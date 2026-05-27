Увидеть главные символы города, прогуляться по Бо-Каап и завершить день на старинной винодельне
Кейптаун — город, где горы встречаются с океаном, а природа, история и ритм повседневной жизни легко умещаются в один день.
Вы подниметесь на Столовую гору, прогуляетесь по цветному району Бо-Каап, заглянете в старинный сад в центре города и завершите маршрут на одной из старейших виноделен Южной Африки — Groot Constantia.
Описание экскурсии
Примерный план поездки
9:00 — встреча в отеле. Короткое знакомство и выезд на экскурсию
9:20–11:00 — Столовая гора. Поднимемся на фуникулёре, погуляем по вершине и полюбуемся панорамами города, океана и гор. Я расскажу, как появилась знаменитая форма горы, какие растения здесь растут и чем интересен местный фуникулёр
11:15–11:45 — район Бо-Каап. Пройдём по кварталу с яркими домами, брусчатыми улицами и историей капских малайцев. И поговорим о колониальном прошлом Кейптауна
12:00–12:40 — Prins & Prins Diamonds. Заглянем в здание алмазного музея-магазина. Вы узнаете об алмазной лихорадке в Южной Африке, обработке драгоценных камней и знаменитых местных бриллиантах
12:50–13:20 — Company’s Garden. Прогуляемся по старейшему саду страны, где можно отдохнуть в тени деревьев, покормить белок и увидеть египетских гусей. Заодно поговорим о первых колонистах и зданиях, окружающих сад
13:40–15:30 — Groot Constantia. Отправимся на одну из старейших виноделен Южной Африки. Вас ждут прогулка по красивой территории, архитектура в стиле Cape Dutch, дегустация премиальных вин и обед с видом на виноградники
15:30–16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Пожалуйста, заранее сообщите, если вам потребуется детское кресло или бустер
Маршрут можно немного адаптировать под ваши интересы
Подъём на фуникулёре — около 490 рэндов ($27) за взрослого и 280 рэндов ($15) за ребёнка
Обед оплачивается отдельно. В ресторанах обычно оставляют чаевые 10–15%
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 55 туристов
С 2005 года я живу в Кейптауне, который стал моим домом и вдохновением. Моя предыдущая карьера была связана с миром элитных украшений и премиальных часов, а сегодня я использую свой опыт для создания незабываемых путешествий по Южной Африке.
опыт для создания незабываемых путешествий по Южной Африке.
Я свободно общаюсь на русском, английском и японском, предлагаю путешественникам индивидуальный подход и комфорт. Могу подготовить персональные туры с учётом всех пожеланий: семейное путешествие, винная дегустация, рыбалка в открытом море или прогулка по неочевидным местам Кейптауна.
Благодаря глубокому знанию региона и широкой сети контактов организую любые VIP-туры по запросу. Моя задача — сделать каждое путешествие ярким и незабываемым. Приглашаю вас открыть для себя Кейптаун вместе со мной!
