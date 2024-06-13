Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон

Посетите уникальные места эпохи позднего Чосона в Сеуле. Узнайте о традициях и быте корейцев, прогуляйтесь по фольклорной деревне и осмотрите крепость Хвасон
С 1392 по 1897 год корейским государством правила династия Ли, или Чосон.

В рамках индивидуальной экскурсии можно посетить два особенных места, связанных с наследием позднего периода этой эпохи.

Прогулка по традиционной деревне
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Минсокчхон позволит осмотреть крестьянские и дворянские дома, узнать о прошлом корейском быте и традициях. А в старинной «Цветущей крепости» будет возможность поговорить о её особой архитектуре и истории. Каждая улица и дом в деревне Минсокчхон хранят дух эпохи династии Чосон.

Прогулка по фольклорной деревне включает посещение крестьянских жилищ, дома правительства и роскошного особняка дворянина. Традиционные танцы и музыка помогут ощутить атмосферу времени. Также здесь можно отведать аутентичные блюда и узнать об обычаях, которым следуют до сих пор.

Во второй части путешествия, в городе Сувон, можно осмотреть снаружи и посетить памятник из списка ЮНЕСКО.

На территории исторического комплекса гид расскажет о причинах возведения крепостной стены в 18 веке и объяснит, что отличает её архитектуру от других подобных построек в Южной Корее

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальное погружение в эпоху позднего Чосона
  2. 🏰 Посещение крепости Хвасон, объекта ЮНЕСКО
  3. 🏡 Экскурсия по традиционной деревне Минсокчхон
  4. 🍲 Возможность попробовать аутентичные корейские блюда
  5. 🎶 Знакомство с традиционными танцами и музыкой
  6. 🚗 Комфортный трансфер на кроссовере Kia Niro

Что можно увидеть

  • Фольклорная деревня Минсокчхон
  • Крепость Хвасон
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная деревня Минсокчхон

Каждая улица и дом здесь хранят дух эпохи династии Чосон. Вы прогуляетесь по фольклорной деревне и заглянете в крестьянские жилища, увидите дом правительства и роскошный особняк дворянина. Я расскажу о повседневной жизни корейцев позднего периода Чосон. А традиционные танцы и музыка помогут ощутить атмосферу времени. Также здесь вы отведаете аутентичные блюда и услышите об обычаях, которым следуют до сих пор.

Крепость Хвасон

Во второй части путешествия вы отправитесь в город Сувон, где осмотрите снаружи и посетите памятник из списка ЮНЕСКО. На территории исторического комплекса я расскажу о причинах возведения крепостной стены в 18 веке и объясню, что отличает её архитектуру от других подобных построек в Южной Корее.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Kia Niro. Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно.
  • Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере
  • Дополнительные расходы: билет в деревню Минсокчхон — 35 тыс. KRW с человека, напитки и обед
  • Я могу провести экскурсию для большего числа участников, стоимость доплаты за аренду минивэна или микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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