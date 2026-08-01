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Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)

Поучаствовать в гастрофестивале и утином забеге, узнать традиции айну и увидеть гейзеры
Откройте для себя Японию — от футуристических огней Токио до вулканических пейзажей Хоккайдо и вершины Фудзиямы.

Небольшой компанией мы прогуляемся по стеклянным улицам Синдзюку и Сибуи, перейдём самый загруженный перекрёсток мира,
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а затем уедем в тишину храмов Киото, где можно встретить гейш и загадать желание у святых ворот.

Нас ждут горячие источники с видом на осенние горы, посещение деревни айнов и гастрономический фестиваль в Саппоро.

Мы полюбуемся миллионами цветов, увидим медведей Хоккайдо и оленей Нары, будем купаться в тёплых водах онсэнов и ловить дзэн в каменных садах. Это путешествие — сочетание природы, истории, вкусов и впечатлений!

Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Подготовка к туру:
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.

Питание. Включены завтраки, а также ужины в Ноборибецу. Обеды и остальные ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн, междугородний транспорт, синкансен, самолёт, метро.

Возраст участников. 14+.

Виза. Нужна. Оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве или Санкт-Петербурге. Поможем с оформлением.

Уровень сложности. Лёгкий. Программа тура насыщенная, но сбалансированная. Нужно будет много ходить, но по желанию можно пропустить часть программы.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Токио

Встретимся в аэропорту Токио и на комфортабельном минивэне доедем до отеля. После заселения будет время на отдых и спокойный ужин. При желании вы можете самостоятельно прогуляться по вечерней столице.

Прилёт в ТокиоПрилёт в ТокиоПрилёт в Токио
2 день

Кварталы, улицы и храмы Токио

Начнём день в районе Асакуса — колоритном уголке Старого Токио. Посетим древний храм Сэнсо-дзи и пройдёмся по торговой улице Накамисэ, где можно купить сладости и сувениры. Заглянем в храм Асакуса с мемориальными камнями и статуей Будды, вытянем предсказания и окурим себя дымом на удачу.

Далее — станция Сибуя и легендарный перекрёсток, символ ритма мегаполиса. Продолжим маршрут на Харадзюку — квартале моды, уличного стиля и креативной молодёжи.

Прогуляемся до храма Мэйдзи, построенного в честь императора Муцухито — символа модернизации Японии. Вечером отправимся в район Синдзюку. Посмотрим на 3D котика, разговаривающего с рекламной вывески с прохожими, погуляем по кварталу красных фонарей, увидим большого Годзиллу и очутимся среди неоновых вывесок.

Кварталы, улицы и храмы ТокиоКварталы, улицы и храмы ТокиоКварталы, улицы и храмы Токио
3 день

Едем к Фудзи-сан

Сегодня едем смотреть на важный символ Японии. Полюбуемся на гору с самой узнаваемой точки — алой пагоды Тюрейто. Мы сделаем фото с величественной вершиной, а на спуске купим свежей клубники или данго и сделаем вкусную паузу.

Далее — релакс в онсенах (термальных источниках) с видом на Фудзи-сан. Горячая вода, свежий воздух, вид — всё способствует расслаблению. Там же пообедаем в японском стиле: вариантов множество, но вкусно и сытно!

Возвращаемся в Токио, в гостиницу — если будет желание, можно прогуляться по столице.

Если позволит погода, отдохнём на пляже и искупаемся. Второй вариант — прогулка по сувенирной улице Комати-дори. Вечером на поезде вернёмся в Токио.

Едем к Фудзи-санЕдем к Фудзи-санЕдем к Фудзи-сан
4 день

Свободное время и переезд в Киото

Утро и день свободны для шопинга, прогулок, достопримечательностей и выставок.

Вечером на синкансене с утра переезжаем в Киото — атмосферную старую столицу. Заселяемся в уютную гостиницу и отдыхаем.

Свободное время и переезд в КиотоСвободное время и переезд в Киото
5 день

Киото: след сёгунов, вкус Японии и мир гейш

Начнём день с посещения замка Нидзё — резиденции сёгунов династии Токугава. Полюбуемся декором, золотыми воротами Кара-мон, расписными залами дворца Ниномару и прогуляемся по саду с островами-долголетиями. Не забудем пройтись по «соловьиным» полам — древней охранной системе, издающей птичьи трели при шагах.

Далее — обед и прогулка по Нисики-маркету, известному разнообразием угощений: от уличных закусок до сладостей. После пройдёмся по старому Киото и сделаем снимки.

Во второй половине дня отправимся в район гейш — Гион. Здесь среди традиционных домов сможем увидеть настоящих гейко или майко. Заглянем в святилище Ясака-дзиндзя с ярко-красными воротами и узнаем о древних фестивалях. Затем вас ждёт храм Ясуи Компирагу и волшебный камень Энмусуби, исполняющий желания и очищающий от негатива.

В завершение дня — прогулка по историческим улочкам Нинендзака и Саннендзака. Эти «врата в прошлое» погружают в атмосферу старого Киото.

Киото: след сёгунов, вкус Японии и мир гейшКиото: след сёгунов, вкус Японии и мир гейшКиото: след сёгунов, вкус Японии и мир гейш
6 день

Очарование Киото

Сперва заедем в Кинкаку-дзи — знаменитый Золотой павильон, о котором писал Юкио Мисима. При желании выпьем матчу в чайном домике с видом на сад.

Далее отправимся в храм Рёан-дзи и попытаемся увидеть все 15 камней в японском саду. Пообедаем в ресторане с суши-конвейером, где еда подъезжает прямо к столику.

