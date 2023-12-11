Два Сеула за 1 день

Индивидуальная экскурсия в Сеуле

Открыть для себя исторический и современный Сеул и попробовать блюда местной кухни

Южная Корея — страна с древней и богатой историей. Мы встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула.

Вы увидите дворец, где жили императоры, восхититесь экспонатами в Фольклорном музее, оцените современные небоскрёбы и поднимитесь на одну из самых высоких точек города. Обед в национальном стиле — также в программе.
Два Сеула за 1 день
Два Сеула за 1 день
Два Сеула за 1 день
Два Сеула за 1 день
Два Сеула за 1 день
Два Сеула за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию с посещения исторического центра Сеула, где вы поближе познакомитесь с прошлым Кореи и примерите костюмы в национальном стиле. А также увидите самый настоящий дворец, где жили и правили императоры многих поколений, и деревню в аутентичном стиле.
  • Затем наша экскурсия плавно перейдет в Фольклорный музей с его уникальными экспонатами.
  • Следом вас ожидает обед из блюд традиционной корейской кухни, приготовленных по старинным рецептам, передающихся из поколения в поколение. Ресторан находится в фольклорной деревне прямо в центре города.
  • Из исторической части перенесёмся в ультрасовременную с её небоскребами и торговыми центрами. Поднимемся на стеклянном фуникулёре на одну из самых высоких точек Сеула — гору Намсан.
  • В заключение посетим смотровую площадку на вершине Сеульской башни «N», чтобы насладиться завораживающим видом на город с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе.
  • Если вам нужна помощь с бронированием отеля, напишите в личных сообщениях.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Отдельно (по желанию) оплачиваются покупки на рынке и еда.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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