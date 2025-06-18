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Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса

Путешествие в эпоху Династии Чосон через Деревню Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса подарит уникальные впечатления и глубокое понимание корейской культуры
Экскурсия в Деревню Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу эпохи Династии Чосон. Участники смогут насладиться традиционной архитектурой, узнать о быте и обычаях того времени.

Визит в храм Ваучхонса добавит духовного измерения в путешествие, предоставляя возможность познакомиться с буддийскими традициями и обрядами.

Это путешествие обещает стать не только познавательным, но и вдохновляющим, открывая новые горизонты понимания культуры Кореи

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Погружение в историю Династии Чосон
  • 🕌 Посещение буддийского храма Ваучхонса
  • 🏞️ Уникальная архитектура и природа
  • 📚 Обогащение знаний о корейской культуре
  • 🌿 Духовное и культурное обогащение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшие месяцы для посещения Деревни Минсокчхон и Буддийского Храма Ваучхонса - это март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. Весной и осенью температура воздуха оптимальна для прогулок на свежем воздухе. Летом может быть жарко и влажно, а зимой холодно, но даже в эти периоды можно насладиться уникальной атмосферой и архитектурой, если вас не пугают погодные условия.
Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
Деревня Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса
Ближайшие даты:
18
июн19
июн20
июн21
июн22
июн23
июн24
июн
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Деревня Минсокчхон
  • Буддийский Храм Ваучхонса

Описание экскурсии

Путешествие в эпоху Династии Чосон

Династия Чосон, существовавшая в Корее с 1392 по 1910 год, является одной из самых значимых и продолжительных династий в истории страны. Это время стало золотой эрой корейской культуры, науки и искусства. Погружение в эту эпоху позволяет нам лучше понять корейские традиции и ценности, которые продолжают жить и сегодня.

Культура и искусство

Эпоха Чосон знаменита своими достижениями в различных областях искусства. Среди них можно выделить:

  • Традиционная живопись, которая отличалась своей глубиной и символизмом.
  • Керамика, особенно знаменитая "миндальная" керамика, которая была высоко оценена за свою красоту и утонченность.
  • Театр и литература, которые отражали дух времени и обычаи народа.

Научные достижения

В это время в Корее произошел значительный прогресс в науке. Ученые разработали новые методы земледелия, а также усовершенствовали астрономические наблюдения. Научные открытия того времени стали основой для дальнейшего развития корейской науки.

Социальная структура

Династия Чосон также известна своей сложной социальной структурой. Общество делилось на несколько классов, что влияло на повседневную жизнь людей. Однако несмотря на это, все слои населения вносили свой вклад в развитие культуры и общества.

Наследие Чосона

Наследие династии Чосон ощущается и сегодня. Традиции, заложенные в этот период, продолжают жить в корейском обществе. Путешествие в эту эпоху открывает перед нами удивительный мир, полный красоты и мудрости, который стоит изучить и понять.

Погружение в историю династии Чосон — это возможность не только узнать о прошлом, но и вдохновиться его уроками для настоящего. Исследуйте, открывайте и наслаждайтесь этой уникальной культурой!

Ежедневно с 10:00 до 18:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Минсокчхон
  • Буддийский храм Ваучхонса
  • Пещера Кванмён
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт: Санта Фе (2021 г.) 4 места + 2 (третий ряд).
Что не входит в цену
  • Входной билет в деревню Минсокчхон (37000 вон/чел.)
  • Входной билет в пещеру Кванмён (6000 вон/чел.). Стоимость входного билета может изменяться в зависимости от сезона, устанавливается администрацией объекта
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Чтобы согласовать место встречи
  • Дату
  • Время
  • Маршрут экскурсии
  • Стоимость входных билетов и тд
  • Пожалуйста
  • Свяжитесь с гидом по почте slava140583@gmail. com или по номеру телефона +821022755120 (whatsapp, telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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