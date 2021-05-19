Полезная информация о Пусане
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Местное время в Пусане
04:1302
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Пусан
|По-английски
|Busan
|Столица региона
|Пусан является столицей региона
|Население города
|3 678 555 чел.
|Аэропорт
|Гимхе PUS
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Пусан на карте
Пусан
Популярные экскурсии в Пусане
4.8
8 отзывов
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На экскурсии вы увидите, как изменился город Пусан за текущее столетие. Вы посетите район Камчхо, который появился из-за активного переселения беженце...
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1 отзыв
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200
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