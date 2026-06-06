Лёгкий морской ветер, бескрайняя гладь океана и драматичные скалы дороги Clarence Drive — этот маршрут словно создан для тех, кто ищет встречи с дикой природой.
Мы прогуляемся по настилам среди колонии
Мы прогуляемся по настилам среди колонии
Описание экскурсии
- Путешествие начинается в Кейптауне и проходит по одной из самых красивых прибрежных дорог региона — Clarence Drive.
- По пути вас ждут панорамные виды океана, горные пейзажи и остановки для фотографий в самых живописных местах.
- Первая остановка — Stony Point Penguin Colony, где вы прогуляетесь по деревянным настилам среди колонии африканских пингвинов.
- Далее маршрут ведёт в Херманус — один из лучших городов в мире для наблюдения за китами. Во время сезона (июнь–ноябрь) киты подходят очень близко к берегу, что делает это место по-настоящему уникальным.
- Обед с видом на океан в Херманусе.
- Атмосфера уютного прибрежного города и рынок сувениров.
Организационные детали
- Едем минивэне Kia Grand Sedona, время пути в Херманус 2 часа 30 минут. Продолжаем маршрут на современном катамаране. Вместимость — 20–30 пассажиров. Есть открытые и закрытые зоны, туалет на борту, панорамная верхняя палуба.
- Судно специально спроектировано для комфортного наблюдения за китами с разных уровней обзора.
- На борту — спасательные жилеты для всех пассажиров.
- Обязательный инструктаж перед выходом.
- Круиз могут отменить из-за плохой погоды или состояния океана.
- Обед входит в стоимость.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 55 туристов
С 2005 года я живу в Кейптауне, который стал моим домом и вдохновением. Моя предыдущая карьера была связана с миром элитных украшений и премиальных часов, а сегодня я использую свой
Входит в следующие категории Кейптауна
Похожие экскурсии на «Дыхание океана: киты и пингвины в Херманусе»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
$398 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Один день, чтобы увидеть главное и прочувствовать характер Капского полуострова
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 3 чел.
от $500 за экскурсию