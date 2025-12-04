читать дальше

знающая все тонкости своего дела экскурсовод, просто настоящий профессионал высочайшего уровня, я бы даже сказала эксперт в своей области.

Я в Южной Корее в первый раз, поэтому у меня к ней еще было просто миллион житейских вопросов, на которые она очень основательно ответила, рассказала и показала, я счастлива!!!

Так замечательно, что есть такие специалисты высочайшего класса!!!

Всем рекомендую.