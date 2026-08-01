Вот это будет пиршество! Вы познакомитесь с самым известным рыбным рынком мира — Цукидзи. Попробуете классический японский завтрак в 70-летнем ресторане. Пройдёте по рядам, где можно найти всё, что водится в мировом океане. Познакомитесь с историей рынка, примете участие в приготовлении васаби и мисо. Возможно, опрокинете сакэ. А после устроитесь на террасе и наедитесь вкусноты.
Описание экскурсии
- У станции метро Цукидзи пьём кофе.
- Заходим в храм камбоджийского буддизма.
- Завтракаем в маленьком ресторане, которому 70 лет.
- Пробуем самые кинематографичные снеки рыбного рынка Цукидзи.
- Набираем свежие морепродукты и устраиваем пикник на террасе рынка.
Что сделаем ещё:
- Помолимся синтоистским покровителям рыболовства о хорошей погоде.
- Сами приготовим васаби, откроем устрицы.
- Посмотрим все этапы приготовления мисо и даже продегустируем сакэ (только 18+).
- Купим лучшие сувениры и сделаем крутые фото.
Организационные детали
- Всё включено. И, пожалуйста, приходите голодными!
- Предварительно прошу сообщить об аллергиях и непереносимости конкретных продуктов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$220
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Tsukiji Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Коничива! Я маркетолог и видео-блогер. Живу в Токио с 2019 — и провожу экскурсии для всех, кто готов навсегда влюбиться в этот город! Приглашаю вас исследовать сердце Токио — покажу вам
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