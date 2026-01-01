Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной
Вдоль и поперёк изучить Сеул, съездить в Пусан и Сувон, поучиться у шеф-повара и примерить ханбок
Начало: Аэропорт Сеула, 10:00
«Под руководством шеф-повара освоим несколько блюд, покатаемся на мини-трамвайчиках и яхте, попаримся в сауне и почувствуем себя принцессами эпохи Чосона, облачившись в ханбоки для фотосессии»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$1950 за человека
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
«Расслабитесь в спа, антистресс-кафе с животными и аквариуме, повеселитесь в парке аттракционов и сможете сходить в океанариум, аквапарк, зоопарк, парк альпак»
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
«А вечером — релакс в корейской сауне, которая совершенно не похожа на знакомые нам бани»
2 мая в 08:00
$2100 за человека
