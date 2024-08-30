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и невероятно увлечённым рассказчиком. Её глубокие знания истории и культуры Сеула сделали экскурсию не только информативной, но и невероятно увлекательной. Мы увидели много интересных мест и узнали массу нового благодаря её профессионализму и искреннему интересу к своему делу. Большое спасибо за отличный день и незабываемые впечатления!