Индивидуальная экскурсия в Сеуле предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Кореи.
Посетители смогут увидеть великолепие Сада Утреннего Спокойствия, где каждый уголок пропитан гармонией и умиротворением. Остров Намисом порадует своими живописными пейзажами и атмосферой уединения. Это идеальный выбор для тех, кто ищет вдохновение и отдых от городской суеты. Незабываемые впечатления гарантированы
Посетители смогут увидеть великолепие Сада Утреннего Спокойствия, где каждый уголок пропитан гармонией и умиротворением. Остров Намисом порадует своими живописными пейзажами и атмосферой уединения. Это идеальный выбор для тех, кто ищет вдохновение и отдых от городской суеты. Незабываемые впечатления гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в природу
- 🏞 Живописные пейзажи
- 🧘♂️ Спокойствие и умиротворение
- 🌸 Уникальные фотомоменты
- 🚶♂️ Прогулки на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Сад Утреннего Спокойствия
- Остров Намисом
Описание экскурсии
Погружение в корейскую природу
Корейская природа удивляет своим разнообразием и красотой. От живописных гор до спокойных рек, от цветущих полей до густых лесов — каждый уголок этой страны дарит уникальные впечатления.
Природные достопримечательности
- Горы: Корейские горы, такие как Сораксан и Тайбэксан, предлагают потрясающие виды и возможности для активного отдыха.
- Национальные парки: Национальные парки, такие как Сораксан и Чирисан, сохраняют уникальные экосистемы и предлагают туристам множество маршрутов для прогулок.
- Морские побережья: Пляжи на восточном и южном побережьях Кореи идеально подходят для отдыха и наслаждения морскими пейзажами.
Времена года в Корее
Каждое время года в Корее имеет свои особенности. Весной природа расцветает, наполняя воздух ароматом цветущих деревьев. Летом можно насладиться зелеными лугами и прохладой рек. Осенью леса окрашиваются в яркие цвета, создавая волшебные пейзажи. Зимой снежные горы становятся настоящим райом для любителей зимних видов спорта.
Заключение
Путешествие по корейской природе — это возможность увидеть великолепие, которое предлагает эта удивительная страна. Каждый уголок наполнен жизнью и красотой, и, возможно, именно здесь вы найдете вдохновение и умиротворение.
Ежедневно в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дендрарий Ачим Коё
- Остров Нами
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Санта Фе (2021 г.), 4 места + 2, третий ряд больше подходит для подростков и детей).
Что не входит в цену
- Входной билет в Сад утреннего спокойствия (11000 вон/чел.). Стоимость входного билета может изменяться в зависимости от сезона, устанавливается администрацией объекта
- Паром до острова Намисом (19000 вон/чел.)
- Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Чтобы согласовать место встречи
- Дату
- Время
- Маршрут экскурсии
- Стоимость входных билетов и тд
- Пожалуйста
- Свяжитесь с гидом по почте slava140583@gmail. com или по номеру телефона +821022755120 (watsapp, telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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