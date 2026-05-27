Пора в Кейптаун: замок Доброй Надежды и лучшие винодельни района Констанша

С осмотром исторической части города и поездкой по Чапменс-Пик Драйв
Нужно столько всего успеть! Подняться на стены старинной крепости Доброй Надежды и заглянуть в покои губернатора. Прогуляться по другим историческим достопримечательностям Кейптауна и зайти в лучшую кофейню мира.

А вторую половину дня провести в Констанше: на всемирно известных винодельнях, любимых Наполеоном, европейской знатью, писателями и художниками.
Описание экскурсии

9:30 — замок Доброй Надежды

Является старейшим зданием в ЮАР, построенным голландскими колонистами в далеком 1666 году. Вы узнаете его историю, послушаете легенды о замковых призраках и звоне таинственного колокола, которого нет.

11:00 — историческая часть Кейптауна

Пройдёмся по кварталам, отражающим колониальное прошлое города. Полюбуемся зданиями в викторианском стиле и в стиле капского барокко. Заглянем в Бо-Каап и Сады Ост-Индийской Компании, увидим здание Парламента и Национальной библиотеки, площадь Гринмаркет и величественные соборы двух колониальных эпох.

12:30 — кафе Truth Coffee Roasting

Посидим в самой знаменитой кофейне Африки, которая регулярно признается лучшей кофейней мира. Оценим ароматный кофе и хрустящие круассаны. Здесь можно купить кофе в зёрнах.

13:30 — винодельни района Констанша

Здесь с 17 века селилась местная знать — голландская, а позднее английская аристократия. Район старинных виноделен и роскошных вил, окружённый предгорьем Столовой горы, с прекрасными видами на Фальшивый залив и серферский пляж курортного городка Мюзинберг. Мы посетим пару виноделен региона на выбор.

17:00–17:30 — Чапменс-Пик Драйв (Chapman’s Peak Drive)

Проедем по знаменитому горному серпантину вдоль скал и океана на высоте 500 метров над уровнем моря. Сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы насладиться панорамами бухты Хаут-Бэй и побережья Атлантики.

17:30–18.00 — возвращение в Кейптаун

Вы узнаете:

  • Для чего в середине 17 века сюда переехала большая группа переселенцев
  • Как строился Замок Доброй Надежды и почему на него никто не разу не нападал
  • Как появились первые винодельни Южной Африки и почему в Констанше
  • Какое вино здесь производят и каким способом
  • Как протекает современная жизнь Кейптауна

Винодельни для посещения на выбор

  • Groot Constancia. Первая в ЮАР, основанная в 1685 году. Любимая винодельня Наполеона Бонапарта, Фридриха Великого, Людовика Филиппа, Чарльза Диккенса, Джейн Остин и многих других
  • Kleine Constancia. Регулярно входит в топ-10 лучших виноделен мира, одна из старейших в ЮАР. Производит премиальные вина с высокими оценками на международных винных конкурсах
  • Buitenverwachting. «Сверх ожиданий» — так переводится с голландского языка название этой винодельни. Часть поместья Констанша, также основана в 1685 года. Уютная, атмосферная и очень красивая
  • Steenberg, основанная в 1682 году. Специализируется на производстве вин в прохладном климате. Славится сортами совиньон блан, мерло и игристыми винами кап классик
  • Beau Constancia. Молодая и очень модная винодельня. За меньше чем 30 лет своего существования стала весьма титулованной. Славится невероятными видами на долины и склоны предгорий Столовой горы
  • Glen Constancia. Бутик-винодельня, расположенная на склоне напротив Beau Constancia. Эти две винодельни соревнуются друг с другом по красоте видов. Известна премиальными винами, живописным дегустационным залом и красивой территорией

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В салоне — питьевая вода для каждого участника. По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в замок Доброй Надежды — $3 за чел.
  • Каждая винная дегустация (18+) — $5–15 за чел.
  • Сырные, мясные или фруктовые сеты — от $10 на двоих
  • Обед — $15–25 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 139 туристов
Я уже около 20 лет путешествую по Южной Африке. Постоянно живу в Кейптауне с семьёй. Мы переехали сюда из Москвы жить, учиться и работать около 4 лет назад. У меня два
образования — высшее юридическое и профессиональное тур. гида. C удовольствием проведу для вас экскурсию по самым красивым и запоминающимся местам Кейптауна, Стелленбоша, Франшхука, Саймонс-Тауна, расскажу, куда ещё здесь стоит съездить. Вместе с командой опытных гидов мы расскажем вам об истории и традициях, существующих в Южной Африке, о сменяющихся эпохах, о становлении независимого государства, о том, чего стоил ЮАР уход от эпохи апартеида. И конечно же, поговорим с вами о современной жизни Кейптауна, о том, чем живёт этот город на краю Света сегодня.

Входит в следующие категории Кейптауна

