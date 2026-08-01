Небольшой компанией мы прогуляемся по стеклянным улицам Синдзюку и Сибуи, перейдём самый загруженный перекрёсток мира,
Описание тура
Организационные детали
Подготовка к туру:
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.
Питание. Включены завтраки, а также ужины в Ноборибецу. Обеды и остальные ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн, междугородний транспорт, синкансен, самолёт, метро.
Возраст участников. 14+.
Виза. Нужна. Оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве или Санкт-Петербурге. Поможем с оформлением.
Уровень сложности. Лёгкий. Программа тура насыщенная, но сбалансированная. Нужно будет много ходить, но по желанию можно пропустить часть программы.
Программа тура по дням
Прилёт в Токио
Встретимся в аэропорту Токио и на комфортабельном минивэне доедем до отеля. После заселения будет время на отдых и спокойный ужин. При желании вы можете самостоятельно прогуляться по вечерней столице.
Кварталы, улицы и храмы Токио
Начнём день в районе Асакуса — колоритном уголке Старого Токио. Посетим древний храм Сэнсо-дзи и пройдёмся по торговой улице Накамисэ, где можно купить сладости и сувениры. Заглянем в храм Асакуса с мемориальными камнями и статуей Будды, вытянем предсказания и окурим себя дымом на удачу.
Далее — станция Сибуя и легендарный перекрёсток, символ ритма мегаполиса. Продолжим маршрут на Харадзюку — квартале моды, уличного стиля и креативной молодёжи.
Прогуляемся до храма Мэйдзи, построенного в честь императора Муцухито — символа модернизации Японии. Вечером отправимся в район Синдзюку. Посмотрим на 3D котика, разговаривающего с рекламной вывески с прохожими, погуляем по кварталу красных фонарей, увидим большого Годзиллу и очутимся среди неоновых вывесок.
Едем к Фудзи-сан
Сегодня едем смотреть на важный символ Японии. Полюбуемся на гору с самой узнаваемой точки — алой пагоды Тюрейто. Мы сделаем фото с величественной вершиной, а на спуске купим свежей клубники или данго и сделаем вкусную паузу.
Далее — релакс в онсенах (термальных источниках) с видом на Фудзи-сан. Горячая вода, свежий воздух, вид — всё способствует расслаблению. Там же пообедаем в японском стиле: вариантов множество, но вкусно и сытно!
Возвращаемся в Токио, в гостиницу — если будет желание, можно прогуляться по столице.
Если позволит погода, отдохнём на пляже и искупаемся. Второй вариант — прогулка по сувенирной улице Комати-дори. Вечером на поезде вернёмся в Токио.
Свободное время и переезд в Киото
Утро и день свободны для шопинга, прогулок, достопримечательностей и выставок.
Вечером на синкансене с утра переезжаем в Киото — атмосферную старую столицу. Заселяемся в уютную гостиницу и отдыхаем.
Киото: след сёгунов, вкус Японии и мир гейш
Начнём день с посещения замка Нидзё — резиденции сёгунов династии Токугава. Полюбуемся декором, золотыми воротами Кара-мон, расписными залами дворца Ниномару и прогуляемся по саду с островами-долголетиями. Не забудем пройтись по «соловьиным» полам — древней охранной системе, издающей птичьи трели при шагах.
Далее — обед и прогулка по Нисики-маркету, известному разнообразием угощений: от уличных закусок до сладостей. После пройдёмся по старому Киото и сделаем снимки.
Во второй половине дня отправимся в район гейш — Гион. Здесь среди традиционных домов сможем увидеть настоящих гейко или майко. Заглянем в святилище Ясака-дзиндзя с ярко-красными воротами и узнаем о древних фестивалях. Затем вас ждёт храм Ясуи Компирагу и волшебный камень Энмусуби, исполняющий желания и очищающий от негатива.
В завершение дня — прогулка по историческим улочкам Нинендзака и Саннендзака. Эти «врата в прошлое» погружают в атмосферу старого Киото.
Очарование Киото
Сперва заедем в Кинкаку-дзи — знаменитый Золотой павильон, о котором писал Юкио Мисима. При желании выпьем матчу в чайном домике с видом на сад.
