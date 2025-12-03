Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey3 декабря 2025Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
- ИИгорь11 мая 2025Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!
- ТТатьяна21 марта 2025Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,
- ССергей28 февраля 2025Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.
- ДДенис1 февраля 2025Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все, что планировали и даже больше! Замечательный обед на винодельне!
- ЛЛюдмила12 декабря 2024Олег отличный экскурсовод, отличный маршрут с учётом всех пожеланий! Спасибо ему большое! Благодаря гидом, увидели страну в красках!
- NNatalia3 декабря 2024Потрясающе, очень познавательно, хочется вернуться, Олег замечательный!!!!
- ММария3 декабря 2024Олег очень любит и отлично чувствует те места, о которых рассказывает.
Очень понравилось.
- ЕЕлена8 августа 2024Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не заметно, эмоции уже полгода
- BBerta4 мая 2024Провели отличный день с Олегом.
Прекрасный рассказчик. Очень много увидели.
Рекомендуем всем отличного гида!
