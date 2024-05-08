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уровне! Когда находишься в чужой стране и есть языковой барьер… всегда сложно, поэтому даже встретив русскоговорящего спутника не всегда получается коннект) здесь было настолько все замечательно, что трудно передать) я расскажу личную историю… у меня рак… полтора года и сейчас рецидив… лечусь в своей стране… про медицинский туризм думала, но мне казалось это неимоверно сложно… когда я рассказала свою историю… знаете не все давно знакомые так переживали за меня… Аркадий сказал… ты должна бороться… мы поможем… и вот я уже прошла обследования в одной из лучших клиник Сеула… от человека веет добром… и мы так редко встречаем таких людей на Земле… Я очень благодарна Аркадию и Елене… не только за помощь, просто за то, что они появились в моей жизни! ❤️ Ах да, мы посетили не одну экскурсию совместно, возможности намного шире, чем представлены здесь… красота неимоверная… и я очень надеюсь, что это была не последняя наша встреча)) мира, добра и любви вам, вы этого заслуживаете)