Начнём день в районе Асакуса — колоритном уголке Старого Токио. Посетим древний храм Сэнсо-дзи и пройдёмся по торговой улице Накамисэ, где можно купить сладости и сувениры. Заглянем в храм Асакуса с мемориальными камнями и статуей Будды, вытянем предсказания и окурим себя дымом на удачу.

Далее — станция Сибуя и легендарный перекрёсток, символ ритма мегаполиса. Продолжим маршрут на Харадзюку — квартале моды, уличного стиля и креативной молодёжи.

Прогуляемся до храма Мэйдзи, построенного в честь императора Муцухито — символа модернизации Японии. Вечером отправимся в район Синдзюку. Посмотрим на 3D котика, разговаривающего с рекламной вывески с прохожими, погуляем по кварталу красных фонарей, увидим большого Годзиллу и очутимся среди неоновых вывесок.