Нужно столько всего успеть! Подняться на стены старинной крепости Доброй Надежды и заглянуть в покои губернатора. Прогуляться по другим историческим достопримечательностям Кейптауна и зайти в лучшую кофейню мира. А вторую половину дня провести в Констанше: на всемирно известных винодельнях, любимых Наполеоном, европейской знатью, писателями и художниками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:30 — замок Доброй Надежды

Является старейшим зданием в ЮАР, построенным голландскими колонистами в далеком 1666 году. Вы узнаете его историю, послушаете легенды о замковых призраках и звоне таинственного колокола, которого нет.

11:00 — историческая часть Кейптауна

Пройдёмся по кварталам, отражающим колониальное прошлое города. Полюбуемся зданиями в викторианском стиле и в стиле капского барокко. Заглянем в Бо-Каап и Сады Ост-Индийской Компании, увидим здание Парламента и Национальной библиотеки, площадь Гринмаркет и величественные соборы двух колониальных эпох.

12:30 — кафе Truth Coffee Roasting

Посидим в самой знаменитой кофейне Африки, которая регулярно признается лучшей кофейней мира. Оценим ароматный кофе и хрустящие круассаны. Здесь можно купить кофе в зёрнах.

13:30 — винодельни района Констанша

Здесь с 17 века селилась местная знать — голландская, а позднее английская аристократия. Район старинных виноделен и роскошных вил, окружённый предгорьем Столовой горы, с прекрасными видами на Фальшивый залив и серферский пляж курортного городка Мюзинберг. Мы посетим пару виноделен региона на выбор.

17:00–17:30 — Чапменс-Пик Драйв (Chapman’s Peak Drive)

Проедем по знаменитому горному серпантину вдоль скал и океана на высоте 500 метров над уровнем моря. Сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы насладиться панорамами бухты Хаут-Бэй и побережья Атлантики.

17:30–18.00 — возвращение в Кейптаун

Вы узнаете:

Для чего в середине 17 века сюда переехала большая группа переселенцев

Как строился Замок Доброй Надежды и почему на него никто не разу не нападал

Как появились первые винодельни Южной Африки и почему в Констанше

Какое вино здесь производят и каким способом

Как протекает современная жизнь Кейптауна

Винодельни для посещения на выбор

Groot Constancia. Первая в ЮАР, основанная в 1685 году. Любимая винодельня Наполеона Бонапарта, Фридриха Великого, Людовика Филиппа, Чарльза Диккенса, Джейн Остин и многих других

Kleine Constancia. Регулярно входит в топ-10 лучших виноделен мира, одна из старейших в ЮАР. Производит премиальные вина с высокими оценками на международных винных конкурсах

Buitenverwachting. «Сверх ожиданий» — так переводится с голландского языка название этой винодельни. Часть поместья Констанша, также основана в 1685 года. Уютная, атмосферная и очень красивая

Steenberg, основанная в 1682 году. Специализируется на производстве вин в прохладном климате. Славится сортами совиньон блан, мерло и игристыми винами кап классик

Beau Constancia. Молодая и очень модная винодельня. За меньше чем 30 лет своего существования стала весьма титулованной. Славится невероятными видами на долины и склоны предгорий Столовой горы

Glen Constancia. Бутик-винодельня, расположенная на склоне напротив Beau Constancia. Эти две винодельни соревнуются друг с другом по красоте видов. Известна премиальными винами, живописным дегустационным залом и красивой территорией

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В салоне — питьевая вода для каждого участника. По запросу предоставим детское кресло или бустер

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы