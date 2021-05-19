Полезная информация о Пусане

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Местное время в Пусане
04:1302
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаПусан
По-английскиBusan
Столица регионаПусан является столицей региона
Население города3 678 555 чел.
АэропортГимхе PUS
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Пусан на карте

Пусан фото города
Пусан

Популярные экскурсии в Пусане

Старый новый Пусан
Старый новый Пусан
4.8
8 отзывов
$
237.5
за чел.
На экскурсии вы увидите, как изменился город Пусан за текущее столетие. Вы посетите район Камчхо, который появился из-за активного переселения беженце...
Крепость Кымчжон Сансон и монастырь Помоса
Крепость Кымчжон Сансон и монастырь Помоса
5
1 отзыв
$
200
за чел.

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