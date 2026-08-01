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Завтрак на рынке Цукидзи (всё включено)

Дегустации свежайших даров моря на главных рыбных рядах Токио
Вот это будет пиршество! Вы познакомитесь с самым известным рыбным рынком мира — Цукидзи. Попробуете классический японский завтрак в 70-летнем ресторане. Пройдёте по рядам, где можно найти всё, что водится в мировом океане. Познакомитесь с историей рынка, примете участие в приготовлении васаби и мисо. Возможно, опрокинете сакэ. А после устроитесь на террасе и наедитесь вкусноты.
Завтрак на рынке Цукидзи (всё включено)
Завтрак на рынке Цукидзи (всё включено)
Завтрак на рынке Цукидзи (всё включено)

Описание экскурсии

  • У станции метро Цукидзи пьём кофе.
  • Заходим в храм камбоджийского буддизма.
  • Завтракаем в маленьком ресторане, которому 70 лет.
  • Пробуем самые кинематографичные снеки рыбного рынка Цукидзи.
  • Набираем свежие морепродукты и устраиваем пикник на террасе рынка.

Что сделаем ещё:

  • Помолимся синтоистским покровителям рыболовства о хорошей погоде.
  • Сами приготовим васаби, откроем устрицы.
  • Посмотрим все этапы приготовления мисо и даже продегустируем сакэ (только 18+).
  • Купим лучшие сувениры и сделаем крутые фото.

Организационные детали

  • Всё включено. И, пожалуйста, приходите голодными!
  • Предварительно прошу сообщить об аллергиях и непереносимости конкретных продуктов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$220
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Tsukiji Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Коничива! Я маркетолог и видео-блогер. Живу в Токио с 2019 — и провожу экскурсии для всех, кто готов навсегда влюбиться в этот город! Приглашаю вас исследовать сердце Токио — покажу вам
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самые живые и запоминающиеся места, познакомлю с миром единоборств (сумо и дзюдо), винтажными лавками и ресторанами. Сопровожу на выставки в Tokyo Big Sight и Mukuhari messe. Индивидуальные маршруты — от поездок в горы Такао и Фудзи до прибрежных деревень в соседних префектурах. Осенью мы любуемся листьями клёнов и гинко, зимой навещаем зимних обезьянок в Гунме, летом наслаждаемся фестивалем Ава-Одори в Коэндзи, а весной снимаем рилсы под дождём из листьев сакуры.

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