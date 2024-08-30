Храм Чогеса – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Чогеса» в Сеуле на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
Пешая
3 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
8 мар в 10:00
9 мар в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
$269 за всё до 5 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: На площади Кванхвамун
Расписание: в понедельник и воскресенье в 10:30
9 мар в 10:30
10 мар в 10:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    30 августа 2024
    Экономическое чудо Кореи: как это было
    Рекомендуем Наталью:) Рассказала про Корею изнутри, ответила на все вопросы, маршрут был построен через ключевые достопримечательности Сеула Было интересно, как на одном дыхании
  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а
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    по факту оказалось другое. Но это не омрачило экскурсию. Татьяна показала и рассказала о маршрутах, которые нас интересовали и после экскурсии.

  • Э
    Эвелина
    16 августа 2024
    Экономическое чудо Кореи: как это было
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была не только потрясающим гидом, но
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    и невероятно увлечённым рассказчиком. Её глубокие знания истории и культуры Сеула сделали экскурсию не только информативной, но и невероятно увлекательной. Мы увидели много интересных мест и узнали массу нового благодаря её профессионализму и искреннему интересу к своему делу. Большое спасибо за отличный день и незабываемые впечатления!

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была не
  • D
    Dmitry
    6 августа 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
    Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсиюВсе прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию
  • И
    Илья
    20 июня 2024
    Сеульская мозаика: история, архитектура и немного K-pop
    Все прошло хорошо, гид очень доброжелательный, отвечает на все вопросы, дала нам несколько советов, как ориентироваться в Сеуле. Единственное пожелание: говорить чуть громче, либо выдавать микрофоны, т. к. иногда части группы не было слышно гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Храм Чогеса»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Храм Чогеса" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 283. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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