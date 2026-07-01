Если Токио — это стремительный ритм современной Японии, то Камакура — её тихая и созерцательная сторона. Здесь поезда идут вдоль океана, на холмах стоят старинные святыни, а на острове Эносима легко почувствовать себя героем аниме. За один день вы увидите самые знаковые места этого уголка страны.

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Описание экскурсии

Великий Будда Камакуры (30 мин). Первая остановка — храм Котоку-ин, где находится бронзовая статуя Будды Амиды. Уже много веков она остаётся главным символом города.

Знаменитый переезд из аниме (20 мин). Вы побываете в популярной фотолокации — на станции Камакура Хай Скул Фронт. Железнодорожный переезд неподалёку знаком поклонникам аниме «Коронный бросок».

Остров Эносима (около 2 часов). Небольшой остров у побережья Сёнан, соединённый с материком длинным мостом. Здесь будет свободное время: можно посетить храм Эносима, прогуляться по оживлённым торговым улочкам и попробовать местные закуски из морепродуктов.

Храм Цуругаока Хатимангу (около 1 часа). Главное синтоистское святилище Камакуры и памятник самурайской эпохи. Храм посвящён божеству Хатиману — покровителю воинов.

Гид расскажет о самурайской культуре, буддийских и синтоистских традициях, а также об истории Камакуры — бывшего политического центра Японии.

Примерный тайминг (зависит от дорожной ситуации)

08:00 — отправление от Токийского вокзала

08:30 — отправление из Синдзюку

10:00 – 10:30 — Великий Будда Камакуры

11:00 – 11:20 — станция Камакура Хай Скул Фронт

11:50 – 13:40 — остров Эносима

14:20 – 15:30 — храм Цуругаока Хатимангу

с 15:30 — обратный путь в Синдзюку / Токио

Организационные детали