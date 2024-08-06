На Рождество – туры в Сеуле

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Сеуле на русском языке, цены от $1400. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
На машине
2 отзыва
3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
24 дек в 08:00
26 дек в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
На машине
2 дня
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
23 дек в 07:00
26 дек в 07:00
$1400 за всё до 3 чел.
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
На машине
4 дня
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, время и место по договорённости
22 дек в 08:00
26 дек в 08:00
$2565 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 августа 2024
    Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
    Ольга - прекрасный гид. Она не просто проводит вам экскурсию, она правда заботится о вас. Можно немного изменить маршрут, доработать
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    что-то по своим пожеланиям. Можно попросить завезти вас поужинать, в аптеку или даже в прачечную - Ольга поможет. Мне она даже составила список неострых корейских блюд, потому что мне нельзя острое. Сама экскурсия интересная. Пусан производит совсем иное впечатление, чем Сеул, он более расслабленный и "тусовый". Кенджу полон древностей, среди которых приятно погулять.

  • А
    Алена
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
    Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
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    водит машину! Чувствовали себя спокойно и безопасно с ней. Настоятельно рекомендую при посещении Кенджу захватить и Пусан. Абсолютно разные города, поэтому стоит посетить оба. Рекомендую экскурсии с Ольгой. И не только те, которые заявлены на сайте. Она может вам организовать вам что угодно))).

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На Рождество»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
  2. Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
  3. Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Сколько стоит тур в Сеуле в декабре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 1400 до 2565. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от $1400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль