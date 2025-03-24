Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 мар в 12:00
5 апр в 12:00
230 000 ₽ за человека
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, время и место по договорённости
27 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$2565 за всё до 3 чел.
Вдвое больше впечатлений: прогулки по Сеулу и неделя на острове Себу
Увидеть дворец корейского императора и дома-ханок аристократов и вдоволь насладиться пляжным отдыхом
Начало: Аэропорт Сеула, по времени рейса
17 мар в 10:00
24 мар в 10:00
$1750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «В июле»
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