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Дегустации на экскурсиях в Токио – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией» в Токио на русском языке, цены от $185. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Вокруг Фудзи: где оживает история
На машине
8 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Вокруг Фудзи: где оживает история
Почувствуйте магию Яманаси - от святынь до мистики старой Японии
Начало: Станция Хино (Hino) в западной части Токио
«Бесплатная дегустация местных вин и секреты японского виноделия»
6 июн в 10:00
17 июн в 10:00
$580 за всё до 5 чел.
Ужин и дегустация 100 видов саке
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ужин и дегустация 100 видов саке
Начало: Железнодорожный вокзал, Железнодорожный вокзал · п...
«Дегустация саке с экспертом за ужином С помощью эксперта вы сможете выбирать и оценивать многообразие вкусов саке из представленных в ресторане 100 видов, тщательно отобранных со всей Японии»
$185 за всё до 3 чел.
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация саке с ужином в Токио (20+)
Разобраться в тонкостях японского напитка и провести вечер в атмосферной идзакае
Начало: У станции Уэно
Завтра в 18:30
7 июн в 18:30
$186 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Вокруг Фудзи: где оживает история
Дата посещения: 19 мар 2026
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей в середине марта и
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поездка была посвящена поиску сакуры, тк в этот период времени она только-только открывалась. Так произошло и с Фудзи, она слегка приоткрылась нам утром и к обеду исчезла из вида. Но! благодаря этому мы с удовольствием сходили в музей кимоно, в котором хранится шикарнейшая коллекция ручных кимоно. Посетили таинственный лес и прикоснулись к ледяной пещере, образовавшейся в вулканической лаве. А также выкроили время на шоппинг в аутлете, где чудесно провели время и таки нашли цветущую сакуру. Спасибо Татьяне за исполнение наших хотелок и возможность спонтанно подвинуть наполнение экскурсии. Обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям эту активность.
P.s. Из субъективных пожеланий, я бы добавила прогулку вокруг озера с видом на Фудзи - завораживающее место, где хочется остановить время)

Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей+1
Всем привет! Спешу поделиться нашим отзывом на экскурсию с Татьяной вокруг Фудзи. Приезжали в Японию семьей
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А
Вокруг Фудзи: где оживает история
Прекрасная экскурсия! Увидели и узнали много всего интересного! Татьяна учла все наши пожелания. Только на машине можно охватить такой объм и не устать. Однозначно рекомендую!
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Ю
Вокруг Фудзи: где оживает история
Экскурсия оправдала все ожидания, Татьяна много рассказывала и отвечала на все вопросы, по нашей просьбе даже завезла нас в онсен
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с видом на Фудзи-сан. Первый раз в Японии и сами такой маршрут не ослили бы. Погода порадовала и увидели Фудзи во всей красе! Спасибо!

Экскурсия оправдала все ожидания, Татьяна много рассказывала и отвечала на все вопросы, по нашей просьбе даже
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Р
Вокруг Фудзи: где оживает история
спасибо огромное Татьяне! Очень круто провели время!
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Е
Вокруг Фудзи: где оживает история
Отлично провели время в компании Татьяны) Получился отличный маршрут, живой, интересный и позитивный) Виды и фотоспоты были подобраны просто шикарно! Очень довольны и с удовольствием порекомендуем друзьям
Отлично провели время в компании Татьяны) Получился отличный маршрут, живой, интересный и позитивный) Виды и фотоспоты
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М
Вокруг Фудзи: где оживает история
очень рекомендую посетить эту экскурсию. Очень интересно, насыщенно и разнообразно по содержанию. Огромная благодарность Татьяне, которая ее организует и проводит. Единственный совет, чтобы полноценно увидеть пейзажи горы Фуджи - выбирайте ясную погоду
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Татьяна
Вокруг Фудзи: где оживает история
Татьяна - отличный экскурсовод, история, быт, японский менталитет - обо всем очень интересно рассказала. Программа насыщенная и продуманная, успели все посмотреть, вкусно пообедать и во время вернуться в отель. То, что экскурсия на авто - отдельный плюс. Татьяна, спасибо!
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А
Вокруг Фудзи: где оживает история
Нам экскурсия понравилась. Поездка была комфортной и интересной. Маршрут составлен грамотно. Татьяна учитывала наши интересы и пожелания. Мы остались довольны и с удовольствием можем рекомендовать Татьяну.
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Михаил
Вокруг Фудзи: где оживает история
Замечательная экскурсия!
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Р
Вокруг Фудзи: где оживает история
Все прошло отлично! Татьяна провела очень хорошую экскурсию! Рекомендую!
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Всего 51 отзыв в Токио в категории "С дегустацией"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «С дегустацией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вокруг Фудзи: где оживает история;
  2. Ужин и дегустация 100 видов саке;
  3. Дегустация саке с ужином в Токио (20+).
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Район Акихабара;
  4. Перекрёсток Сибуя;
  5. Остров Одайба;
  6. Императорский дворец Токио;
  7. Храм Мэйдзи-дзингу;
  8. Башня Tokyo Skytree;
  9. Квартал Кабукичо;
  10. Театр «Кабукидза».
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2026
Сейчас в Токио в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 580. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «С дегустацией», 51 ⭐ отзыв, цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август