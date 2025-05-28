читать дальше смотровую площадку, после, вкусно покушали и поехали кататься на параглайдинге!! После полета мы еще прокатились на моторной лодке по реке 🌊

Татьяна забрала и отвезла нас потом к отелю, так что мы не переживали как добраться обратно и успели отдохнуть по пути домой. Всем любителям природы и активного отдыха рекомендую 👍🏻

Очень увлекательная поездка!! Спасибо огромное Татьяне за незабываемые эмоции, отличное настроение и вкусную еду 😂Маршрут организован очень хорошо, сначала мы поднялись на гору и любовались там видами, затем заехали на