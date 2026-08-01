История BTS — это путь семи обычных юношей, ставших амбассадорами корейской культуры во всём мире.
Мы посетим места, где начиналась история группы: бывшее общежитие, первый офис «Биг Хит Интертеймент» и штаб-квартиру HYBE.
Мы расскажем, как участники прошли путь к мировой славе, а вы попробуете их любимые блюда и увидите Сеул глазами самых известных айдолов.
Мы посетим места, где начиналась история группы: бывшее общежитие, первый офис «Биг Хит Интертеймент» и штаб-квартиру HYBE.
Мы расскажем, как участники прошли путь к мировой славе, а вы попробуете их любимые блюда и увидите Сеул глазами самых известных айдолов.
Описание экскурсии
Места, с которых всё начиналось. Вы посетите бывшее общежитие BTS и старый офис «Биг Хит Интертеймент», где сможете оставить собственное послание.
Локации из Run BTS. Побываем в парке с качелями, который знаком фанатам по шоу, и вспомним самые яркие моменты программы.
Обед. При желании попробуете блюда, которые участники любили ещё во времена стажировки, а затем заглянете в кафе «Фар Бен», принадлежащее сестре Ким Намджуна.
Штаб-квартира HYBE. Сфотографируемся у здания компании, ставшей домом для BTS и других популярных кей-поп-исполнителей.
Финал. Завершим маршрут в месте, где можно приложить ладонь к отпечаткам всех участников группы и сделать памятные фотографии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Tucson 2024 года
- Обед и напитки оплачиваются отдельно
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 535 туристов
Наши гиды — это не только профессионалы с многолетним опытом работы, но и увлечённые люди, погружённые в культуру и историю Кореи. Мы покажем вам знаменитые и не очень популярные места,
Входит в следующие категории Сеула
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