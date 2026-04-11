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поездка была посвящена поиску сакуры, тк в этот период времени она только-только открывалась. Так произошло и с Фудзи, она слегка приоткрылась нам утром и к обеду исчезла из вида. Но! благодаря этому мы с удовольствием сходили в музей кимоно, в котором хранится шикарнейшая коллекция ручных кимоно. Посетили таинственный лес и прикоснулись к ледяной пещере, образовавшейся в вулканической лаве. А также выкроили время на шоппинг в аутлете, где чудесно провели время и таки нашли цветущую сакуру. Спасибо Татьяне за исполнение наших хотелок и возможность спонтанно подвинуть наполнение экскурсии. Обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям эту активность.

P.s. Из субъективных пожеланий, я бы добавила прогулку вокруг озера с видом на Фудзи - завораживающее место, где хочется остановить время)