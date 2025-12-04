Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборГангнам вчера и сегодня
Погрузитесь в контрасты Гангнама: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте историю района и насладитесь его уникальной атмосферой
Завтра в 15:30
11 дек в 09:30
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборСеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$577 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени: от древней крепости к современному Сеулу
Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню
Начало: В вашем отеле
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
$556 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРозалия4 декабря 2025Была на экскурсии с Инной, ей прекрасно удалось передать атмосферу современного Гангнама, показать все значимые обьекты и углубиться в историю
- OOleg26 ноября 2025Экскурсия с Инной была интересной и забавной. Нам понравились живые и добрые рассказы, маршрут и самая атмосфера.
- ЕЕвгения26 ноября 2025Побывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательна.
Узнали много нового в рамках экскурсии, и
- ККриницын23 ноября 2025Узнали много нового относительно истории Южной кореи. Поговорили на интересующие нас темы, заглянули за изнанку.
- ММария17 ноября 2025Неплохая экскурсия, Инна обладает довольно неплохими знаниями о городе…
Накануне экскурсии по стечению обстоятельств уже были с супругом в ТЦ Coex
- ННаталья5 ноября 2025Инна очень интересный человек и собеседник. Рассказала и про историю Корее и про современную жизнь. Ответила на все наши вопросы. Рекомендую.
- ТТатьяна27 октября 2025Взяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящей Корее, а не только
- ССергей18 октября 2025На следующий день после прилёта в Сеул провели несколько хороших часов на экскурсии с Инной. Профессиональный экскурсовод и приятный человек - тонко чувствует своих «подопечных», все по делу, информативно, интересно, грамотно, неутомительно, полезно. Рекомендуем!
- ДДмитрий7 октября 2025Прекрасная экскурсия, Инна много рассказала как про историю Кореи и корейского народа, так и про то, как живут и чем дышат современные корейцы. Очень познавательно и интересно, рекомендую!
- ККристина25 сентября 2025Отлично провели время! Даже мой брат, который ненавидит экскурсии был воодушевлен. Мы очень много узнали о жизни обычных корейский жителей такого, что невозможно прочитать или увидеть в дораме) ну и посетили интересные места конечно. Очень рекомендую гида!
- ННадежда19 сентября 2025Были с коллегой на экскурсии 11 сентября и получили массу положительных эмоций! Инна прекрасный рассказчик, знает, о чем рассказывает и
- ССемен18 сентября 2025Инна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историю
Рассказывает нетривиальные факты и с интересом отвечает на вопросы! Еще раз огромное спасибо! Рекомендуем
- EElmira16 сентября 2025Я сегодня была на индивидуальной экскурсии «Гангнам вчера и сегодня» с экскурсоводом Инной.
Я в восторге!!! Великолепная, очень образованная, очень начитанная,
- ВВиктория6 сентября 2025Нам все понравилось! Мой подросток был в восторге. Спасибо!
- ЛЛариса5 сентября 2025Огромная благодарность Инне за проведенную экскурсию! Рассказ был очень содержательным, мы узнали много нового о Сеуле, культуре и традициях Кореи,
- ННаталья2 сентября 2025Очень интересная и необычная экскурсия. Анжела много знает и интересно рассказывает, рекомендую всем. Очень довольны
- ААндрей22 августа 2025Всё понравилось, но конкретно нам с сестрой было бы интереснее, если бы мы взяли эту экскурсию по приезду, а не в день отъезда.
Собственно, будущим путешественникам рекомендую это учитывать.
Инне большое спасибо!
- ААлександр21 августа 2025Прилетали в Сеул на 4 дня. Инна провела прекрасную экскурсию по центральному району Сеула - Каннам. Рассказала много исторических и жизненых фактов про Корею, провела по интересным местам и дала отличные рекомендации к самостоятельному изучению. Рекомендуем!
- ББорис14 августа 2025Экскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуем
- РРоза13 августа 2025Отличная экскурсия, Спасибо Инне.
