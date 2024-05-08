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Индивидуальная
8 часов
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 мая 2024Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
- ЕЕлена30 марта 2024Все настолько комфортно, что мы даже не ожидали! Путешествовал с нами Аркадий. Даже не буду говорить о профессионализме, он на
- иилья23 марта 2024Сад утреннего спокойствия хороший и стоит того, остров Нами это развлечение для детей. Организатор был скорее водителем, чем экскурсоводом.
- DDmitry16 августа 2023С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
- ггалина15 июля 2023Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем! БлагоДарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Утренние»
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