Далее отправимся в храм Рёан-дзи и попытаемся увидеть все 15 камней в японском саду. Пообедаем в ресторане с суши-конвейером, где еда подъезжает прямо к столику.
А вечером встретим закат в святилище Фусими Инари с 1000 алых ворот. Сходим в храм То-дзи с самой высокой пагодой в Японии и полюбуемся клёнами с подсветкой.
Нара и вечерняя Осака: олени, Будда и огни мегаполиса
С утра на поезде отправимся в Нару — первую столицу Японии, известную храмами и ручными оленями. Прогуляемся по парку, где свободно гуляют эти животные. Покормим их специальными печеньками, которые можно купить прямо на месте.
Затем посетим храм Тодай-дзи с гигантской бронзовой статуей Будды высотой 15 метров. Это одно из крупнейших деревянных зданий в мире. Желающие смогут пройти через узкий проём в колонне, что, по легенде, дарует просветление.
Во второй половине дня поедем в Осаку. Прогуляемся по улице Дотонбори — району с каналом, неоновыми вывесками, ресторанами и уличной едой. По пути заглянем в храм Ходзэн-дзи и обольём статую Фудо-мёо водой на удачу. Поздно вечером вернёмся в Киото.
Переезд на остров Хоккайдо и отдых в онсэне
Сегодня начинается расслабляющая часть путешествия — мы отправимся на северный остров Хоккайдо. Утром поедем на минивэне в аэропорт Осаки и полетим в Титосэ.
Нас встретит водитель и отвезёт в городок у подножия потухшего вулкана, известный термальными источниками. Заселимся в уютный отель и посвятим остаток дня отдыху в онсэне — традиционной японской купальне.
Гейзеры, медведи и айны
Начнём день с прогулки по долине гейзеров и вулканических озёр — фантастический пейзаж с клубами пара и запахом серы словно перенесёт нас на другую планету. Затем окунём ноги в природные горячие источники и поднимемся на фуникулёре к смотровой площадке с видом на вулканическое озеро.
Посетим Парк медведей, где живут 140 бурых и белых мишек. Устроим мини-пикник с кормлением и посмотрим весёлое шоу. А ещё — примем участие в утином забеге! После заглянем в этнодеревню айнов — узнаем об их быте и традициях. Вечером вернёмся в онсэн — отдых продолжается.
Саппоро: гастрономия и огни мегаполиса
После утреннего релакса в онсэне отправимся в Саппоро — самый молодой мегаполис Японии, славящийся раменом, пивом и североамериканской планировкой улиц. Прогуляемся по центру: увидим Часовую башню — символ Саппоро, заглянем в магазин шоколадной фабрики Ishiya, а затем отправимся в парк Одори. Здесь пройдёт фестиваль еды: попробуем свежие морепродукты, говядину, овощи и, конечно, легендарный рамен.
Затем на метро доедем до парка Накадзима — пройдёмся по японскому саду и полюбуемся зданием 19 века в европейском стиле. Вечером окунёмся в атмосферу квартала Сусукино: здесь нас ждут неоновые вывески, оживлённые улицы, бары и ужин на аллее рамена.
Голубое озеро, водопады и миллионы цветов
Сегодня нас ждёт поездка по живописным уголкам Хоккайдо. Начнём со сказочного озера Широганэ, чья вода поражает голубым цветом, постоянно меняющимся под светом неба. Затем увидим водопад Ширахигэ — «Белую бороду», который, по легенде, возник благодаря мифическому горному червю.
Далее отправимся в цветочный парк Шикисаи-но-Ока: в сентябре их здесь миллионы. Покатаемся на гольф-карах, сделаем фото и полюбуемся цветочной радугой. Вечером вернёмся в Саппоро.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — завершение тура. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$2300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Билеты на объекты по маршруту
- Онсэны
- Сопровождение заботливым гидом и турлидером
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Токио и обратно - ориентировочно 80 000-100 000 ₽
- Обеды и ужины
- Дополнительный сбор за трансфер и билеты - $600 (междугородний транспорт, синкансен, 2 внутренних перелёта, микроавтобус, трансфер в/из аэропорта, микроавтобус на Хоккайдо)
- Проезд в метро во время экскурсий - $40-50
- Развлечения (аренда кимоно, смотровая площадка)
- 1-местное размещение
- Дополнительные дни в Токио (по желанию)