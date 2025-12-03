Мои заказы

Крепость Доброй Надежды – экскурсии в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Доброй Надежды» в Кейптауне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    3 декабря 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
    Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
  • И
    Игорь
    11 мая 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!
  • Т
    Татьяна
    21 марта 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,
    появилось желание посетить его еще раз. Все было четко продумано, в соответствии с нашими желаниями и интересами. Отдельное спасибо за список книг и фильмов о Кейптауне, рекомендации по еде и самостоятельной прогулке… это здорово. Думаю еще навестим этот прекрасный город и человека, действительно влюбленного в него!

  • С
    Сергей
    28 февраля 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.
  • Д
    Денис
    1 февраля 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все, что планировали и даже больше! Замечательный обед на винодельне!
  • Л
    Людмила
    12 декабря 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Олег отличный экскурсовод, отличный маршрут с учётом всех пожеланий! Спасибо ему большое! Благодаря гидом, увидели страну в красках!
  • N
    Natalia
    3 декабря 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Потрясающе, очень познавательно, хочется вернуться, Олег замечательный!!!!
  • М
    Мария
    3 декабря 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Олег очень любит и отлично чувствует те места, о которых рассказывает.
    Очень понравилось.
  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не заметно, эмоции уже полгода
    не отпускают. Все было прекрасно, автомобиль, маршруты, еда. И конечно, прекрасный рассказчик и интересный собеседник! Олег, привет от всей нашей группы, вы теперь часть нашей семьи путешественников!

    
  • B
    Berta
    4 мая 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Провели отличный день с Олегом.
    Прекрасный рассказчик. Очень много увидели.
    Рекомендуем всем отличного гида!

