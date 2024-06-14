Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
В рамках этой индивидуальной экскурсии вы посетите два уникальных места в Южной Корее. Сначала отправляйтесь в дендрарий Ачим Коё, также известный как сад Утреннего спокойствия.
Здесь вы сможете насладиться красотой 10 читать дальше
тематических садов и более тысячи видов растений и деревьев. Затем вас ждет остров Намисом, известный своими кинематографичными пейзажами и инсталляциями.
Этот маршрут позволит вам лучше понять природу и культуру Южной Кореи, а также отдохнуть от городской суеты. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe, и вас заберут прямо из отеля. Отдельно оплачиваются билеты на паром и вход в сад, а также обед по желанию. Стоимость входных билетов может меняться в зависимости от сезона
Гармония в дендрарии Ачим Коё. За пару часов мы доедем до Ачим Коё, или сада Утреннего спокойствия (The Garden of Morning Calm). Это место идеально для того, чтобы прочувствовать эстетику корейской природы. Огромная территория дендрария объединила 10 тематических садов и более тысячи видов растений и деревьев со всей Южной Кореи. Будем гулять, наслаждаться красотой ландшафтов сада, над которыми работали два архитектора — человек и природа.
Остров Намисон. После обеда отправимся на автомобиле и пароме к небольшому острову недалеко от города Гапхён. Я расскажу о корейском сериале «Зимняя соната», который стал источником популярности Нами с 2003 года. Остров словно создан для неспешной семейной прогулки — на территории мы встретим несколько любопытных инсталляций и насладимся чудесными видами.
Примерный план путешествия
Дорога до сада Утреннего спокойствия займёт примерно 1,5-2 часа (75 км от Сеула). В саду мы проведём примерно 1-1,5 час
Обед или кофейня (по желанию)
Далее едем до острова Нами (примерно 40 мин). Переправа на остров на небольшом пароме (20 мин) или зиплайн на выбор. На острове у нас будет примерно 2~3 часа.
Дорога домой — примерно 2 часа
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe (2021 года): 4 места + 2 (третий ряд больше подходит для подростков и детей). Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно.
Отдельно оплачиваются билеты: паром до острова Намисом — 16000 вон/чел., сад Утреннего спокойствия — 11000 вон/чел. А также обед (по желанию).
Стоимость входного билета может меняться в зависимости от сезона
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я родился в Ташкенте, закончил ТашГосИФК. В Южной Корее живу с 2009 года. Моё стремление всегда познавать что-то новое, знакомиться с лёгкими, позитивными людьми и делиться с ними впечатлениями привело меня в сферу туризма 2015 году. Желаю всем хорошего настроения и новых ярких впечатлений!