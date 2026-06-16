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Знакомство с древней столицей самураев (встреча на станции Камакура)

Посмотреть на Великого Будду, узнать о самурайском прошлом и оценить океанские пейзажи
Камакура позволяет увидеть совершенно другую Японию всего в часе езды от Токио. Здесь меньше небоскрёбов и суеты, зато сохранилась атмосфера древней столицы самураев.

Когда вы доберётесь, я покажу вам главные символы города и места, которые любят сами японцы: от Великого Будды и старинных храмов до уютных улочек и побережья океана. А ещё поговорим о сёгунатах, вере и современной жизни города.
Знакомство с древней столицей самураев (встреча на станции Камакура)
Знакомство с древней столицей самураев (встреча на станции Камакура)
Знакомство с древней столицей самураев (встреча на станции Камакура)

Описание экскурсии

10:00 — встреча на станции Камакура. Познакомимся и отправимся на знаменитом поезде Энодэн в район Хасэ. Я расскажу, как небольшой прибрежный город стал первой самурайской столицей Японии и почему именно здесь зародилась система власти, определившая развитие страны на многие века вперёд

10:20 — храм Хасэдэра с панорамными видами на побережье. Осмотрим территорию комплекса, пещеру Бэнтэн и знаменитую одиннадцатиликую Каннон — большую деревянную буддийскую статую

11:45— Великий Будда Камакуры. Вы увидите один из главных символов Японии и узнаете об истории Камакурского периода. Я расскажу об особенностях религии, традициях поклонения в храмах и святилищах и как философия влияла на мировоззрение самураев

12:20 — обед. По желанию попробуете местную кухню в атмосферном ресторане города

13:20 — побережье Тихого океана. Вы посмотрите на ещё одну сторону Камакуры — спокойную, морскую и совсем не похожую на шумный Токио

14:10 — улица Комати-дори. Главная прогулочная зона Камакуры со сладостями, сувенирами и местными деликатесами. Обсудим современную жизнь города, его популярность среди японцев и причины, по которым этот город считается одним из самых комфортных и атмосферных мест недалеко от Токио

14:50 — святилище Цуругаока Хатимангу. Главный синтоистское храм города и важнейший памятник самурайской эпохи. Вы узнаете, как появился первый сёгунат, какую роль в японской истории сыграл Минамото-но Ёритомо и почему Камакура стала политическим центром страны

15:30 — исторические кварталы Камакуры. Мы пройдём по старинным улицам и поговорим о том, кто такие самураи и насколько их реальная жизнь отличалась от образа, который мы привыкли видеть в кино и аниме

16:00 — завершение экскурсии у станции Камакура

Время указано примерно и может незначительно меняться в зависимости от времени старта, темпа группы, очередей и погодных условий.

Организационные детали

  • При необходимости помогу с покупкой билетов и навигацией по маршруту
  • Могу провести экскурсию для компаний от 4 чел. — подробности в переписке
  • Будем много ходить и подниматься по лестницам, наденьте удобную обувь

Дополнительно оплачиваются (за чел.)

  • Проезд на общественном транспорте из Токио и обратно — 2000–3000 иен ($13–19)
  • Храм Хасэдэра — 400 иен ($3)
  • Великий Будда — 300 иен ($2)
  • Питание и личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции Камакура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан
Райхан — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 150 туристов
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю
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на Токио изнутри — как местный. Я знаю, где лучший рамэн, где можно поймать кадр с неоном, а где спрятаться от толпы и услышать, как город дышит. Работаю в туризме и фотографии, поэтому на моих прогулках всегда лёгкая атмосфера, хорошие фото и ощущение, будто вы гуляете с другом. Проводил десятки экскурсий — от храмов до фуд-туров, от рассветных прогулок до ночных огней Синдзюку. Хочу, чтобы каждый почувствовал Токио не как турист, а как «свой человек в Японии».

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