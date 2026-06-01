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Тур по островам Хонсю и Кюсю с чайной церемонией и примеркой кимоно

Изучить Токио и Киото, вспомнить о трагедии Нагасаки и объехать неизведанный юг Японии
Это контрастное путешествие 2 в 1 — по популярным и редко посещаемым маршрутам.

Мы начнём с крупнейшего в Японском архипелаге острова Хонсю, где сосредоточены мегаполисы и символы страны и куда обычно
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стремятся гости.

В Токио мы изучим визитные карточки Асакусы, Гиндзы, Сибуи, в Киото рассмотрим наряды, причёски, макияж гейш, послушаем шёпот бамбуковых стеблей и проникнемся умиротворением Сада камней, храма Тенрю-дзи, Золотого павильона. Сделаем фото в кимоно и выпьем маття, соблюдая древние чайные традиции.

Затем переместимся на Кюсю — малоизведанный юг с провинциальными городками, щедрой природой и собственными обычаями, куда нечасто добираются иностранцы.

Мы погуляем по Фукуоке и Кумамото, вспомним трагедию Нагасаки, полюбуемся массивным силуэтом вулкана Сакурадзима и попробуем раскрыть секрет долголетия местных, уверенных, что горячие источники замедляют старение и укрепляют иммунитет.

Тур по островам Хонсю и Кюсю с чайной церемонией и примеркой кимоно
Тур по островам Хонсю и Кюсю с чайной церемонией и примеркой кимоно
Тур по островам Хонсю и Кюсю с чайной церемонией и примеркой кимоно

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 11+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.

Прибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в Японию
2 день

Токио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, Императорский дворец, парки

Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с Асакусы — колоритного квартала с атмосферой старого Токио. Осмотрим древнейший буддийский храм города Сэнсо-дзи, пройдём по аллеям парка Уэно и сходим в музей (на ваш выбор). Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Полюбуемся Императорским дворцом и погуляем по парку Хибия, а вечер отдадим стремительной Сибуе, где находятся самый оживлённый перекрёсток мира и памятник верному Хатико.

Токио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, Императорский дворец, паркиТокио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, Императорский дворец, паркиТокио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, Императорский дворец, паркиТокио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, Императорский дворец, парки
3 день

Свободный день

Время для самостоятельных прогулок по Токио, рекомендации по интересным локациям даст гид.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Первая встреча с Киото: вечерний Гион

Скоростной поезд доставит нас в следующий город — Киото. Знакомство с ним мы откроем вечерней прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.

Первая встреча с Киото: вечерний ГионПервая встреча с Киото: вечерний ГионПервая встреча с Киото: вечерний ГионПервая встреча с Киото: вечерний ГионПервая встреча с Киото: вечерний Гион
5 день

Близкое знакомство с Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемония

Отправляемся исследовать колоритный Киото. Сначала мы поедем на западную окраину, где находится живописная бамбуковая роща Арасияма. Потом посетим храм Тенрю-дзи неподалёку, а затем увидим визитные карточки города — Сад камней и Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вечером запланированы чайная церемония и примерка традиционных кимоно.

Обратите внимание: чайная церемония может состояться в Токио, более подробная информация будет ближе к датам тура.

Близкое знакомство с Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемонияБлизкое знакомство с Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемонияБлизкое знакомство с Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемонияБлизкое знакомство с Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемония
6 день

Фукуока: храм Сёфукудзи, башня-небоскрёб, набережная

Движемся дальше, на остров Кюсю. Здесь, на побережье Японского моря, расположен крупный порт Фукуока. Уже сегодня после заселения в номера мы осмотрим символы города — храм Сёфукудзи, башню-небоскрёб, набережную.

Фукуока: храм Сёфукудзи, башня-небоскрёб, набережнаяФукуока: храм Сёфукудзи, башня-небоскрёб, набережнаяФукуока: храм Сёфукудзи, башня-небоскрёб, набережнаяФукуока: храм Сёфукудзи, башня-небоскрёб, набережная
7 день

Нагасаки: память о взрыве, смотровая на горе Инаса

Этот день посвятим Нагасаки, вспоминая трагические страницы его истории и восхищаясь мужеством жителей. Посетим Парк мира, по желанию — сходим в Музей атомной бомбы. Также поднимемся к смотровой на горе Инаса, откуда открываются прекрасные панорамы города и залива.

Нагасаки: память о взрыве, смотровая на горе ИнасаНагасаки: память о взрыве, смотровая на горе ИнасаНагасаки: память о взрыве, смотровая на горе ИнасаНагасаки: память о взрыве, смотровая на горе Инаса
8 день

Кумамото: замок, сад Суидзэн-эн

Попрощаемся с Фукуокой и направимся в Кумамото. Поговорим о значении города в истории Японии, изучим древний замок, признанный национальным сокровищем, погуляем по саду Суидзэн-эн, наслаждаясь ландшафтным искусством и атмосферой спокойствия. Далее на выбор — свободное время или поход в музей.

Кумамото: замок, сад Суидзэн-энКумамото: замок, сад Суидзэн-энКумамото: замок, сад Суидзэн-энКумамото: замок, сад Суидзэн-эн
9 день

Кагосима, Ибусуки, вулкан Сакурадзима

Начнём день с поездки в город Кагосима. Здесь восхитимся величием природы, любуясь вулканом Сакурадзима, посетим Музей истории и культуры и сад Сайран. Также побываем на курорте Ибусуки, известном вулканическими термальными источниками с целебными свойствами.

Кагосима, Ибусуки, вулкан СакурадзимаКагосима, Ибусуки, вулкан СакурадзимаКагосима, Ибусуки, вулкан СакурадзимаКагосима, Ибусуки, вулкан Сакурадзима
10 день

Возвращение домой

После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Фукуоки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио или Осаки.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город из Фукуоки (консультируем и помогаем купить)
  • Обеды и ужины
  • Городские/курортные налоги
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Фукуоки, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марика
Марика — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 5 туристов
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
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которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.

Тур входит в следующие категории Токио

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