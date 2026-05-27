Билет в аквариум SEA LIFE COEX в Сеуле + прогулка по району Каннам с аудиогидом
Увидеть подводный мир, храм среди небоскрёбов и места, где родился Gangnam Style
Каннам — один из самых ярких районов Сеула, где высотки соседствуют с древними храмами, а K-POP культура встречается с историей династии Чосон.
Вы познакомитесь с миром аквариума SEA LIFE COEX, а затем отправитесь на прогулку по району Каннам с аудиогидом.
Вас ждут знаменитые арт-объекты, тихие буддийские святыни и зелёные парки, где скрываются королевские гробницы.
Описание билета
SEA LIFE COEX Aquarium
Ваше путешествие начнётся в одном из крупнейших океанариумов Сеула. Вы увидите сотни морских обитателей — от ярких тропических рыб до скатов и медуз. Тематические зоны аквариума создают ощущение настоящего погружения в подводный мир.
Скульптура Gangnam Style
Сделаете фото у знаменитой инсталляции, посвящённой мировому хиту PSY. Именно здесь можно почувствовать атмосферу района, который стал символом современной поп-культуры Южной Кореи.
K-POP Square
Вы окажетесь в одном из центров музыкальной индустрии Сеула, где постоянно звучит музыка и транслируются клипы корейских артистов.
Храм Понынса
Один из старейших буддийских храмов города основан в 9 веке. Здесь можно увидеть традиционные пагоды, древние ритуалы и огромную статую Будды.
Королевские гробницы Соллын и Чоннын
Вы прикоснётесь к истории корейской монархии и увидите традиционные погребальные комплексы.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Взрослый: билет + аудиоэкскурсия
$45
Дети до 12 лет: билет + аудиоэкскурсия
$35
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У SEA LIFE COEX
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
