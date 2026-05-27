Кейптаун — город, где горы встречаются с океаном, а природа, история и ритм повседневной жизни легко умещаются в один день. Вы подниметесь на Столовую гору, прогуляетесь по цветному району Бо-Каап, заглянете в старинный сад в центре города и завершите маршрут на одной из старейших виноделен Южной Африки — Groot Constantia.

9:00 — встреча в отеле. Короткое знакомство и выезд на экскурсию

9:20–11:00 — Столовая гора. Поднимемся на фуникулёре, погуляем по вершине и полюбуемся панорамами города, океана и гор. Я расскажу, как появилась знаменитая форма горы, какие растения здесь растут и чем интересен местный фуникулёр

11:15–11:45 — район Бо-Каап. Пройдём по кварталу с яркими домами, брусчатыми улицами и историей капских малайцев. И поговорим о колониальном прошлом Кейптауна

12:00–12:40 — Prins & Prins Diamonds. Заглянем в здание алмазного музея-магазина. Вы узнаете об алмазной лихорадке в Южной Африке, обработке драгоценных камней и знаменитых местных бриллиантах

12:50–13:20 — Company’s Garden. Прогуляемся по старейшему саду страны, где можно отдохнуть в тени деревьев, покормить белок и увидеть египетских гусей. Заодно поговорим о первых колонистах и зданиях, окружающих сад

13:40–15:30 — Groot Constantia. Отправимся на одну из старейших виноделен Южной Африки. Вас ждут прогулка по красивой территории, архитектура в стиле Cape Dutch, дегустация премиальных вин и обед с видом на виноградники

15:30–16:00 — возвращение в отель

