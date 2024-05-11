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коренных жителей, но и тех, кто приехал в Корею за лучшей жизнью.

Внешний вид DDP, создание Захи Хадид, восхищает, но нам немного не повезло, что там не было никаких выставок, поэтому внутри оно показалось мне очень пустым, но наполненным музыкой играющего пианино без пианиста.

Ещё Колин познакомил нас со вкусом корейской сладости, выступил в роли фотографа, показал не только свои профессиональные качества, но и человеческие, такие как терпение (опоздания), внимательность (всегда все были в поле его зрения, если кто-то отставал, то ждал, чтобы никто не потерялся).



Отдельно хотела бы отметить по поводу комментария Марины, так как мы были в одной группе.

Во-первых, стоимость всех экскурсий на Трипстере показана в евро.

Во-вторых, Трипстер всегда присылает на почту сообщение, где точно прописывает сумму в евро, которую каждый забронировавший экскурсию должен отдать гиду за минусом комиссии самого Трипстера.



Просто хотела бы всем нам туристам на будущее посоветовать самим позаботиться о сумме без сдачи, чтобы им, гидам, не приходилось как обменник искать нам сдачи!

Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу!