В программе также посещение музея кимчи, дегустация макколи в пивоварне и прогулка по рынку уличной еды. Завершить день можно ужином в ресторане корейского барбекю. Вегетарианцам предложат альтернативные блюда. Бронирование необходимо за неделю до проведения экскурсии
7 причин купить этот мастер-класс
- 🥢 Мастер-класс по приготовлению кимчи
- 🍵 Чаепитие в доме ханок
- 🥞 Дегустация кимчи-чон
- 🏺 Посещение музея кимчи
- 🍶 Пивоварня макколи
- 🍢 Рынок уличной еды
- 🍖 Ужин в ресторане корейского барбекю
Что можно увидеть
- Корейский дом ханок
- Музей кимчи
- Пивоварня макколи
- Рынок уличной еды
Описание мастер-класса
Мастер-класс по приготовлению кимчи
В корейском доме ханок вы откроете секреты приготовления кимчи или кимчхи. Услышите, как и почему блюдо стало национальным. Поймёте научные и кулинарные аспекты процесса ферментации, которые делают его уникальным. И конечно, приготовите блюдо по настоящему рецепту под присмотром опытного шеф-повара.
Чаепитие в традиционном доме
В атмосфере старины и уюта вы узнаете о разных видах чая и их значении. И освоите тонкости корейского этикета за чашечкой этого напитка.
Дегустация кимчи-чон
Насладитесь вкусом хрустящего кимчи-чона, корейского блина с кимчи, который сочетает в себе пикантность и насыщенный вкус. Это блюдо станет идеальным дополнением к гастрономическому путешествию. А мы поделимся его рецептом.
Музей кимчи
Здесь вы послушаете о различных видах кимчи, методах его приготовления и роли в культуре страны. А также исследуете интерактивные экспонаты.
Пивоварня макколи
Мы расскажем, за что так любят это рисовое вино местные жители, в каких обычаях его используют и как производят. Вы узнаете, как правильно пить макколи, и тут же примените эти знания на практике, попробовав свежий напиток.
Рынок уличной еды
Окунёмся в известный рынок уличной еды в Сеуле! Вы увидите корейские деликатесы: ттокбокки (острые рисовые клёцки), сундэ (кровяная колбаса), сырую печень, живого осьминога. И понаблюдаете за поведением местных жителей и их стилем общения на рынках.
Корейское барбекю
По желанию завершим путешествие ужином в ресторане корейского барбекю. В меню сочное мясо, приготовленное на гриле прямо перед вами, и разнообразие гарниров и соусов, которые делают барбекю незабываемым.
Для вегетарианцев мы порекомендуем буддистскую кухню или другой ресторан, например, на основе тофу.
Важно!
- Экскурсию можно провести для двоих человек. Стоимость — €260
- Экскурсию нужно бронировать за неделю до её проведения. Это связано с необходимостью резервировать места на мастер-класс и в пивоварню.
Организационные детали
- Путешественникам до 19 лет нельзя в пивоварню макколи. При необходимости мы можем исключить эту локацию
- Мастер-класс по приготовлению кимчи проходит на корейском языке. Мы будем переводить его для вас на русский
- Вы сможете выбрать курс с получением или без получения сертификата за участие в мастер-классе. Сертификат выдаётся за двухчасовое прохождение курса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
- Ужин: средний чек на человека — 20 000-30 000 вон
- По запросу мы предоставим вам транспорт — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€190