Камакура позволяет увидеть совершенно другую Японию всего в часе езды от Токио. Здесь меньше небоскрёбов и суеты, зато сохранилась атмосфера древней столицы самураев. Когда вы доберётесь, я покажу вам главные символы города и места, которые любят сами японцы: от Великого Будды и старинных храмов до уютных улочек и побережья океана. А ещё поговорим о сёгунатах, вере и современной жизни города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:00 — встреча на станции Камакура. Познакомимся и отправимся на знаменитом поезде Энодэн в район Хасэ. Я расскажу, как небольшой прибрежный город стал первой самурайской столицей Японии и почему именно здесь зародилась система власти, определившая развитие страны на многие века вперёд

10:20 — храм Хасэдэра с панорамными видами на побережье. Осмотрим территорию комплекса, пещеру Бэнтэн и знаменитую одиннадцатиликую Каннон — большую деревянную буддийскую статую

11:45— Великий Будда Камакуры. Вы увидите один из главных символов Японии и узнаете об истории Камакурского периода. Я расскажу об особенностях религии, традициях поклонения в храмах и святилищах и как философия влияла на мировоззрение самураев

12:20 — обед. По желанию попробуете местную кухню в атмосферном ресторане города

13:20 — побережье Тихого океана. Вы посмотрите на ещё одну сторону Камакуры — спокойную, морскую и совсем не похожую на шумный Токио

14:10 — улица Комати-дори. Главная прогулочная зона Камакуры со сладостями, сувенирами и местными деликатесами. Обсудим современную жизнь города, его популярность среди японцев и причины, по которым этот город считается одним из самых комфортных и атмосферных мест недалеко от Токио

14:50 — святилище Цуругаока Хатимангу. Главный синтоистское храм города и важнейший памятник самурайской эпохи. Вы узнаете, как появился первый сёгунат, какую роль в японской истории сыграл Минамото-но Ёритомо и почему Камакура стала политическим центром страны

15:30 — исторические кварталы Камакуры. Мы пройдём по старинным улицам и поговорим о том, кто такие самураи и насколько их реальная жизнь отличалась от образа, который мы привыкли видеть в кино и аниме

16:00 — завершение экскурсии у станции Камакура

Время указано примерно и может незначительно меняться в зависимости от времени старта, темпа группы, очередей и погодных условий.

Организационные детали

При необходимости помогу с покупкой билетов и навигацией по маршруту

Могу провести экскурсию для компаний от 4 чел. — подробности в переписке

Будем много ходить и подниматься по лестницам, наденьте удобную обувь

Дополнительно оплачиваются (за чел.)