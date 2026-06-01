Отправьтесь в путешествие по двум самым атмосферным местам Южной Кореи! Вас ждет прогулка по знаменитому острову Нами — «республике» со своими традициями, паспортами и особой атмосферой. Среди аллей величественных метасеквой, арт-объектов и живописных пейзажей вы почувствуете себя героем корейской сказки. Затем мы отправимся в Сад утреннего спокойствия — один из самых красивых ботанических парков страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Остров Нами — страна, которой нет на карте

Вы побываете в необычной Республике Наминара, где существуют собственные символы государства, а путешествие начинается с прохождения шуточного иммиграционного контроля. Прогуляетесь по знаменитым тенистым дорожкам, ставшим визитной карточкой острова и одним из самых узнаваемых пейзажей Южной Кореи. Встретите павлинов, кроликов и страусов, которые свободно гуляют по территории острова среди посетителей. Увидите оригинальные скульптуры, инсталляции и творческие пространства, гармонично вписанные в природный ландшафт.

Сад утреннего спокойствия

Посетите один из самых красивых садов Кореи, известный ландшафтными композициями, цветниками и атмосферой гармонии. Весной вас встретят цветущие сады и тюльпаны, летом — сочная зелень, осенью — яркие краски листвы, а зимой — волшебная иллюминация.

Организационные детали