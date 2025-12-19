Найдено 3 экскурсии в категории « Мыс Кейп-Пойнт » в Кейптауне на русском языке, цены от $399, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 8 отзывов Индивидуальная К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс от $504 за человека На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Самое-самое близ Кейптауна Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана $450 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 5% Индивидуальная до 3 чел. Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей Начало: У вашего отеля $399 $420 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Кейптауна

