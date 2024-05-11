Приглашаем вас на уникальную прогулку по старинным кварталам Сеула, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие сквозь время.
За 4,5 часа вы полюбуетесь древними крепостными
За 4,5 часа вы полюбуетесь древними крепостными
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю Сеула
- 🏛️ Восхищение древними крепостными стенами
- 🏘️ Посещение уникальных старинных домов
- 🎨 Оценка искусства в арт-квартале
- 🌟 Увидеть шедевр Захи Хадид
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Древние крепостные стены
- Старинные дома
- Русская улица
- Арт-квартал
- Футуристический объект Захи Хадид
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 4,5 часа вы:
- Полюбуетесь древними крепостными стенами
- Посетите деревню внутри города, образованную в результате объединения швейных фабрик
- Увидите колоритные старинные дома и услышите связанные с ними сюжеты
- Пройдёте по «русской улице» и узнаете историю её возникновения
- Оцените арт-квартал, где любят снимать дорамы и телепередачи
Сеул — город, где прошлое и будущее всегда рядом. Так что приготовьтесь увидеть на прогулке по старинным улицам невероятный футуристический объект Захи Хадид!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в будние дни в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€89
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Dongdaemun History and Culture Park Station
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 354 туристов
Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
11 мая 2024
Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района. Рассказ в основном касался особенностей обывательской жизни в Сеуле. Истории и культуры Колин касался только в общем, не углублялся. Создалось впечатление, что это не совсем его тема
М
Маша
9 мая 2024
Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о местной жизни, культуре и истории. Он ответил на все мои вопросы. Старый Сеул обладает уникальной атмосферой, без этого опыта мои представления о городе были бы неполными.
Наталья
9 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, которую провел Колин. 4 часа на одном дыхании. Интересно, увлекательно, грамотный маршрут. Буду еще обращаться
Л
Лариса
8 мая 2024
Экскурсия была очень познавательная и интересная! Узнали о стране, ее культуре и обычаях много нового и занимательного, даже больше, чем ожидали! Колин очень приятный и интересный собеседник, терпеливо отвечал на
А
Анна
8 мая 2024
Колин, спасибо за экскурсию!
Хорошая экскурсия по границе восточной части старого города, Колину удалось показать и рассказать об условиях жизни корейцев в этом районе в прошлом и настоящем. И не только
Хорошая экскурсия по границе восточной части старого города, Колину удалось показать и рассказать об условиях жизни корейцев в этом районе в прошлом и настоящем. И не только
Ж
Женя
4 мар 2024
Экскурсия по старинным улочкам Сеула с Колином была фантастическая. Знание истории и культуры страны сделало экскурсию очень информативной и увлекательной! Колин был профессионален, пунктуален и организован. Он адаптировал тур к
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