Участники кулинарного мастер-класса в Сеуле смогут узнать секреты приготовления кимчи, насладиться чаепитием в традиционном доме ханок и попробовать кимчи-чон. В программе также посещение музея кимчи, дегустация макколи в пивоварне и прогулка по рынку уличной еды. Завершить день можно ужином в ресторане корейского барбекю. Вегетарианцам предложат альтернативные блюда. Бронирование необходимо за неделю до проведения экскурсии

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Описание мастер-класса

Мастер-класс по приготовлению кимчи

В корейском доме ханок вы откроете секреты приготовления кимчи или кимчхи. Услышите, как и почему блюдо стало национальным. Поймёте научные и кулинарные аспекты процесса ферментации, которые делают его уникальным. И конечно, приготовите блюдо по настоящему рецепту под присмотром опытного шеф-повара.

Чаепитие в традиционном доме

В атмосфере старины и уюта вы узнаете о разных видах чая и их значении. И освоите тонкости корейского этикета за чашечкой этого напитка.

Дегустация кимчи-чон

Насладитесь вкусом хрустящего кимчи-чона, корейского блина с кимчи, который сочетает в себе пикантность и насыщенный вкус. Это блюдо станет идеальным дополнением к гастрономическому путешествию. А мы поделимся его рецептом.

Музей кимчи

Здесь вы послушаете о различных видах кимчи, методах его приготовления и роли в культуре страны. А также исследуете интерактивные экспонаты.

Пивоварня макколи

Мы расскажем, за что так любят это рисовое вино местные жители, в каких обычаях его используют и как производят. Вы узнаете, как правильно пить макколи, и тут же примените эти знания на практике, попробовав свежий напиток.

Рынок уличной еды

Окунёмся в известный рынок уличной еды в Сеуле! Вы увидите корейские деликатесы: ттокбокки (острые рисовые клёцки), сундэ (кровяная колбаса), сырую печень, живого осьминога. И понаблюдаете за поведением местных жителей и их стилем общения на рынках.

Корейское барбекю

По желанию завершим путешествие ужином в ресторане корейского барбекю. В меню сочное мясо, приготовленное на гриле прямо перед вами, и разнообразие гарниров и соусов, которые делают барбекю незабываемым.

Для вегетарианцев мы порекомендуем буддистскую кухню или другой ресторан, например, на основе тофу.

Важно!

Экскурсию можно провести для двоих человек. Стоимость — €260

Экскурсию нужно бронировать за неделю до её проведения. Это связано с необходимостью резервировать места на мастер-класс и в пивоварню.

Организационные детали

Путешественникам до 19 лет нельзя в пивоварню макколи. При необходимости мы можем исключить эту локацию

Мастер-класс по приготовлению кимчи проходит на корейском языке. Мы будем переводить его для вас на русский

Вы сможете выбрать курс с получением или без получения сертификата за участие в мастер-классе. Сертификат выдаётся за двухчасовое прохождение курса

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию