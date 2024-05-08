Цветы и сады – экскурсии в Сеуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Сеуле на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
«Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
438 за всё до 3 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим один из лучших ботанических садов страны, где можно прочувствовать красоту и разнообразие корейской природы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
475 за всё до 4 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«В Хувоне — «саду естественной красоты» — вы пройдете по 5 маршрутам, чтобы охватить все красоту и очарование места, предназначенного для размышлений и неспешных прогулок императора»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
«За пару часов мы доедем до Ачим Коё, или сада Утреннего спокойствия (The Garden of Morning Calm)»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
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    При этом гид нас так погрузила в понимание корейской культуры и истории, что этими знаниями продолжили пользовать и на прогулке по Пекину,тк Корея долгое время находилась под протекторатом Китая, соответственно, корейская культура очень многое впитала из китайской. Брать гида - это обязательная рекомендация иначе многие детали и особенности могут ускользнуть из Вашего внимания

  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Все настолько комфортно, что мы даже не ожидали! Путешествовал с нами Аркадий. Даже не буду говорить о профессионализме, он на
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    уровне! Когда находишься в чужой стране и есть языковой барьер… всегда сложно, поэтому даже встретив русскоговорящего спутника не всегда получается коннект) здесь было настолько все замечательно, что трудно передать) я расскажу личную историю… у меня рак… полтора года и сейчас рецидив… лечусь в своей стране… про медицинский туризм думала, но мне казалось это неимоверно сложно… когда я рассказала свою историю… знаете не все давно знакомые так переживали за меня… Аркадий сказал… ты должна бороться… мы поможем… и вот я уже прошла обследования в одной из лучших клиник Сеула… от человека веет добром… и мы так редко встречаем таких людей на Земле… Я очень благодарна Аркадию и Елене… не только за помощь, просто за то, что они появились в моей жизни! ❤️ Ах да, мы посетили не одну экскурсию совместно, возможности намного шире, чем представлены здесь… красота неимоверная… и я очень надеюсь, что это была не последняя наша встреча)) мира, добра и любви вам, вы этого заслуживаете)

  • и
    илья
    23 марта 2024
    Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
    Сад утреннего спокойствия хороший и стоит того, остров Нами это развлечение для детей. Организатор был скорее водителем, чем экскурсоводом.
  • D
    Dmitry
    16 августа 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
  • г
    галина
    15 июля 2023
    Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
    Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем! БлагоДарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Цветы и сады»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Цветы и сады" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 475. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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