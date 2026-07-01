Начнём день в знаменитом кафе с капибарами — их можно гладить, кормить, фотографировать. Если вы аллергик или не интересуетесь этими животными, мы предложим другой маршрут.

Затем погуляем по парку Уэно. Там на выбор посетим старейший зоопарк Токио, национальный музей или галерею европейского искусства. Пройдём по тенистым тропам среди кувшинок и храмов.

Вечером поднимемся на телебашню Tokyo Skytree и с лучшего ракурса увидим грандиозный фестиваль фейерверков.