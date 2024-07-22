Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие

Погрузитесь в кулинарные традиции Кореи! Мастер-класс по кимчи, дегустация, рынок уличной еды и многое другое ждут вас в Сеуле
Участники кулинарного мастер-класса в Сеуле смогут узнать секреты приготовления кимчи, насладиться чаепитием в традиционном доме ханок и попробовать кимчи-чон.

В программе также посещение музея кимчи, дегустация макколи в пивоварне и прогулка по рынку уличной еды. Завершить день можно ужином в ресторане корейского барбекю. Вегетарианцам предложат альтернативные блюда. Бронирование необходимо за неделю до проведения экскурсии

7 причин купить этот мастер-класс

  1. 🥢 Мастер-класс по приготовлению кимчи
  2. 🍵 Чаепитие в доме ханок
  3. 🥞 Дегустация кимчи-чон
  4. 🏺 Посещение музея кимчи
  5. 🍶 Пивоварня макколи
  6. 🍢 Рынок уличной еды
  7. 🍖 Ужин в ресторане корейского барбекю
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Корейский дом ханок
  • Музей кимчи
  • Пивоварня макколи
  • Рынок уличной еды

Описание мастер-класса

Мастер-класс по приготовлению кимчи

В корейском доме ханок вы откроете секреты приготовления кимчи или кимчхи. Услышите, как и почему блюдо стало национальным. Поймёте научные и кулинарные аспекты процесса ферментации, которые делают его уникальным. И конечно, приготовите блюдо по настоящему рецепту под присмотром опытного шеф-повара.

Чаепитие в традиционном доме

В атмосфере старины и уюта вы узнаете о разных видах чая и их значении. И освоите тонкости корейского этикета за чашечкой этого напитка.

Дегустация кимчи-чон

Насладитесь вкусом хрустящего кимчи-чона, корейского блина с кимчи, который сочетает в себе пикантность и насыщенный вкус. Это блюдо станет идеальным дополнением к гастрономическому путешествию. А мы поделимся его рецептом.

Музей кимчи

Здесь вы послушаете о различных видах кимчи, методах его приготовления и роли в культуре страны. А также исследуете интерактивные экспонаты.

Пивоварня макколи

Мы расскажем, за что так любят это рисовое вино местные жители, в каких обычаях его используют и как производят. Вы узнаете, как правильно пить макколи, и тут же примените эти знания на практике, попробовав свежий напиток.

Рынок уличной еды

Окунёмся в известный рынок уличной еды в Сеуле! Вы увидите корейские деликатесы: ттокбокки (острые рисовые клёцки), сундэ (кровяная колбаса), сырую печень, живого осьминога. И понаблюдаете за поведением местных жителей и их стилем общения на рынках.

Корейское барбекю

По желанию завершим путешествие ужином в ресторане корейского барбекю. В меню сочное мясо, приготовленное на гриле прямо перед вами, и разнообразие гарниров и соусов, которые делают барбекю незабываемым.

Для вегетарианцев мы порекомендуем буддистскую кухню или другой ресторан, например, на основе тофу.

Важно!

  • Экскурсию можно провести для двоих человек. Стоимость — €260
  • Экскурсию нужно бронировать за неделю до её проведения. Это связано с необходимостью резервировать места на мастер-класс и в пивоварню.

Организационные детали

  • Путешественникам до 19 лет нельзя в пивоварню макколи. При необходимости мы можем исключить эту локацию
  • Мастер-класс по приготовлению кимчи проходит на корейском языке. Мы будем переводить его для вас на русский
  • Вы сможете выбрать курс с получением или без получения сертификата за участие в мастер-классе. Сертификат выдаётся за двухчасовое прохождение курса
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Ужин: средний чек на человека — 20 000-30 000 вон
  • По запросу мы предоставим вам транспорт — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€190
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сеула

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньПочувствовать себя местнымАктивностиРынкиШопингОт вашего отеля

Похожие экскурсии из Сеула

Сеул за один день
Пешая
119 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
21 июля в 10:30
26 июля в 10:30
175 за всё до 5 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
37 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
22 июля в 09:30
23 июля в 09:00
512 за человека
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
Завтра в 06:00
21 июля в 06:00
590 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сеуле
ХорошоТам