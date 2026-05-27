Это путешествие-исследование: вы увидите ключевые пейзажи Капского полуострова и узнаете необычные факты о Южной Африке.
Побываете у колонии пингвинов в Саймонс-Тауне и пообщаетесь с местным рейнджером, который расскажет о жизни и защите птиц. А я поделюсь своими знаниями, чтобы вы глубже поняли природу, историю и культуру страны.
Описание экскурсии
- Дорога Виктория. Проедем по шоссе вдоль Атлантики, переходящее в Чапманс-Пик-Драйв — одну из самых живописных прибрежных дорог в мире. Остановимся для фото у пляжа Нордхука.
- Саймонс-Таун. Нас встретит русскоговорящий южноафриканский рейнджер и специалист по охране пингвинов, покажет колонию птиц в заповедной бухте Болдерс-Бич и расскажет об их жизни и поведении.
- Обед в порту Саймонс-Тауна в ресторане с видом на бухту и военно-морскую базу ЮАР.
- Природная зона Финбош. Проедем территорию с эндемичными кустарниками Южной Африки.
- Кейп-Пойнт. Вы поднимитесь к маяку национального парка на фуникулёре или прогуляетесь по панорамной тропе к пляжу Диаш — на выбор.
- Мыс Доброй Надежды. Сделаем фото у знаменитой таблички с координатами. А по пути можно увидеть страусов, бабуинов и других животных заповедника.
- Сёрферские деревушки и маяк. Обратный путь пройдёт через скрытые уголки полуострова, возможны остановки на пляжах или ферме.
Вы узнаете:
- кто такие кой-кой и какие народы жили на юге Африки до прихода европейцев.
- почему Южную Африку называют радужной нацией.
- кто такие буры (африканеры) и как формировалась их идентичность.
- почему в стране 11 официальных языков и как это отражает её историю.
- как происходили миграции народов южной Африки в 18-19 веках.
- о колониальном правлении голландцев и британцев.
- что изменили золотая и алмазная лихорадки.
- почему произошли две англо-бурские войны.
- как возник апартеид и какие исторические противоречия к нему привели.
- с какими социальными вызовами Южная Африка сталкивается сегодня.
- о геологии, культуре, религиях региона и месте Южной Африки в истории всего континента.
Примерный тайминг
- трансфер до мыса Доброй Надежды — 1,5 часа.
- пляж с пингвинами — час.
- мыс Доброй Надежды и мыс Кейп-Пойнт — 1,5 часа.
- 4-5 остановок — 15-30 мин. каждая.
- обед — час.
- обратный трансфер — 1,5 часа (без учёта остановок).
Организационные детали
- Поедем на новом автомобиле BMW Х3.
- Трансфер, услуги рейнджера пингвинов и проезд на Чапманс-Пик-Драйв включены.
- Дополнительные расходы: билеты (к колонии пингвинов — 245 рандов за взрослого, 210 рандов за ребёнка; в заповедник Кейп-Пойнт — 515 рандов за взрослого, 250 рандов за ребёнка; на фуникулер — 115 рандов за взрослого и 60 рандов за ребёнка), обед — около $20.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кейптауне
Я африканист с дипломом МГИМО и специализацией по ЮАР. Обладаю исследовательскими и практическими знаниями в истории, культуре, антропологии ЮАР и Африки южнее Сахары. Самостоятельно со студенческих лет излазила весь кейптаунский полуостров
