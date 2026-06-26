Эта прогулка познакомит вас с историей Кореи необычным способом.
Вместо гида — удобное веб-приложение на смартфоне, которое проведёт по маршруту, расскажет о локациях и предложит небольшие задания на логику и внимательность. Вы сможете начать квест в любое время и пройти его в собственном темпе.
Вместо гида — удобное веб-приложение на смартфоне, которое проведёт по маршруту, расскажет о локациях и предложит небольшие задания на логику и внимательность. Вы сможете начать квест в любое время и пройти его в собственном темпе.
Описание квеста
За одну прогулку вы проследите путь Кореи от древности до наших дней.
Музей сельского хозяйства. Узнаете, как формировались первые корейские поселения и чем жил полуостров в разные эпохи.
Музей истории Сеула. Познакомитесь с историей корейской монархии и судьбой королевской столицы.
Дворец Токсугун. Здесь пойдёт речь о последних годах Корейской империи и непростом пути страны в эпоху перемен.
Дворец Кёнхигун. Увидите, через что прошла Корея во времена японской оккупации и как страна проживала этот непростой период.
Ручей Чхонгечхон. Вы перенесётесь в эпоху освобождения Кореи и зарождения корейских технологических гигантов.
Квартал Мёндон. Разберёмся, почему некогда единая Корея раскололась на Северную и Южную.
Вам предстоит:
- найти японский бункер под дворцом
- узнать, почему первый сеульский трамвай был сожжён разъярённой толпой
- разобраться, зачем корейский король скрывался в российском посольстве
- и многое другое!
Организационные детали
- Формат экскурсии — самостоятельная квест-прогулка без сопровождения гида
- После бронирования вы получите ссылку на квест, который открывается в браузере
- Достаточно один раз открыть его при наличии интернета — далее всё работает офлайн
- Вы сами выбираете дату и время начала прогулки
- Входной билет в дворцовый комплекс оплачивается отдельно — около 100 ₽ с человека. Музеи по маршруту — бесплатные
- Доступ к квесту остаётся у вас и после прохождения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Seodaemun
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Мы предлагаем индивидуальные интерактивные пешие квест-экскурсии по разным городам для тех, кто хочет узнать город глубже и интереснее, чем с обычной экскурсией. На каждой точке маршрута вы получаете подробную информацию о
Входит в следующие категории Сеула
Похожие экскурсии на «Прогулка-квест по Сеулу - без гида»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСеул на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
$580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
$578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
29 июн в 10:00
2 июл в 10:00
$482 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
28 июн в 10:00
29 июн в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
от $25 за экскурсию