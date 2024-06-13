С 1392 по 1897 год корейским государством правила династия Ли, или Чосон.
В рамках индивидуальной экскурсии можно посетить два особенных места, связанных с наследием позднего периода этой эпохи.
Прогулка по традиционной деревне
В рамках индивидуальной экскурсии можно посетить два особенных места, связанных с наследием позднего периода этой эпохи.
Прогулка по традиционной деревне
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное погружение в эпоху позднего Чосона
- 🏰 Посещение крепости Хвасон, объекта ЮНЕСКО
- 🏡 Экскурсия по традиционной деревне Минсокчхон
- 🍲 Возможность попробовать аутентичные корейские блюда
- 🎶 Знакомство с традиционными танцами и музыкой
- 🚗 Комфортный трансфер на кроссовере Kia Niro
Что можно увидеть
- Фольклорная деревня Минсокчхон
- Крепость Хвасон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная деревня Минсокчхон
Каждая улица и дом здесь хранят дух эпохи династии Чосон. Вы прогуляетесь по фольклорной деревне и заглянете в крестьянские жилища, увидите дом правительства и роскошный особняк дворянина. Я расскажу о повседневной жизни корейцев позднего периода Чосон. А традиционные танцы и музыка помогут ощутить атмосферу времени. Также здесь вы отведаете аутентичные блюда и услышите об обычаях, которым следуют до сих пор.
Крепость Хвасон
Во второй части путешествия вы отправитесь в город Сувон, где осмотрите снаружи и посетите памятник из списка ЮНЕСКО. На территории исторического комплекса я расскажу о причинах возведения крепостной стены в 18 веке и объясню, что отличает её архитектуру от других подобных построек в Южной Корее.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кроссовере Kia Niro. Я заеду за вами к месту вашего проживания в Сеуле и после экскурсии отвезу обратно.
- Если вы живёте за пределами столицы, можем договориться о трансфере
- Дополнительные расходы: билет в деревню Минсокчхон — 35 тыс. KRW с человека, напитки и обед
- Я могу провести экскурсию для большего числа участников, стоимость доплаты за аренду минивэна или микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 73 туристов
Проживаю в Корее с 2015 года. Посетила все знаменитые и не очень популярные места, объехала Корею на своем авто в поисках интересных и аутентичных локаций и получила большое удовольствие отЗадать вопрос
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