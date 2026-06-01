Побывать во дворце и представить себе Корею во времена династии Чосон
Время королей, дворцов и становления корейской культуры — идём гулять по историческому центру.
Вы узнаете о национальных героях, осмотрите национальный музей, увидите традиционные дома и уютный оазис в центре мегаполиса.
А затем на улице Инсадонг окунётесь в современный Сеул с его оживлёнными улицами, магазинами и городскими контрастами.
Описание экскурсии
Площадь Кванхвамун — начнём прогулку с рассказа о двух выдающихся фигурах корейской истории: адмирале Ли Сунсине и короле Седжоне Великом, создателе корейского алфавита.
Дворец Кёнбоккун — резиденция правителей. Вы познакомитесь с архитектурой династии Чосон, узнаете о жизни королевской семьи и сделаете фотографии в исторических декорациях.
Национальный дворцовый музей Кореи — рассмотрите реликвии, связанные с придворной жизнью, и услышите о культуре и традициях 14–19 веков в Корее.
Улица Инсадонг — прогуляетесь по одному из самых атмосферных районов Сеула, где сохранились ремесленные мастерские, антикварные лавки и магазины традиционных сувениров.
Ручей Чхонгечхон — городской оазис в центре мегаполиса и одно из любимых мест отдыха жителей Сеула.
Деревня Намсанголь ханок — познакомитесь с традиционной корейской архитектурой и увидите, как выглядел быт жителей старой Кореи.
Район Мёндон — завершим день прогулкой по одному из самых оживлённых кварталов города со стритфудом и магазинами, где по вечерам бурлит жизнь современного Сеула.
Вы узнаете:
почему король Седжон считается важнейшей фигурой в истории Кореи
как была устроена жизнь королевского двора династии Чосон
какую роль сыграл адмирал Ли Сунсин в защите страны
как Сеул менялся с течением времени
какие традиции и культурные особенности сохранились в Корее до наших дней
Примерный тайминг
10:00 — встреча на площади Кванхвамун 10:30 — аренда и примерка ханбока 11:00 — посещение дворца Кёнбоккун 12:00 — Национальный дворцовый музей Кореи 13:00 — прогулка по Инсадону и обед 15:00 — прогулка вдоль ручья Чхонгечхон 16:00 — посещение деревни Намсанголь ханок 17:30 — прогулка по району Мёндон 19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Билеты в музей входят в стоимость
Обед — по желанию, по меню. Если у вас есть ограничения по питанию, сообщите об этом заранее
Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого следующего $50
Возможно организовать автомобильную программу — $450
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльгиза — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
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Пойдем с нами! Мы покажем вам ТУ самую Корею!
Великолепный вкус Кореи — это конечно же остренький Кимчи, кимпаб и морепродукты!
НО! Пробовали ли вы когда-нибудь сладкую пиццу? И это совсем не читать дальшеуменьшить
пицца с нутеллой!
Невероятный вид Кореи — это конечно же башня Намсан или Лотте Тауэр.
НО! Как тебе рассвет, который ты встретишь в горах? Рассвет, который точно заставит тебя расплакаться и почувствовать истинную красоту мироздания!
Любовь Кореи — это конечно же Дорамы, Актёры и BTS!
НО! Вечная любовь она в истории, культуре и традициях!
Мы покажем вам ЕЁ! Нашу любимую Корею!