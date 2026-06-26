Эта прогулка познакомит вас с историей Кореи необычным способом. Вместо гида — удобное веб-приложение на смартфоне, которое проведёт по маршруту, расскажет о локациях и предложит небольшие задания на логику и внимательность. Вы сможете начать квест в любое время и пройти его в собственном темпе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $25 за экскурсию

Описание квеста

За одну прогулку вы проследите путь Кореи от древности до наших дней.

Музей сельского хозяйства. Узнаете, как формировались первые корейские поселения и чем жил полуостров в разные эпохи.

Музей истории Сеула. Познакомитесь с историей корейской монархии и судьбой королевской столицы.

Дворец Токсугун. Здесь пойдёт речь о последних годах Корейской империи и непростом пути страны в эпоху перемен.

Дворец Кёнхигун. Увидите, через что прошла Корея во времена японской оккупации и как страна проживала этот непростой период.

Ручей Чхонгечхон. Вы перенесётесь в эпоху освобождения Кореи и зарождения корейских технологических гигантов.

Квартал Мёндон. Разберёмся, почему некогда единая Корея раскололась на Северную и Южную.

Вам предстоит:

найти японский бункер под дворцом

узнать, почему первый сеульский трамвай был сожжён разъярённой толпой

разобраться, зачем корейский король скрывался в российском посольстве

и многое другое!

Организационные детали