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Провела экскурсии для 55 туристов

читать дальше уменьшить опыт для создания незабываемых путешествий по Южной Африке. Я свободно общаюсь на русском, английском и японском, предлагаю путешественникам индивидуальный подход и комфорт. Могу подготовить персональные туры с учётом всех пожеланий: семейное путешествие, винная дегустация, рыбалка в открытом море или прогулка по неочевидным местам Кейптауна. Благодаря глубокому знанию региона и широкой сети контактов организую любые VIP-туры по запросу. Моя задача — сделать каждое путешествие ярким и незабываемым. Приглашаю вас открыть для себя Кейптаун вместе со мной!

С 2005 года я живу в Кейптауне, который стал моим домом и вдохновением. Моя предыдущая карьера была связана с миром элитных украшений и премиальных часов, а сегодня я использую свой