Показать всё
Индивидуальная
до 5 чел.
Вокруг Фудзи: где оживает история
Почувствуйте магию Яманаси - от святынь до мистики старой Японии
Начало: Станция Хино (Hino) в западной части Токио
«Бесплатная дегустация местных вин и секреты японского виноделия»
6 июн в 10:00
17 июн в 10:00
$580 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ужин и дегустация 100 видов саке
Начало: Железнодорожный вокзал, Железнодорожный вокзал · п...
«Дегустация саке с экспертом за ужином С помощью эксперта вы сможете выбирать и оценивать многообразие вкусов саке из представленных в ресторане 100 видов, тщательно отобранных со всей Японии»
$185 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
Разобраться в тонкостях японского напитка и провести вечер в атмосферной идзакае
Начало: У станции Уэно
Завтра в 18:30
7 июн в 18:30
$186 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 19 мар 2026
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей в середине марта и
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная экскурсия! Увидели и узнали много всего интересного! Татьяна учла все наши пожелания. Только на машине можно охватить такой объм и не устать. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия оправдала все ожидания, Татьяна много рассказывала и отвечала на все вопросы, по нашей просьбе даже завезла нас в онсен
Вам был полезен этот отзыв?
Р
спасибо огромное Татьяне! Очень круто провели время!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отлично провели время в компании Татьяны) Получился отличный маршрут, живой, интересный и позитивный) Виды и фотоспоты были подобраны просто шикарно! Очень довольны и с удовольствием порекомендуем друзьям
Вам был полезен этот отзыв?
М
очень рекомендую посетить эту экскурсию. Очень интересно, насыщенно и разнообразно по содержанию. Огромная благодарность Татьяне, которая ее организует и проводит. Единственный совет, чтобы полноценно увидеть пейзажи горы Фуджи - выбирайте ясную погоду
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна - отличный экскурсовод, история, быт, японский менталитет - обо всем очень интересно рассказала. Программа насыщенная и продуманная, успели все посмотреть, вкусно пообедать и во время вернуться в отель. То, что экскурсия на авто - отдельный плюс. Татьяна, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам экскурсия понравилась. Поездка была комфортной и интересной. Маршрут составлен грамотно. Татьяна учитывала наши интересы и пожелания. Мы остались довольны и с удовольствием можем рекомендовать Татьяну.
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Все прошло отлично! Татьяна провела очень хорошую экскурсию! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 51 отзыв в Токио в категории "С дегустацией"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «С дегустацией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2026
Сейчас в Токио в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 580. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С дегустацией», 51 ⭐ отзыв, цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август