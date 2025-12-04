Мои заказы

Храм Понынса – экскурсии в Сеуле

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Понынса» в Сеуле на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гангнам вчера и сегодня
Пешая
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Гангнам вчера и сегодня
Погрузитесь в контрасты Гангнама: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте историю района и насладитесь его уникальной атмосферой
Завтра в 15:30
11 дек в 09:30
€135 за всё до 3 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
$512 за человека
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$103 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
2 берега Сеула: полное погружение
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$577 за всё до 5 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 дек в 11:00
3 янв в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее Южной Кореи: от крепости к небоскрёбам
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени: от древней крепости к современному Сеулу
Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню
Начало: В вашем отеле
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
$556 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Розалия
    4 декабря 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Была на экскурсии с Инной, ей прекрасно удалось передать атмосферу современного Гангнама, показать все значимые обьекты и углубиться в историю
    читать дальше

    веков династии Чосон, были также затронуты вопросы о современных и древних традициях, религиозных особенностях корейского народа. Это была моя единственная экскурсия с гидом за 3 дня пребывания в Сеуле, и ее оказалось вполне достаточно, чтоб получить не только прекрасные впечатления, но и интересную информацию о городе и стране, о нации в целом.

    Была на экскурсии с Инной, ей прекрасно удалось передать атмосферу современного Гангнама, показать все значимые обьекты
  • O
    Oleg
    26 ноября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Экскурсия с Инной была интересной и забавной. Нам понравились живые и добрые рассказы, маршрут и самая атмосфера.
  • Е
    Евгения
    26 ноября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Побывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательна.
    Узнали много нового в рамках экскурсии, и
    читать дальше

    даже больше.
    Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию. Детям, возможно,будет сложновато (о чем, кстати, честно заранее указано в описАнии).
    Если центральную часть города, легко исследовать самостоятельно, то в районе Гангнам экскурсовод очень актуален.

    Побывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательнаПобывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательнаПобывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательнаПобывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательнаПобывали на экскурсии с Инной. Прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы. Очень доброжелательна
  • К
    Криницын
    23 ноября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Узнали много нового относительно истории Южной кореи. Поговорили на интересующие нас темы, заглянули за изнанку.
    Узнали много нового относительно истории Южной кореи. Поговорили на интересующие нас темы, заглянули за изнанкуУзнали много нового относительно истории Южной кореи. Поговорили на интересующие нас темы, заглянули за изнанкуУзнали много нового относительно истории Южной кореи. Поговорили на интересующие нас темы, заглянули за изнанку
  • М
    Мария
    17 ноября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Неплохая экскурсия, Инна обладает довольно неплохими знаниями о городе…
    Накануне экскурсии по стечению обстоятельств уже были с супругом в ТЦ Coex
    читать дальше

    и королевском дворце, но пробегом и без погружения в историю.
    Узнав об этом при встрече, гид не сумела сориентироваться и предложить интересный маршрут, все было несколько смазано… Хотя нами было озвучено, что интересно буквально ВСЁ! Впечатления от экскурсии двоякие…

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Инна очень интересный человек и собеседник. Рассказала и про историю Корее и про современную жизнь. Ответила на все наши вопросы. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    27 октября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Взяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящей Корее, а не только
    читать дальше

    то, что показывают в дорамах. Очень понравилась гид Инна, рассказала не только программу экскурсии, но и ответила на все интересующие нас вопросы 😁
    Экскурсию очень советую, не пожалеете точно!

    Взяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящейВзяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящейВзяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящейВзяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящейВзяли экскурсию Гангнам вчера и сегодня, экскурсия очень интересная и познавательная, узнали много фактов о настоящей
  • С
    Сергей
    18 октября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    На следующий день после прилёта в Сеул провели несколько хороших часов на экскурсии с Инной. Профессиональный экскурсовод и приятный человек - тонко чувствует своих «подопечных», все по делу, информативно, интересно, грамотно, неутомительно, полезно. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    7 октября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Прекрасная экскурсия, Инна много рассказала как про историю Кореи и корейского народа, так и про то, как живут и чем дышат современные корейцы. Очень познавательно и интересно, рекомендую!
  • К
    Кристина
    25 сентября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Отлично провели время! Даже мой брат, который ненавидит экскурсии был воодушевлен. Мы очень много узнали о жизни обычных корейский жителей такого, что невозможно прочитать или увидеть в дораме) ну и посетили интересные места конечно. Очень рекомендую гида!
    Отлично провели время! Даже мой брат, который ненавидит экскурсии был воодушевлен. Мы очень много узнали оОтлично провели время! Даже мой брат, который ненавидит экскурсии был воодушевлен. Мы очень много узнали о
  • Н
    Надежда
    19 сентября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Были с коллегой на экскурсии 11 сентября и получили массу положительных эмоций! Инна прекрасный рассказчик, знает, о чем рассказывает и
    читать дальше

    делает это легко и интересно. Параллельно делится информацией, полезной каждому туристу - как пользоваться метро, что и где купить, куда стоит сходить. Большое спасибо за проведенное совместно время, отличную экскурсия и приятную беседу!

  • С
    Семен
    18 сентября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Инна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историю

    Рассказывает нетривиальные факты и с интересом отвечает на вопросы! Еще раз огромное спасибо! Рекомендуем
    Инна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историюИнна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историюИнна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историюИнна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историюИнна прекрасный гид. Посетили три главные достопримечательности района, очень много узнали про историю
  • E
    Elmira
    16 сентября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Я сегодня была на индивидуальной экскурсии «Гангнам вчера и сегодня» с экскурсоводом Инной.
    Я в восторге!!! Великолепная, очень образованная, очень начитанная,
    читать дальше

    знающая все тонкости своего дела экскурсовод, просто настоящий профессионал высочайшего уровня, я бы даже сказала эксперт в своей области.
    Я в Южной Корее в первый раз, поэтому у меня к ней еще было просто миллион житейских вопросов, на которые она очень основательно ответила, рассказала и показала, я счастлива!!!
    Так замечательно, что есть такие специалисты высочайшего класса!!!
    Всем рекомендую.

  • В
    Виктория
    6 сентября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Нам все понравилось! Мой подросток был в восторге. Спасибо!
  • Л
    Лариса
    5 сентября 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Огромная благодарность Инне за проведенную экскурсию! Рассказ был очень содержательным, мы узнали много нового о Сеуле, культуре и традициях Кореи,
    читать дальше

    благодаря чему прониклись еще большей любовью и уважением к стране.
    Всегда приятно общаться с таким открытым, обаятельным, начитанным и интересным человеком! Спасибо!

  • Н
    Наталья
    2 сентября 2025
    Прошлое и настоящее Южной Кореи: от крепости к небоскрёбам
    Очень интересная и необычная экскурсия. Анжела много знает и интересно рассказывает, рекомендую всем. Очень довольны
  • А
    Андрей
    22 августа 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Всё понравилось, но конкретно нам с сестрой было бы интереснее, если бы мы взяли эту экскурсию по приезду, а не в день отъезда.
    Собственно, будущим путешественникам рекомендую это учитывать.
    Инне большое спасибо!
  • А
    Александр
    21 августа 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Прилетали в Сеул на 4 дня. Инна провела прекрасную экскурсию по центральному району Сеула - Каннам. Рассказала много исторических и жизненых фактов про Корею, провела по интересным местам и дала отличные рекомендации к самостоятельному изучению. Рекомендуем!
  • Б
    Борис
    14 августа 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Экскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуем
    Экскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуемЭкскурсия очень понравилась, хороший гид, рекомендуем
  • Р
    Роза
    13 августа 2025
    Гангнам вчера и сегодня
    Отличная экскурсия, Спасибо Инне.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Храм Понынса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Гангнам вчера и сегодня
  2. Погружение в атмосферу Сеула
  3. Сеул: путешествие во времени и традициях
  4. Нетуристический Сеул: всё включено
  5. 2 берега Сеула: полное погружение
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в декабре 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Храм Понынса" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 103 до 578. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Храм Понынса», 148 ⭐ отзывов, цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль