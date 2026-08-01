История BTS — это путь семи обычных юношей, ставших амбассадорами корейской культуры во всём мире. Мы посетим места, где начиналась история группы: бывшее общежитие, первый офис «Биг Хит Интертеймент» и штаб-квартиру HYBE. Мы расскажем, как участники прошли путь к мировой славе, а вы попробуете их любимые блюда и увидите Сеул глазами самых известных айдолов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $550 за экскурсию

Описание экскурсии

Места, с которых всё начиналось. Вы посетите бывшее общежитие BTS и старый офис «Биг Хит Интертеймент», где сможете оставить собственное послание.

Локации из Run BTS. Побываем в парке с качелями, который знаком фанатам по шоу, и вспомним самые яркие моменты программы.

Обед. При желании попробуете блюда, которые участники любили ещё во времена стажировки, а затем заглянете в кафе «Фар Бен», принадлежащее сестре Ким Намджуна.

Штаб-квартира HYBE. Сфотографируемся у здания компании, ставшей домом для BTS и других популярных кей-поп-исполнителей.

Финал. Завершим маршрут в месте, где можно приложить ладонь к отпечаткам всех участников группы и сделать памятные фотографии.

Организационные детали