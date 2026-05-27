А вторую половину дня провести в Констанше: на всемирно известных винодельнях, любимых Наполеоном, европейской знатью, писателями и художниками.
Описание экскурсии
9:30 — замок Доброй Надежды
Является старейшим зданием в ЮАР, построенным голландскими колонистами в далеком 1666 году. Вы узнаете его историю, послушаете легенды о замковых призраках и звоне таинственного колокола, которого нет.
11:00 — историческая часть Кейптауна
Пройдёмся по кварталам, отражающим колониальное прошлое города. Полюбуемся зданиями в викторианском стиле и в стиле капского барокко. Заглянем в Бо-Каап и Сады Ост-Индийской Компании, увидим здание Парламента и Национальной библиотеки, площадь Гринмаркет и величественные соборы двух колониальных эпох.
12:30 — кафе Truth Coffee Roasting
Посидим в самой знаменитой кофейне Африки, которая регулярно признается лучшей кофейней мира. Оценим ароматный кофе и хрустящие круассаны. Здесь можно купить кофе в зёрнах.
13:30 — винодельни района Констанша
Здесь с 17 века селилась местная знать — голландская, а позднее английская аристократия. Район старинных виноделен и роскошных вил, окружённый предгорьем Столовой горы, с прекрасными видами на Фальшивый залив и серферский пляж курортного городка Мюзинберг. Мы посетим пару виноделен региона на выбор.
17:00–17:30 — Чапменс-Пик Драйв (Chapman’s Peak Drive)
Проедем по знаменитому горному серпантину вдоль скал и океана на высоте 500 метров над уровнем моря. Сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы насладиться панорамами бухты Хаут-Бэй и побережья Атлантики.
17:30–18.00 — возвращение в Кейптаун
Вы узнаете:
- Для чего в середине 17 века сюда переехала большая группа переселенцев
- Как строился Замок Доброй Надежды и почему на него никто не разу не нападал
- Как появились первые винодельни Южной Африки и почему в Констанше
- Какое вино здесь производят и каким способом
- Как протекает современная жизнь Кейптауна
Винодельни для посещения на выбор
- Groot Constancia. Первая в ЮАР, основанная в 1685 году. Любимая винодельня Наполеона Бонапарта, Фридриха Великого, Людовика Филиппа, Чарльза Диккенса, Джейн Остин и многих других
- Kleine Constancia. Регулярно входит в топ-10 лучших виноделен мира, одна из старейших в ЮАР. Производит премиальные вина с высокими оценками на международных винных конкурсах
- Buitenverwachting. «Сверх ожиданий» — так переводится с голландского языка название этой винодельни. Часть поместья Констанша, также основана в 1685 года. Уютная, атмосферная и очень красивая
- Steenberg, основанная в 1682 году. Специализируется на производстве вин в прохладном климате. Славится сортами совиньон блан, мерло и игристыми винами кап классик
- Beau Constancia. Молодая и очень модная винодельня. За меньше чем 30 лет своего существования стала весьма титулованной. Славится невероятными видами на долины и склоны предгорий Столовой горы
- Glen Constancia. Бутик-винодельня, расположенная на склоне напротив Beau Constancia. Эти две винодельни соревнуются друг с другом по красоте видов. Известна премиальными винами, живописным дегустационным залом и красивой территорией
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В салоне — питьевая вода для каждого участника. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в замок Доброй Надежды — $3 за чел.
- Каждая винная дегустация (18+) — $5–15 за чел.
- Сырные, мясные или фруктовые сеты — от $10 на двоих
- Обед — $15–25 за чел.