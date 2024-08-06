3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
6 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
$1 883 за всё до 3 чел.
15 дней
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Побывать в «Сумасшедшем доме», изучить храмы, встретить закат на дюнах и погулять по ночному рынку
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
16 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
$2 530 за человека
4 дня
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, время и место по договорённости
7 ноя в 10:00
10 ноя в 08:00
$2 565 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 августа 2024Ольга - прекрасный гид. Она не просто проводит вам экскурсию, она правда заботится о вас. Можно немного изменить маршрут, доработать
- ААлена2 мая 2024Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «В январе»
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Сейчас в Сеуле в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 1 883 до 2 565. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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