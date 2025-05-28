Экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления от Кореи.
Участники смогут насладиться треккингом к Пику крокодила с потрясающими видами, пройтись по небесной тропе из стекла, увидеть живописную реку и попробовать традиционные блюда в корейском ресторане. По желанию, путешествие можно дополнить круизом на лайнере или полётом на параплане.
Это уникальная возможность познакомиться с нетуристической стороной Кореи и узнать о её истории и легендах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с Пика крокодила
- 🚶♂️ Прогулка по небесной тропе
- 🍽️ Традиционный обед в корейском стиле
- 🛳️ Возможность круиза на лайнере
- 🪂 Полёт на параплане по желанию
Что можно увидеть
- Пик крокодила
- Небесная тропа
Описание экскурсии
На выбор:
- Небольшой треккинг к Пику крокодила. Отсюда открывается потрясающий вид на озеро, где островки напоминают стаю крокодилов, ползущих в воду. Этот маршрут открыт недавно, и немногие из жителей Кореи тут бывали. Высота пика — 500 метров: нам предстоит несложный треккинг (900 метров и 1,5 часа ходьбы). На вершине полюбуемся панорамами и устроим пикник
Или
- Подъём на смотровую площадку по канатной дороге. Здесь мы погуляем по комплексу культурного наследия с реконструкцией затопленной деревни после постройки плотины и посетим музей под открытым небом
- Затем нас ждёт прогулка по небесной тропе. С высоты 80–90 метров вы посмотрите на живописную реку, протекающую у вас под ногами. Пол сделан из высокопрочного трёхслойного стекла — так что за безопасность не переживайте. Спуститься можно разными способами — например, на зиплайне или слайде (оплачивается отдельно)
- Обед в корейском ресторане. Рекомендую попробовать в этой провинции чесночные котлетки с закусками и рисом, приготовленные из местных ингредиентов с подачей блюд в традиционном стиле
- Прогулка на круизном лайнере или полёт на параплане (оплачивается отдельно)
Во время путешествия я расскажу об истории этих мест и событиях, которые здесь происходили. Вы узнаете, как единение жителей помогло им выжить во время тайфуна и наводнения 50 лет назад. Послушаете легенды о геологическом наследии национального парка. И познакомитесь с особенностями локальной кухни.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, услуги гида
- Отдельно оплачиваются питание (обсудим кухню заранее) и входные билеты на смотровую площадку — 4000 вон, зиплайн — 36 000 вон, альпийские горки — 18 000 вон, монорельс — 3000 вон, слайд — 13 000 вон, круиз по реке — 15 000 вон, полёт на параплане — 145 000 вон, канатная дорога 18 000 вон с чел.
- Протяжённость пешего маршрута — 900 метров, подходит участникам всех возрастов
- На лайнере соблюдены все меры безопасности, есть ограждения из стекла, а капитаны имеют лицензии и официальное трудоустройство в компании по перевозке туристов
- Можно провести экскурсию для большего количества участников — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 469 туристов
Я сертифицированный переводчик, живу в Южной Корее с 2001 года. Постоянно исследую её: путешествую, открываю новые места, изучаю историю страны. Знаю и умею готовить корейскую кухню. На экскурсиях вы получите много полезных рекомендаций, основанных на личном опыте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Полина
28 мая 2025
Очень увлекательная поездка!! Спасибо огромное Татьяне за незабываемые эмоции, отличное настроение и вкусную еду 😂
