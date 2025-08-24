Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
24 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, утро, время и место по договорённости
26 авг в 08:00
31 авг в 08:00
$2565 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$1500 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Сеуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Сеуле в августе 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 1500 до 2565. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от $1500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь