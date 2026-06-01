Время королей, дворцов и становления корейской культуры — идём гулять по историческому центру. Вы узнаете о национальных героях, осмотрите национальный музей, увидите традиционные дома и уютный оазис в центре мегаполиса. А затем на улице Инсадонг окунётесь в современный Сеул с его оживлёнными улицами, магазинами и городскими контрастами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $350 за экскурсию

Описание экскурсии

Площадь Кванхвамун — начнём прогулку с рассказа о двух выдающихся фигурах корейской истории: адмирале Ли Сунсине и короле Седжоне Великом, создателе корейского алфавита.

Дворец Кёнбоккун — резиденция правителей. Вы познакомитесь с архитектурой династии Чосон, узнаете о жизни королевской семьи и сделаете фотографии в исторических декорациях.

Национальный дворцовый музей Кореи — рассмотрите реликвии, связанные с придворной жизнью, и услышите о культуре и традициях 14–19 веков в Корее.

Улица Инсадонг — прогуляетесь по одному из самых атмосферных районов Сеула, где сохранились ремесленные мастерские, антикварные лавки и магазины традиционных сувениров.

Ручей Чхонгечхон — городской оазис в центре мегаполиса и одно из любимых мест отдыха жителей Сеула.

Деревня Намсанголь ханок — познакомитесь с традиционной корейской архитектурой и увидите, как выглядел быт жителей старой Кореи.

Район Мёндон — завершим день прогулкой по одному из самых оживлённых кварталов города со стритфудом и магазинами, где по вечерам бурлит жизнь современного Сеула.

Вы узнаете:

почему король Седжон считается важнейшей фигурой в истории Кореи

как была устроена жизнь королевского двора династии Чосон

какую роль сыграл адмирал Ли Сунсин в защите страны

как Сеул менялся с течением времени

какие традиции и культурные особенности сохранились в Корее до наших дней

Примерный тайминг

10:00 — встреча на площади Кванхвамун

10:30 — аренда и примерка ханбока

11:00 — посещение дворца Кёнбоккун

12:00 — Национальный дворцовый музей Кореи

13:00 — прогулка по Инсадону и обед

15:00 — прогулка вдоль ручья Чхонгечхон

16:00 — посещение деревни Намсанголь ханок

17:30 — прогулка по району Мёндон

19:00 — возвращение в отель

Организационные детали