Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе

Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Приглашаем вас на уникальную прогулку по старинным кварталам Сеула, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие сквозь время.

За 4,5 часа вы полюбуетесь древними крепостными
читать дальше

стенами, которые хранят память о прошлом города, посетите уникальную деревню внутри мегаполиса, где тысячи швейных фабрик создают неповторимый колорит.

Увидите старинные дома, каждый из которых имеет свою уникальную историю, пройдетесь по «русской улице», узнав её удивительную историю возникновения.

Арт-квартал, который мы посетим, известен не только среди любителей современного искусства, но и является популярной локацией для съемок дорам и телепередач.

И, конечно, не останетесь равнодушными к футуристическому творению Захи Хадид, которое стало символом современного Сеула. Эта экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов. Подарите себе возможность увидеть Сеул таким, каким вы его еще не видели

4.83
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕰️ Погружение в историю Сеула
  2. 🏛️ Восхищение древними крепостными стенами
  3. 🏘️ Посещение уникальных старинных домов
  4. 🎨 Оценка искусства в арт-квартале
  5. 🌟 Увидеть шедевр Захи Хадид
  6. 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Что можно увидеть

  • Древние крепостные стены
  • Старинные дома
  • Русская улица
  • Арт-квартал
  • Футуристический объект Захи Хадид
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 4,5 часа вы:

  • Полюбуетесь древними крепостными стенами
  • Посетите деревню внутри города, образованную в результате объединения швейных фабрик
  • Увидите колоритные старинные дома и услышите связанные с ними сюжеты
  • Пройдёте по «русской улице» и узнаете историю её возникновения
  • Оцените арт-квартал, где любят снимать дорамы и телепередачи

Сеул — город, где прошлое и будущее всегда рядом. Так что приготовьтесь увидеть на прогулке по старинным улицам невероятный футуристический объект Захи Хадид!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в будние дни в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€89
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Dongdaemun History and Culture Park Station
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Ирина
11 мая 2024
Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района. Рассказ в основном касался особенностей обывательской жизни в Сеуле. Истории и культуры Колин касался только в общем, не углублялся. Создалось впечатление, что это не совсем его тема
М
9 мая 2024
Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о местной жизни, культуре и истории. Он ответил на все мои вопросы. Старый Сеул обладает уникальной атмосферой, без этого опыта мои представления о городе были бы неполными.
Наталья
9 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, которую провел Колин. 4 часа на одном дыхании. Интересно, увлекательно, грамотный маршрут. Буду еще обращаться
Л
8 мая 2024
Экскурсия была очень познавательная и интересная! Узнали о стране, ее культуре и обычаях много нового и занимательного, даже больше, чем ожидали! Колин очень приятный и интересный собеседник, терпеливо отвечал на
читать дальше

миллион наших вопросов:) старался учесть все наши пожелания и сделать прогулку максимально комфортной и приятной для всей группы. Даже терпеливо дожидался опоздавших! Огромное спасибо Колину за такую чудесную экскурсию, интересные и необычные места и уделенное внимание:)

P.S. Относительно отзывов ниже - у нас расчет был совершенно комфортный и понятный, сразу на сайте и в подтверждающем письме на почте было видно, что оплата в евро, но т. к. у нас с собой была другая валюта, Колин без проблем все пересчитал на нее

А
8 мая 2024
Колин, спасибо за экскурсию!
Хорошая экскурсия по границе восточной части старого города, Колину удалось показать и рассказать об условиях жизни корейцев в этом районе в прошлом и настоящем. И не только
читать дальше

коренных жителей, но и тех, кто приехал в Корею за лучшей жизнью.
Внешний вид DDP, создание Захи Хадид, восхищает, но нам немного не повезло, что там не было никаких выставок, поэтому внутри оно показалось мне очень пустым, но наполненным музыкой играющего пианино без пианиста.
Ещё Колин познакомил нас со вкусом корейской сладости, выступил в роли фотографа, показал не только свои профессиональные качества, но и человеческие, такие как терпение (опоздания), внимательность (всегда все были в поле его зрения, если кто-то отставал, то ждал, чтобы никто не потерялся).

Отдельно хотела бы отметить по поводу комментария Марины, так как мы были в одной группе.
Во-первых, стоимость всех экскурсий на Трипстере показана в евро.
Во-вторых, Трипстер всегда присылает на почту сообщение, где точно прописывает сумму в евро, которую каждый забронировавший экскурсию должен отдать гиду за минусом комиссии самого Трипстера.

Просто хотела бы всем нам туристам на будущее посоветовать самим позаботиться о сумме без сдачи, чтобы им, гидам, не приходилось как обменник искать нам сдачи!
Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу!

Колин, спасибо за экскурсию!Колин, спасибо за экскурсию!
Ж
4 мар 2024
Экскурсия по старинным улочкам Сеула с Колином была фантастическая. Знание истории и культуры страны сделало экскурсию очень информативной и увлекательной! Колин был профессионален, пунктуален и организован. Он адаптировал тур к
читать дальше

моим интересам и отвечал на все вопросы. Также помог разобраться с общественным транспортом и местными картами. Во время экскурсии банкомат зажевал мою карту, Колин связался с сервисным центром и договорился чтобы они приехали и вытащили карту.
Спасибо за великолепную экскурсию!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеУлицы и переулкиПочувствовать себя местным

Похожие экскурсии из Сеула

Сеул за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
111 отзывов
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
24 июня в 10:30
30 июня в 10:30
175 за всё до 5 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Завтра в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Завтра в 09:00
11 июня в 17:00
512 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сеуле
ХорошоТам