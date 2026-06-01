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Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула

Посетить страну внутри страны и погулять среди гигантских деревьев
Отправьтесь в путешествие по двум самым атмосферным местам Южной Кореи! Вас ждет прогулка по знаменитому острову Нами — «республике» со своими традициями, паспортами и особой атмосферой.

Среди аллей величественных метасеквой, арт-объектов и живописных пейзажей вы почувствуете себя героем корейской сказки.

Затем мы отправимся в Сад утреннего спокойствия — один из самых красивых ботанических парков страны.
Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула
Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула
Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула

Описание трансфер

Остров Нами — страна, которой нет на карте

Вы побываете в необычной Республике Наминара, где существуют собственные символы государства, а путешествие начинается с прохождения шуточного иммиграционного контроля. Прогуляетесь по знаменитым тенистым дорожкам, ставшим визитной карточкой острова и одним из самых узнаваемых пейзажей Южной Кореи. Встретите павлинов, кроликов и страусов, которые свободно гуляют по территории острова среди посетителей. Увидите оригинальные скульптуры, инсталляции и творческие пространства, гармонично вписанные в природный ландшафт.

Сад утреннего спокойствия

Посетите один из самых красивых садов Кореи, известный ландшафтными композициями, цветниками и атмосферой гармонии. Весной вас встретят цветущие сады и тюльпаны, летом — сочная зелень, осенью — яркие краски листвы, а зимой — волшебная иллюминация.

Организационные детали

  • Едем на Kia Carnival с кондиционером
  • Отдельно оплачиваются входные билеты

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сеуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 730 туристов
Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
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формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб государственную академию сервиса и туризма. С 2010 года состою в браке с южной кореянкой. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь больше по индивидуальным и авторским экскурсиям. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

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