С 1392 по 1897 год корейским государством правила династия Ли, или Чосон.В рамках индивидуальной экскурсии можно посетить два особенных места, связанных с наследием позднего периода этой эпохи.Прогулка по традиционной деревне

Минсокчхон позволит осмотреть крестьянские и дворянские дома, узнать о прошлом корейском быте и традициях. А в старинной «Цветущей крепости» будет возможность поговорить о её особой архитектуре и истории. Каждая улица и дом в деревне Минсокчхон хранят дух эпохи династии Чосон. Прогулка по фольклорной деревне включает посещение крестьянских жилищ, дома правительства и роскошного особняка дворянина. Традиционные танцы и музыка помогут ощутить атмосферу времени. Также здесь можно отведать аутентичные блюда и узнать об обычаях, которым следуют до сих пор. Во второй части путешествия, в городе Сувон, можно осмотреть снаружи и посетить памятник из списка ЮНЕСКО. На территории исторического комплекса гид расскажет о причинах возведения крепостной стены в 18 веке и объяснит, что отличает её архитектуру от других подобных построек в Южной Корее

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная деревня Минсокчхон

Каждая улица и дом здесь хранят дух эпохи династии Чосон. Вы прогуляетесь по фольклорной деревне и заглянете в крестьянские жилища, увидите дом правительства и роскошный особняк дворянина. Я расскажу о повседневной жизни корейцев позднего периода Чосон. А традиционные танцы и музыка помогут ощутить атмосферу времени. Также здесь вы отведаете аутентичные блюда и услышите об обычаях, которым следуют до сих пор.

Крепость Хвасон

Во второй части путешествия вы отправитесь в город Сувон, где осмотрите снаружи и посетите памятник из списка ЮНЕСКО. На территории исторического комплекса я расскажу о причинах возведения крепостной стены в 18 веке и объясню, что отличает её архитектуру от других подобных построек в Южной Корее.

Организационные детали