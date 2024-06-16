Мы прогуляемся по улочкам деревни и увидим традиционные дома времен правления династии Чосон (с 1392 по 1897 гг) — и обязательно заглянем в некоторые из них. Например, в дом шамана, а также в мастерские кузнеца и гончара, чтобы узнать, как раньше жили и работали в Корее.
В национальном музее я расскажу о происхождении, обычаях и традициях корейцев. Если повезёт, вы сможете увидеть традиционное представление или национальные корейские танцы.
Крепость Хвасон
После мы отправимся в Сувон, чтобы увидеть один из памятников ЮНЕСКО. За несколько веков крепость Хвасон стала свидетелем множества исторических событий — я расскажу вам о них. Поговорим и об императоре, построившем крепость, и о политических взглядах Кореи конца 18 века.
Вы сможете прогуляться по крепостным стенам, погрузиться в атмосферу прошлого — и даже пострелять из лука, если захотите почувствовать себя воином. А если останется время — заглянем на местный рынок и посетим дворец 22-го правителя Чосона.
Организационные детали
Дорога от Сеула и обратно займёт около 2 часов в обе стороны.
В стоимость включено:
Сопровождение гида
Трансфер на Kia Carnival с личным водителем
Вода в машине
Дополнительные расходы:
Билет в деревню — $30/чел. (для моих путешественников действует скидка 30%)
Катание на лошадях или аттракционах в деревне Минсокчхон, стрельба из лука в крепости
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 144 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Анжела. Я живу в Сеуле больше 20 лет и люблю этот город настоящей нетуристической любовью. Работаю гидом с 2014 года. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. С нетерпением жду нашей встречи!