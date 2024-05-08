1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Остров Намисом и Сад утреннего спокойствия: экскурсия в Капхёне
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
«Огромная территория дендрария состоит из 10 тематических садов, в которых растёт несколько тысяч видов растений и деревьев»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: незабываемое путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим один из лучших ботанических садов страны, где можно прочувствовать красоту и разнообразие корейской природы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«В Хувоне — «саду естественной красоты» — вы пройдете по 5 маршрутам, чтобы охватить все красоту и очарование места, предназначенного для размышлений и неспешных прогулок императора»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
«За пару часов мы доедем до Ачим Коё, или сада Утреннего спокойствия (The Garden of Morning Calm)»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 мая 2024Это была потрясающая по красоте экскурсия!!! Одно сплошное наслаждение для глаз. Спасибо большое!!!!
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
- ССветлана21 апреля 2024Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
- ЕЕлена30 марта 2024Все настолько комфортно, что мы даже не ожидали! Путешествовал с нами Аркадий. Даже не буду говорить о профессионализме, он на
- иилья23 марта 2024Сад утреннего спокойствия хороший и стоит того, остров Нами это развлечение для детей. Организатор был скорее водителем, чем экскурсоводом.
- DDmitry16 августа 2023С Ольгой провести день было настоящим удовольствием. Несмотря на то что она, возможно, не профессиональный гид, её маршрут был интересным, и общение с ней оставило только приятные воспоминания. Особенно порадовала расслабленная обстановка и гибкость графика. Остались только положительные впечатления!
- ггалина15 июля 2023Ольга очень приятная девушка, очень добрая и отзывчивая. Пунктуальность, чего не скажешь о других годах Сеула. От её программы остались яркие впечатления и эмоции от острова и утреннего сада. Будем рекомендовать её всем знакомым и всем рекомендуем! БлагоДарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Цветы и сады»
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