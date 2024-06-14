В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите два уникальных места в Южной Корее. Сначала отправляйтесь в дендрарий Ачим Коё, также известный как сад Утреннего спокойствия.Здесь вы сможете насладиться красотой 10

тематических садов и более тысячи видов растений и деревьев. Затем вас ждет остров Намисом, известный своими кинематографичными пейзажами и инсталляциями. Этот маршрут позволит вам лучше понять природу и культуру Южной Кореи, а также отдохнуть от городской суеты. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe, и вас заберут прямо из отеля. Отдельно оплачиваются билеты на паром и вход в сад, а также обед по желанию. Стоимость входных билетов может меняться в зависимости от сезона

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гармония в дендрарии Ачим Коё. За пару часов мы доедем до Ачим Коё, или сада Утреннего спокойствия (The Garden of Morning Calm). Это место идеально для того, чтобы прочувствовать эстетику корейской природы. Огромная территория дендрария объединила 10 тематических садов и более тысячи видов растений и деревьев со всей Южной Кореи. Будем гулять, наслаждаться красотой ландшафтов сада, над которыми работали два архитектора — человек и природа.

Остров Намисон. После обеда отправимся на автомобиле и пароме к небольшому острову недалеко от города Гапхён. Я расскажу о корейском сериале «Зимняя соната», который стал источником популярности Нами с 2003 года. Остров словно создан для неспешной семейной прогулки — на территории мы встретим несколько любопытных инсталляций и насладимся чудесными видами.

Примерный план путешествия

Дорога до сада Утреннего спокойствия займёт примерно 1,5-2 часа (75 км от Сеула). В саду мы проведём примерно 1-1,5 час

Обед или кофейня (по желанию)

Далее едем до острова Нами (примерно 40 мин). Переправа на остров на небольшом пароме (20 мин) или зиплайн на выбор. На острове у нас будет примерно 2~3 часа.

Дорога домой — примерно 2 часа

Организационные детали