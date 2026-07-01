Камакура и Эносима на английском: храмы, океан и Великий Будда
Исторические места, морские пейзажи и классическая японская культура рядом с Токио
Если Токио — это стремительный ритм современной Японии, то Камакура — её тихая и созерцательная сторона.
Здесь поезда идут вдоль океана, на холмах стоят старинные святыни, а на острове Эносима легко почувствовать себя героем аниме. За один день вы увидите самые знаковые места этого уголка страны.
Описание экскурсии
Великий Будда Камакуры (30 мин). Первая остановка — храм Котоку-ин, где находится бронзовая статуя Будды Амиды. Уже много веков она остаётся главным символом города.
Знаменитый переезд из аниме (20 мин). Вы побываете в популярной фотолокации — на станции Камакура Хай Скул Фронт. Железнодорожный переезд неподалёку знаком поклонникам аниме «Коронный бросок».
Остров Эносима (около 2 часов). Небольшой остров у побережья Сёнан, соединённый с материком длинным мостом. Здесь будет свободное время: можно посетить храм Эносима, прогуляться по оживлённым торговым улочкам и попробовать местные закуски из морепродуктов.
Храм Цуругаока Хатимангу (около 1 часа). Главное синтоистское святилище Камакуры и памятник самурайской эпохи. Храм посвящён божеству Хатиману — покровителю воинов.
Гид расскажет о самурайской культуре, буддийских и синтоистских традициях, а также об истории Камакуры — бывшего политического центра Японии.
Примерный тайминг (зависит от дорожной ситуации)
08:00 — отправление от Токийского вокзала 08:30 — отправление из Синдзюку 10:00 – 10:30 — Великий Будда Камакуры 11:00 – 11:20 — станция Камакура Хай Скул Фронт 11:50 – 13:40 — остров Эносима 14:20 – 15:30 — храм Цуругаока Хатимангу с 15:30 — обратный путь в Синдзюку / Токио
Организационные детали
С вами будет англоязычный гид (для группы более 18 чел.) или гид-водитель из нашей команды
Экскурсия проходит на автомобиле или автобусе — зависит от размера группы
Питание не входит в стоимость. Во время остановки на Эносиме будет свободное время для обеда (гид порекомендует рестораны)
В выходные и праздники из-за пробок можем вернуться позже
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$90
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция Токио
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Киэ Китагава — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы являемся лицензированным туристическим агентством и принимающей компанией в Японии. Организуем индивидуальные экскурсии, трансферы из аэропортов и аренду лицензированного транспорта с профессиональными гидами.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Камакура и Эносима на английском: храмы, океан и Великий Будда»