А вечером встретим закат в святилище Фусими Инари с 1000 алых ворот. Сходим в храм То-дзи с самой высокой пагодой в Японии и полюбуемся клёнами с подсветкой.

Очарование КиотоОчарование КиотоОчарование Киото
7 день

Нара и вечерняя Осака: олени, Будда и огни мегаполиса

С утра на поезде отправимся в Нару — первую столицу Японии, известную храмами и ручными оленями. Прогуляемся по парку, где свободно гуляют эти животные. Покормим их специальными печеньками, которые можно купить прямо на месте.

Затем посетим храм Тодай-дзи с гигантской бронзовой статуей Будды высотой 15 метров. Это одно из крупнейших деревянных зданий в мире. Желающие смогут пройти через узкий проём в колонне, что, по легенде, дарует просветление.

Во второй половине дня поедем в Осаку. Прогуляемся по улице Дотонбори — району с каналом, неоновыми вывесками, ресторанами и уличной едой. По пути заглянем в храм Ходзэн-дзи и обольём статую Фудо-мёо водой на удачу. Поздно вечером вернёмся в Киото.

Нара и вечерняя Осака: олени, Будда и огни мегаполисаНара и вечерняя Осака: олени, Будда и огни мегаполисаНара и вечерняя Осака: олени, Будда и огни мегаполиса
8 день

Переезд на остров Хоккайдо и отдых в онсэне

Сегодня начинается расслабляющая часть путешествия — мы отправимся на северный остров Хоккайдо. Утром поедем на минивэне в аэропорт Осаки и полетим в Титосэ.

Нас встретит водитель и отвезёт в городок у подножия потухшего вулкана, известный термальными источниками. Заселимся в уютный отель и посвятим остаток дня отдыху в онсэне — традиционной японской купальне.

Переезд на остров Хоккайдо и отдых в онсэнеПереезд на остров Хоккайдо и отдых в онсэне
9 день

Гейзеры, медведи и айны

Начнём день с прогулки по долине гейзеров и вулканических озёр — фантастический пейзаж с клубами пара и запахом серы словно перенесёт нас на другую планету. Затем окунём ноги в природные горячие источники и поднимемся на фуникулёре к смотровой площадке с видом на вулканическое озеро.

Посетим Парк медведей, где живут 140 бурых и белых мишек. Устроим мини-пикник с кормлением и посмотрим весёлое шоу. А ещё — примем участие в утином забеге! После заглянем в этнодеревню айнов — узнаем об их быте и традициях. Вечером вернёмся в онсэн — отдых продолжается.

Гейзеры, медведи и айныГейзеры, медведи и айныГейзеры, медведи и айны
10 день

Саппоро: гастрономия и огни мегаполиса

После утреннего релакса в онсэне отправимся в Саппоро — самый молодой мегаполис Японии, славящийся раменом, пивом и североамериканской планировкой улиц. Прогуляемся по центру: увидим Часовую башню — символ Саппоро, заглянем в магазин шоколадной фабрики Ishiya, а затем отправимся в парк Одори. Здесь пройдёт фестиваль еды: попробуем свежие морепродукты, говядину, овощи и, конечно, легендарный рамен.

Затем на метро доедем до парка Накадзима — пройдёмся по японскому саду и полюбуемся зданием 19 века в европейском стиле. Вечером окунёмся в атмосферу квартала Сусукино: здесь нас ждут неоновые вывески, оживлённые улицы, бары и ужин на аллее рамена.

Саппоро: гастрономия и огни мегаполисаСаппоро: гастрономия и огни мегаполисаСаппоро: гастрономия и огни мегаполиса
11 день

Голубое озеро, водопады и миллионы цветов

Сегодня нас ждёт поездка по живописным уголкам Хоккайдо. Начнём со сказочного озера Широганэ, чья вода поражает голубым цветом, постоянно меняющимся под светом неба. Затем увидим водопад Ширахигэ — «Белую бороду», который, по легенде, возник благодаря мифическому горному червю.

Далее отправимся в цветочный парк Шикисаи-но-Ока: в сентябре их здесь миллионы. Покатаемся на гольф-карах, сделаем фото и полюбуемся цветочной радугой. Вечером вернёмся в Саппоро.

Голубое озеро, водопады и миллионы цветовГолубое озеро, водопады и миллионы цветовГолубое озеро, водопады и миллионы цветов
12 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — завершение тура. До новых встреч!

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$2300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Билеты на объекты по маршруту
  • Онсэны
  • Сопровождение заботливым гидом и турлидером
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Токио и обратно - ориентировочно 80 000-100 000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Дополнительный сбор за трансфер и билеты - $600 (междугородний транспорт, синкансен, 2 внутренних перелёта, микроавтобус, трансфер в/из аэропорта, микроавтобус на Хоккайдо)
  • Проезд в метро во время экскурсий - $40-50
  • Развлечения (аренда кимоно, смотровая площадка)
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные дни в Токио (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, 14:30
Завершение: Саппоро, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 104 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты. Мы влюблены в путешествия и знаем,
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как сделать их незабываемыми. Наша цель: позволить вам проникнуть глубоко в культуру, историю и искусство страны, сделать ваше путешествие весёлым, зажигательным и легким. Мы тщательно продумываем маршруты, выбираем комфортабельные отели и подбираем опытных гидов. Проводим туры в Грузии, Японии, Южной Корее, Китае, Турции, на Филиппинах и в Мьянме. Открывая мир, открываешь себя!

Тур входит в следующие категории Токио

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