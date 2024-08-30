5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
Начало: У Мэрии Сеула
8 мар в 10:00
9 мар в 10:00
$283 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
$269 за всё до 5 чел.
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: На площади Кванхвамун
Расписание: в понедельник и воскресенье в 10:30
9 мар в 10:30
10 мар в 10:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна30 августа 2024Рекомендуем Наталью:) Рассказала про Корею изнутри, ответила на все вопросы, маршрут был построен через ключевые достопримечательности Сеула Было интересно, как на одном дыхании
- ААнна23 августа 2024Хорошая и запоминающаяся прогулка по Сеулу. Но программу лучше уточнить, т. к. был момент, когда мы рассчитывали на одно, а
- ЭЭвелина16 августа 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была не только потрясающим гидом, но
- DDmitry6 августа 2024Все прошло хорошо. Спасибо Татьяне за экскурсию.
- ИИлья20 июня 2024Все прошло хорошо, гид очень доброжелательный, отвечает на все вопросы, дала нам несколько советов, как ориентироваться в Сеуле. Единственное пожелание: говорить чуть громче, либо выдавать микрофоны, т. к. иногда части группы не было слышно гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Храм Чогеса»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Храм Чогеса" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 283. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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