Корея не всегда была страной небоскрёбов: чтобы понять истинный характер страны, нужно вернуться в её прошлое. Для этого мы отправимся в эпоху династии Чосон. Посетим «Цветущую крепость», прикоснёмся к корейской культуре в фольклорной деревне, познакомимся с жизнью ремесленников 18 века. Вам откроется быт корейцев того времени, с его традициями и колоритом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деревня Минсокчхон

Мы прогуляемся по улочкам деревни и увидим традиционные дома времен правления династии Чосон (с 1392 по 1897 гг) — и обязательно заглянем в некоторые из них. Например, в дом шамана, а также в мастерские кузнеца и гончара, чтобы узнать, как раньше жили и работали в Корее.

В национальном музее я расскажу о происхождении, обычаях и традициях корейцев. Если повезёт, вы сможете увидеть традиционное представление или национальные корейские танцы.

Крепость Хвасон

После мы отправимся в Сувон, чтобы увидеть один из памятников ЮНЕСКО. За несколько веков крепость Хвасон стала свидетелем множества исторических событий — я расскажу вам о них. Поговорим и об императоре, построившем крепость, и о политических взглядах Кореи конца 18 века.

Вы сможете прогуляться по крепостным стенам, погрузиться в атмосферу прошлого — и даже пострелять из лука, если захотите почувствовать себя воином. А если останется время — заглянем на местный рынок и посетим дворец 22-го правителя Чосона.

Организационные детали

Дорога от Сеула и обратно займёт около 2 часов в обе стороны.

В стоимость включено:

Сопровождение гида

Трансфер на Kia Carnival с личным водителем

Вода в машине

Дополнительные расходы: