S Sergey Узнать и полюбить Кейптаун Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.

И Игорь Узнать и полюбить Кейптаун Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!

Т Татьяна Узнать и полюбить Кейптаун читать дальше появилось желание посетить его еще раз. Все было четко продумано, в соответствии с нашими желаниями и интересами. Отдельное спасибо за список книг и фильмов о Кейптауне, рекомендации по еде и самостоятельной прогулке… это здорово. Думаю еще навестим этот прекрасный город и человека, действительно влюбленного в него! Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,

С Сергей Узнать и полюбить Кейптаун Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.

Д Денис Узнать и полюбить Кейптаун Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все, что планировали и даже больше! Замечательный обед на винодельне!

Л Людмила Узнать и полюбить Кейптаун Олег отличный экскурсовод, отличный маршрут с учётом всех пожеланий! Спасибо ему большое! Благодаря гидом, увидели страну в красках!

N Natalia Узнать и полюбить Кейптаун Потрясающе, очень познавательно, хочется вернуться, Олег замечательный!!!!

М Мария Узнать и полюбить Кейптаун Олег очень любит и отлично чувствует те места, о которых рассказывает.

Очень понравилось.

Е Елена Узнать и полюбить Кейптаун читать дальше не отпускают. Все было прекрасно, автомобиль, маршруты, еда. И конечно, прекрасный рассказчик и интересный собеседник! Олег, привет от всей нашей группы, вы теперь часть нашей семьи путешественников! Столько прошло времени, а впечатления не отпускают! Благодаря Олегу влюбились в Кейптаун! 3 дня пролетели не заметно, эмоции уже полгода