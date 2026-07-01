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Лето в Японии с комфортом: Токио, Хаконе, Фудзияма, спа-отели и океан впечатлений

Отдохнуть в онсэнах и на пляжах, понаблюдать за капибарами и посетить фестиваль фейерверков
Вы увидите настоящую Японию — многоликую, контрастную, атмосферную.

Изучите Токио: рассмотрите нарядные бумажные фонарики на храме Сэнсо‑дзи, неоновые вывески на стеклянных небоскрёбах Одайбы, цифровые фантазии музея TeamLab, причудливые образы любителей аниме.

Попадёте
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на ежегодный фестиваль фейерверков, которые раскрасят ночное небо над мегаполисом яркой палитрой.

Полюбуетесь открыточным видом, ставшим визитной карточкой страны, — алой пагодой Чурейто на фоне седой Фудзиямы. После нескольких активных дней погрузитесь в релакс, прямо как местные.

Остановитесь в спа-отелях на горячих источниках Хаконе и на побережье Тихого океана, понежитесь в онсэнах и понаблюдаете, как это делают капибары.

Так, шаг за шагом, вы напишете собственный портрет Японии, где каждая деталь — штрих к её неповторимому облику.

Лето в Японии с комфортом: Токио, Хаконе, Фудзияма, спа-отели и океан впечатлений
Лето в Японии с комфортом: Токио, Хаконе, Фудзияма, спа-отели и океан впечатлений
Лето в Японии с комфортом: Токио, Хаконе, Фудзияма, спа-отели и океан впечатлений

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Токио

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером за ужином начнём погружаться в атмосферу Японии.

2 день

Капибары, парк Уэно, фестиваль фейерверков

Начнём день в знаменитом кафе с капибарами — их можно гладить, кормить, фотографировать. Если вы аллергик или не интересуетесь этими животными, мы предложим другой маршрут.

Затем погуляем по парку Уэно. Там на выбор посетим старейший зоопарк Токио, национальный музей или галерею европейского искусства. Пройдём по тенистым тропам среди кувшинок и храмов.

Вечером поднимемся на телебашню Tokyo Skytree и с лучшего ракурса увидим грандиозный фестиваль фейерверков.

Капибары, парк Уэно, фестиваль фейерверковКапибары, парк Уэно, фестиваль фейерверковКапибары, парк Уэно, фестиваль фейерверковКапибары, парк Уэно, фестиваль фейерверков
3 день

Район Асакуса, остров Одайба, музей TeamLab

Утро проведём в сердце старого Токио, где сохранился дух эпохи Эдо, — колоритном районе Асакуса. Здесь много традиционных лавок, точек с уличной едой и ярких фонарей. Символом квартала является древнейший буддийский храм столицы — храм Сэнсо-дзи. Мы пройдём через ворота Каминаримон, погуляем по торговой улице Накамисэ-дори и попробуем японские сладости.

После погружения в историю — совершенно другой Токио. На кораблике доберёмся на ультрасовременный остров Одайба. По пути полюбуемся заливом, Радужным мостом, футуристическим городским пейзажем. Изучим район будущего с необычной архитектурой, панорамными набережными и атмосферой технологичного мегаполиса. Побываем в музее TeamLab, где искусство, свет, звук и технологии объединяются в интерактивные инсталляции — мир цифровых фантазий.

Район Асакуса, остров Одайба, музей TeamLabРайон Асакуса, остров Одайба, музей TeamLabРайон Асакуса, остров Одайба, музей TeamLabРайон Асакуса, остров Одайба, музей TeamLab
4 день

Горы Фудзи и Кати-Кати, пагода Чурейто, озеро Кавагути, деревня Осино Хаккай

Ранним утром направимся к визитной карточке Японии — горе Фудзи. По пути поговорим о культуре, традициях и символике главной вершины страны. У пагоды Чурейто полюбуемся самым знаменитым видом на вулкан. Поднимемся на смотровую и побеседуем о духовном значении этого места.

Отдохнём у озера Кавагути, берега которого летом укрыты коврами лаванды. Заедем в деревню Осино Хаккай, где бьют 8 кристально чистых родников. Услышим легенды о драконах, рассмотрим старинные дома и попробуем воду, которая веками считалась священной. В финале дня по канатной дороге поднимемся на гору Кати-Кати, увидим Фудзи и Кавагути с нового ракурса.

Горы Фудзи и Кати-Кати, пагода Чурейто, озеро Кавагути, деревня Осино ХаккайГоры Фудзи и Кати-Кати, пагода Чурейто, озеро Кавагути, деревня Осино ХаккайГоры Фудзи и Кати-Кати, пагода Чурейто, озеро Кавагути, деревня Осино Хаккай
5 день

Хаконе: долина Овакудани, озеро Аси

Скоростной поезд доставит нас в Хаконе. Японцы приезжают сюда из шумного Токио за тишиной, отдыхом и гармонией с природой.

Регион известен вулканами, озёрами, горячими источниками и видами на Фудзи. Мы побываем в долине Овакудани, где склоны дымятся, воздух пропитан запахом серы, а из-под земли бьют родники. Обсудим, как это место появилось и почему считается главным термальным курортом Японии. Поговорим о чёрных яйцах, которые, по поверью, продлевают жизнь.

Прогуляемся к озеру Аси, окружённому горами и склонами. На берегу для нас забронирован рёкан со спа — будет возможность по-настоящему расслабиться.

Хаконе: долина Овакудани, озеро АсиХаконе: долина Овакудани, озеро АсиХаконе: долина Овакудани, озеро АсиХаконе: долина Овакудани, озеро Аси
6 день

Свободный день

Вы можете остаться в отеле: купаться, загорать, кататься на байдарках и наслаждаться природой. Или съездить к озеру Лебедей и посетить Музей стекла под открытым небом.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Переезд к океану

Переместимся на одно из самых красивых побережий Японии. Заселимся в роскошный отель с видом на океан из номеров. Погрузимся в релакс по-японски: насладимся онсэнами, свежайшими морепродуктами и шумом волн.

Переезд к океану
8 день

Лучшие пляжи Идзу

Исследуем живописное побережье полуострова Идзу. Побываем на нескольких пляжах, насладимся океаном и летом в Японии.

Лучшие пляжи ИдзуЛучшие пляжи Идзу
9 день

Отдых на побережье и в зоопарке

Отдохнём у моря и сходим в зоопарк Идзу. Понаблюдаем, как капибары нежатся в онсэнах, и познакомимся с впечатляющей коллекцией кактусов и суккулентов.

Отдых на побережье и в зоопарке
10 день

Возвращение в столицу

Вернёмся в Токио. Будет время на шопинг, а вечером мы поужинаем в Мекке аниме — районе Акихабара.

Возвращение в столицу
11 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание - 240 000 ₽
  • Визовый сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заезд в июле - аэропорт Токио, 18:00; заезд в августе - аэропорт Осаки, 18:00
Завершение: Аэропорт Токио, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я путешествую с самого раннего детства и успела побывать уже более чем в 30 странах. Со временем мне особенно стало нравиться делать поездки в страны, которые в представлении моих знакомых казались
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чем-то из разряда «туда невозможно попасть» или «это слишком дорого», и Япония стала первым таким местом. Мне было интересно доказать, что такие направления могут быть реальными, доступными и при этом невероятно насыщенными и интересными. Перед тем как запускать тур, я всегда сначала еду в страну сама: продумываю маршруты, проверяю дороги, отели, гидов, переезды, ищу на картах точки, которые редко попадают в путеводители, но в итоге становятся самыми запоминающимися моментами поездки.

Тур входит в следующие категории Токио

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