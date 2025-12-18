Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от $504 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Начало: Фойе отеля
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
$500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Дорога Чепмена»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Дорога Чепмена" можно забронировать 3 экскурсии от 395 до 504. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дорога Чепмена», 25 ⭐ отзывов, цены от $395. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль