Мы начнём с крупнейшего в Японском архипелаге острова Хонсю, где сосредоточены мегаполисы и символы страны и куда обычно
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 11+
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для отдыха после перелёта и акклиматизации.
Токио: Асакуса, Гиндза, Сибуя, Императорский дворец, парки
Весь день посвятим знакомству с великолепной столицей. Начнём с Асакусы — колоритного квартала с атмосферой старого Токио. Осмотрим древнейший буддийский храм города Сэнсо-дзи, пройдём по аллеям парка Уэно и сходим в музей (на ваш выбор). Переместимся в Гиндзу с дорогими бутиками, модными арт-галереями, многочисленными ресторанами. Полюбуемся Императорским дворцом и погуляем по парку Хибия, а вечер отдадим стремительной Сибуе, где находятся самый оживлённый перекрёсток мира и памятник верному Хатико.
Свободный день
Время для самостоятельных прогулок по Токио, рекомендации по интересным локациям даст гид.
Первая встреча с Киото: вечерний Гион
Скоростной поезд доставит нас в следующий город — Киото. Знакомство с ним мы откроем вечерней прогулкой по Гиону — району проживания и работы гейш, где сохранилось много традиционных чайных домиков, — очень колоритно! Если захотите, поужинаем в национальном ресторане.
Близкое знакомство с Киото: бамбуковая роща, храмы Тенрю-дзи и Кинкаку-дзи, чайная церемония
Отправляемся исследовать колоритный Киото. Сначала мы поедем на западную окраину, где находится живописная бамбуковая роща Арасияма. Потом посетим храм Тенрю-дзи неподалёку, а затем увидим визитные карточки города — Сад камней и Кинкаку-дзи, или Золотой павильон. Вечером запланированы чайная церемония и примерка традиционных кимоно.
Обратите внимание: чайная церемония может состояться в Токио, более подробная информация будет ближе к датам тура.
Фукуока: храм Сёфукудзи, башня-небоскрёб, набережная
Движемся дальше, на остров Кюсю. Здесь, на побережье Японского моря, расположен крупный порт Фукуока. Уже сегодня после заселения в номера мы осмотрим символы города — храм Сёфукудзи, башню-небоскрёб, набережную.
Нагасаки: память о взрыве, смотровая на горе Инаса
Этот день посвятим Нагасаки, вспоминая трагические страницы его истории и восхищаясь мужеством жителей. Посетим Парк мира, по желанию — сходим в Музей атомной бомбы. Также поднимемся к смотровой на горе Инаса, откуда открываются прекрасные панорамы города и залива.
Кумамото: замок, сад Суидзэн-эн
Попрощаемся с Фукуокой и направимся в Кумамото. Поговорим о значении города в истории Японии, изучим древний замок, признанный национальным сокровищем, погуляем по саду Суидзэн-эн, наслаждаясь ландшафтным искусством и атмосферой спокойствия. Далее на выбор — свободное время или поход в музей.
Кагосима, Ибусуки, вулкан Сакурадзима
Начнём день с поездки в город Кагосима. Здесь восхитимся величием природы, любуясь вулканом Сакурадзима, посетим Музей истории и культуры и сад Сайран. Также побываем на курорте Ибусуки, известном вулканическими термальными источниками с целебными свойствами.
Возвращение домой
После выселения из отеля доставим вас к аэропорту Фукуоки и попрощаемся. По согласованию с организатором обратный рейс возможен из Токио или Осаки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3500
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город из Фукуоки (консультируем и помогаем купить)
- Обеды и ужины
- Городские/курортные налоги
- Визовый сбор (при необходимости)
- Медицинская страховка