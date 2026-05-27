Билет в аквариум SEA LIFE COEX в Сеуле + прогулка по району Каннам с аудиогидом

Каннам — один из самых ярких районов Сеула, где высотки соседствуют с древними храмами, а K-POP культура встречается с историей династии Чосон. Вы познакомитесь с миром аквариума SEA LIFE COEX, а затем отправитесь на прогулку по району Каннам с аудиогидом. Вас ждут знаменитые арт-объекты, тихие буддийские святыни и зелёные парки, где скрываются королевские гробницы.

SEA LIFE COEX Aquarium

Ваше путешествие начнётся в одном из крупнейших океанариумов Сеула. Вы увидите сотни морских обитателей — от ярких тропических рыб до скатов и медуз. Тематические зоны аквариума создают ощущение настоящего погружения в подводный мир.

Скульптура Gangnam Style

Сделаете фото у знаменитой инсталляции, посвящённой мировому хиту PSY. Именно здесь можно почувствовать атмосферу района, который стал символом современной поп-культуры Южной Кореи.

K-POP Square

Вы окажетесь в одном из центров музыкальной индустрии Сеула, где постоянно звучит музыка и транслируются клипы корейских артистов.

Храм Понынса

Один из старейших буддийских храмов города основан в 9 веке. Здесь можно увидеть традиционные пагоды, древние ритуалы и огромную статую Будды.

Королевские гробницы Соллын и Чоннын

Вы прикоснётесь к истории корейской монархии и увидите традиционные погребальные комплексы.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

