пешая
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Цветущий Токио
Полюбоваться цветением сакуры, гуляя в районе Нихонбаси и плавая на кораблике по речным каналам
17 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$396 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    19 апреля 2024
    Ветка сакуры
    Ехали специально на ханами и очень переживали, что не успеем увидеть сакуру. Очень зря! Получилось волшебно: неспешная прогулка с увлекательными
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    рассказами не только о сакуре, но и о Японии и Токио ❤️. Екатерина нам организовала даже уютный пикник в парке 💯 погружение! Отдельное спасибо за наводки по другим местам, за детали, про которые никогда не узнаешь на типовой экскурсии: про храмы, культуру, ночную жизнь и бытовые мелочи. Катя, спасибо!! Как к родственникам приехали, очень душевно было! Вернемся! И в Японию и к Екатерине 🌸

    Ехали специально на ханами и очень переживали, что не успеем увидеть сакуру. Очень зря! Получилось волшебно:
  • А
    Александр
    12 апреля 2024
    Вечерняя охота за цветущей сакурой - в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Прекрасные места, интересные рассказы. Отдельное спасибо за советы по местам которые можно посетить! p.s. Ваше желание сбылось, эта поездка была потрясающей.
    Большое спасибо за экскурсию!
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Ветка сакуры
    Всё прошло замечательно. Екатерина с Дмитрием предложили интересный маршрут,где мы смогли увидеть много сакуры разных сортов и вообще показали красивейших
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    локаций. Рассказ не был перегружен историей и датами, но мы услышали много красивых легенд и самое необходимое,что надо запомнить. Параллельно узнали много о жизни современного Токио. Приятным бонусом были небольшие перекусы по дороге,которые предложили ребята. Мы замечательно и интересно провели время!Спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На цветение»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в январе 2025
Сейчас в Токио в категории "На цветение" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 396 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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