Открыть для себя исторический и современный Сеул и попробовать блюда местной кухни
Южная Корея — страна с древней и богатой историей. Мы встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула.
Вы увидите дворец, где жили императоры, восхититесь экспонатами в Фольклорном музее, оцените современные небоскрёбы и поднимитесь на одну из самых высоких точек города. Обед в национальном стиле — также в программе.
Вы увидите дворец, где жили императоры, восхититесь экспонатами в Фольклорном музее, оцените современные небоскрёбы и поднимитесь на одну из самых высоких точек города. Обед в национальном стиле — также в программе.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с посещения исторического центра Сеула, где вы поближе познакомитесь с прошлым Кореи и примерите костюмы в национальном стиле. А также увидите самый настоящий дворец, где жили и правили императоры многих поколений, и деревню в аутентичном стиле.
- Затем наша экскурсия плавно перейдет в Фольклорный музей с его уникальными экспонатами.
- Следом вас ожидает обед из блюд традиционной корейской кухни, приготовленных по старинным рецептам, передающихся из поколения в поколение. Ресторан находится в фольклорной деревне прямо в центре города.
- Из исторической части перенесёмся в ультрасовременную с её небоскребами и торговыми центрами. Поднимемся на стеклянном фуникулёре на одну из самых высоких точек Сеула — гору Намсан.
- В заключение посетим смотровую площадку на вершине Сеульской башни «N», чтобы насладиться завораживающим видом на город с высоты птичьего полета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе.
- Если вам нужна помощь с бронированием отеля, напишите в личных сообщениях.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно (по желанию) оплачиваются покупки на рынке и еда.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — Организатор в Сеуле
Здравствуйте, мы русскоязычный туроператор, находящийся в Южной Корее. Мы проводим туры по следующим направлениям: - Обзорная экскурсия по Сеулу и окрестностям - Обзорная экскурсия по Пусану и Кёнджу и окрестностям - Спец предложение для туров с детьми - Незабываемое путешествие на остров Чеджу-до - Экскурсия для поклонников K-Pop Также мы можем помочь вам забронировать номер в отеле и подобрать качественные услуги для вашего комфортного отдыха.
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