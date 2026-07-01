Изучите Токио: рассмотрите нарядные бумажные фонарики на храме Сэнсо‑дзи, неоновые вывески на стеклянных небоскрёбах Одайбы, цифровые фантазии музея TeamLab, причудливые образы любителей аниме.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Токио
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером за ужином начнём погружаться в атмосферу Японии.
Капибары, парк Уэно, фестиваль фейерверков
Начнём день в знаменитом кафе с капибарами — их можно гладить, кормить, фотографировать. Если вы аллергик или не интересуетесь этими животными, мы предложим другой маршрут.
Затем погуляем по парку Уэно. Там на выбор посетим старейший зоопарк Токио, национальный музей или галерею европейского искусства. Пройдём по тенистым тропам среди кувшинок и храмов.
Вечером поднимемся на телебашню Tokyo Skytree и с лучшего ракурса увидим грандиозный фестиваль фейерверков.
Район Асакуса, остров Одайба, музей TeamLab
Утро проведём в сердце старого Токио, где сохранился дух эпохи Эдо, — колоритном районе Асакуса. Здесь много традиционных лавок, точек с уличной едой и ярких фонарей. Символом квартала является древнейший буддийский храм столицы — храм Сэнсо-дзи. Мы пройдём через ворота Каминаримон, погуляем по торговой улице Накамисэ-дори и попробуем японские сладости.
После погружения в историю — совершенно другой Токио. На кораблике доберёмся на ультрасовременный остров Одайба. По пути полюбуемся заливом, Радужным мостом, футуристическим городским пейзажем. Изучим район будущего с необычной архитектурой, панорамными набережными и атмосферой технологичного мегаполиса. Побываем в музее TeamLab, где искусство, свет, звук и технологии объединяются в интерактивные инсталляции — мир цифровых фантазий.
Горы Фудзи и Кати-Кати, пагода Чурейто, озеро Кавагути, деревня Осино Хаккай
Ранним утром направимся к визитной карточке Японии — горе Фудзи. По пути поговорим о культуре, традициях и символике главной вершины страны. У пагоды Чурейто полюбуемся самым знаменитым видом на вулкан. Поднимемся на смотровую и побеседуем о духовном значении этого места.
Отдохнём у озера Кавагути, берега которого летом укрыты коврами лаванды. Заедем в деревню Осино Хаккай, где бьют 8 кристально чистых родников. Услышим легенды о драконах, рассмотрим старинные дома и попробуем воду, которая веками считалась священной. В финале дня по канатной дороге поднимемся на гору Кати-Кати, увидим Фудзи и Кавагути с нового ракурса.
Хаконе: долина Овакудани, озеро Аси
Скоростной поезд доставит нас в Хаконе. Японцы приезжают сюда из шумного Токио за тишиной, отдыхом и гармонией с природой.
Регион известен вулканами, озёрами, горячими источниками и видами на Фудзи. Мы побываем в долине Овакудани, где склоны дымятся, воздух пропитан запахом серы, а из-под земли бьют родники. Обсудим, как это место появилось и почему считается главным термальным курортом Японии. Поговорим о чёрных яйцах, которые, по поверью, продлевают жизнь.
Прогуляемся к озеру Аси, окружённому горами и склонами. На берегу для нас забронирован рёкан со спа — будет возможность по-настоящему расслабиться.
Свободный день
Вы можете остаться в отеле: купаться, загорать, кататься на байдарках и наслаждаться природой. Или съездить к озеру Лебедей и посетить Музей стекла под открытым небом.
Переезд к океану
Переместимся на одно из самых красивых побережий Японии. Заселимся в роскошный отель с видом на океан из номеров. Погрузимся в релакс по-японски: насладимся онсэнами, свежайшими морепродуктами и шумом волн.
Лучшие пляжи Идзу
Исследуем живописное побережье полуострова Идзу. Побываем на нескольких пляжах, насладимся океаном и летом в Японии.
Отдых на побережье и в зоопарке
Отдохнём у моря и сходим в зоопарк Идзу. Понаблюдаем, как капибары нежатся в онсэнах, и познакомимся с впечатляющей коллекцией кактусов и суккулентов.
Возвращение в столицу
Вернёмся в Токио. Будет время на шопинг, а вечером мы поужинаем в Мекке аниме — районе Акихабара.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание - 240 000 ₽
- Визовый сбор