Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон

Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Корея не всегда была страной небоскрёбов: чтобы понять истинный характер страны, нужно вернуться в её прошлое. Для этого мы отправимся в эпоху династии Чосон.

Посетим «Цветущую крепость», прикоснёмся к корейской культуре в фольклорной деревне, познакомимся с жизнью ремесленников 18 века. Вам откроется быт корейцев того времени, с его традициями и колоритом.

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Погружение в эпоху династии Чосон
  2. 🏰 Посещение крепости Хвасон - памятника ЮНЕСКО
  3. 🏡 Прогулка по традиционной деревне Минсокчхон
  4. 🎭 Возможность увидеть национальные корейские танцы
  5. 🏹 Стрельба из лука и другие активности
  6. 🚗 Комфортный трансфер на Kia Carnival
  7. 💧 Вода в машине включена

Что можно увидеть

  • Деревня Минсокчхон
  • Крепость Хвасон
  • Национальный музей
  • Дворец 22-го правителя Чосона
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деревня Минсокчхон

Мы прогуляемся по улочкам деревни и увидим традиционные дома времен правления династии Чосон (с 1392 по 1897 гг) — и обязательно заглянем в некоторые из них. Например, в дом шамана, а также в мастерские кузнеца и гончара, чтобы узнать, как раньше жили и работали в Корее.

В национальном музее я расскажу о происхождении, обычаях и традициях корейцев. Если повезёт, вы сможете увидеть традиционное представление или национальные корейские танцы.

Крепость Хвасон

После мы отправимся в Сувон, чтобы увидеть один из памятников ЮНЕСКО. За несколько веков крепость Хвасон стала свидетелем множества исторических событий — я расскажу вам о них. Поговорим и об императоре, построившем крепость, и о политических взглядах Кореи конца 18 века.

Вы сможете прогуляться по крепостным стенам, погрузиться в атмосферу прошлого — и даже пострелять из лука, если захотите почувствовать себя воином. А если останется время — заглянем на местный рынок и посетим дворец 22-го правителя Чосона.

Организационные детали

Дорога от Сеула и обратно займёт около 2 часов в обе стороны.

В стоимость включено:

  • Сопровождение гида
  • Трансфер на Kia Carnival с личным водителем
  • Вода в машине

Дополнительные расходы:

  • Билет в деревню — $30/чел. (для моих путешественников действует скидка 30%)
  • Катание на лошадях или аттракционах в деревне Минсокчхон, стрельба из лука в крепости
  • Еда и напитки по желанию
  • Билет во дворец — $3/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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