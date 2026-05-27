Мои заказы

Из Кейптауна к мысу Доброй Надежды с африканистом на премиальном авто

Пингвины, заповедники, пляжи и увлекательные рассказы
Это путешествие-исследование: вы увидите ключевые пейзажи Капского полуострова и узнаете необычные факты о Южной Африке.

Побываете у колонии пингвинов в Саймонс-Тауне и пообщаетесь с местным рейнджером, который расскажет о жизни и защите птиц. А я поделюсь своими знаниями, чтобы вы глубже поняли природу, историю и культуру страны.
Из Кейптауна к мысу Доброй Надежды с африканистом на премиальном авто
Из Кейптауна к мысу Доброй Надежды с африканистом на премиальном авто
Из Кейптауна к мысу Доброй Надежды с африканистом на премиальном авто

Описание экскурсии

  • Дорога Виктория. Проедем по шоссе вдоль Атлантики, переходящее в Чапманс-Пик-Драйв — одну из самых живописных прибрежных дорог в мире. Остановимся для фото у пляжа Нордхука.
  • Саймонс-Таун. Нас встретит русскоговорящий южноафриканский рейнджер и специалист по охране пингвинов, покажет колонию птиц в заповедной бухте Болдерс-Бич и расскажет об их жизни и поведении.
  • Обед в порту Саймонс-Тауна в ресторане с видом на бухту и военно-морскую базу ЮАР.
  • Природная зона Финбош. Проедем территорию с эндемичными кустарниками Южной Африки.
  • Кейп-Пойнт. Вы поднимитесь к маяку национального парка на фуникулёре или прогуляетесь по панорамной тропе к пляжу Диаш — на выбор.
  • Мыс Доброй Надежды. Сделаем фото у знаменитой таблички с координатами. А по пути можно увидеть страусов, бабуинов и других животных заповедника.
  • Сёрферские деревушки и маяк. Обратный путь пройдёт через скрытые уголки полуострова, возможны остановки на пляжах или ферме.

Вы узнаете:

  • кто такие кой-кой и какие народы жили на юге Африки до прихода европейцев.
  • почему Южную Африку называют радужной нацией.
  • кто такие буры (африканеры) и как формировалась их идентичность.
  • почему в стране 11 официальных языков и как это отражает её историю.
  • как происходили миграции народов южной Африки в 18-19 веках.
  • о колониальном правлении голландцев и британцев.
  • что изменили золотая и алмазная лихорадки.
  • почему произошли две англо-бурские войны.
  • как возник апартеид и какие исторические противоречия к нему привели.
  • с какими социальными вызовами Южная Африка сталкивается сегодня.
  • о геологии, культуре, религиях региона и месте Южной Африки в истории всего континента.

Примерный тайминг

  • трансфер до мыса Доброй Надежды — 1,5 часа.
  • пляж с пингвинами — час.
  • мыс Доброй Надежды и мыс Кейп-Пойнт — 1,5 часа.
  • 4-5 остановок — 15-30 мин. каждая.
  • обед — час.
  • обратный трансфер — 1,5 часа (без учёта остановок).

Организационные детали

  • Поедем на новом автомобиле BMW Х3.
  • Трансфер, услуги рейнджера пингвинов и проезд на Чапманс-Пик-Драйв включены.
  • Дополнительные расходы: билеты (к колонии пингвинов — 245 рандов за взрослого, 210 рандов за ребёнка; в заповедник Кейп-Пойнт — 515 рандов за взрослого, 250 рандов за ребёнка; на фуникулер — 115 рандов за взрослого и 60 рандов за ребёнка), обед — около $20.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я африканист с дипломом МГИМО и специализацией по ЮАР. Обладаю исследовательскими и практическими знаниями в истории, культуре, антропологии ЮАР и Африки южнее Сахары. Самостоятельно со студенческих лет излазила весь кейптаунский полуостров
читать дальшеуменьшить

и другие регионы ЮАР. Активно общаюсь с местными жителями, написала несколько исследовательских работ по Южной Африке, живу в Кейптауне. Сейчас делюсь своими уникальными знаниями о стране с путешественниками и вожу на люксово машине к Кейп-Пойнту, пингвинам, по винодельням, на рынок морепродуктов на Западном побережье. Предлагаю выходы на парусной лодке к бухтам в Кейптауне с остановками на купание в океане, путешествие к древним наскальным рисункам в скалистой пустыне Сидерберг. Также могу сориентировать вас по эксклюзивным сафари, сёрфингу, гольфу и многому другому.

Входит в следующие категории Кейптауна

Похожие экскурсии на «Из Кейптауна к мысу Доброй Надежды с африканистом на премиальном авто»

Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$398 за всё до 4 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$420 за всё до 3 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Начало: Фойе отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кейптауне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кейптауне
от $400 за экскурсию