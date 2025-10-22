Описание тура
Организационные детали
Перед бронированием тура и покупкой авиабилетов необходимо связаться с организатором.
Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует вас по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно).
Обратите внимание, что на период тура с 12 по 20 апреля цветение вишни уже закончится.
Программа тура по дням
Площадь Гванхвамун, дворец Токсугун, ручей Чхонгечхон
Встретимся в Сеуле, разместимся в номерах. За ужином познакомимся всей группой и отправимся гулять по вечернему мегаполису. Наш променад начнётся на площади Гванхвамун. Вы увидите бывшую резиденцию королевской семьи — дворец Токсугун, который выглядит особенно атмосферно в свете ночных огней. Затем пройдёмся вдоль ручья Чхонгечхон и вернёмся в отель отдыхать.
Дворец Кёнбоккун, деревня Букчон, модная улица
Начнём день с дворца Кёнбоккун. Сначала поднимемся на смотровую площадку, чтобы осмотреть этот архитектурный шедевр с высоты, а затем погуляем по обширной территории и вблизи увидим здания, в которых размещалась королевская семья.
Доберёмся в аутентичную деревню Букчон и пройдёмся среди традиционных деревянных домиков (ханок) с покатыми черепичными крышами. После обеда и отдыха отправимся на самую модную улицу столицы, где найдутся дома мировых и корейских брендов, магазины косметики и кофейни с уникальным дизайном.
Мастер-класс по корейской кухне, озеро Сокчон, храм Бонгеунса, район Каннам
Утром состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт шеф-повар с многолетним опытом и популярная телеведущая. Вы узнаете о культуре еды, гастрономических традициях и особенностях и самостоятельно приготовите корейские блюда.
Во второй половине дня продолжим исследовать Сеул. Вы отдохнёте у озера Сокчон, заглянете в самую знаменитую библиотеку города и буддийский храм Бонгеунса. Вечером будем гулять по элитному району Каннаму, где среди неоновых вывесок, клиник пластической хирургии, бутиков и стеклянных небоскрёбов бушует стремительный темп мегаполиса.
Пусан, Камчхон
На поезде доберёмся в морскую столицу Кореи — Пусан. Погуляем по пляжу, пообедаем с прекрасными видами. Потом поедем в культурную деревню Камчхон из множества цветных домиков. Они стоят очень плотно друг к другу, каждый выкрашен яркой краской, стены многих украшены росписями, а парапеты — скульптурами. Вечер проведём на площади, где готовят лучшие в стране уличные деликатесы.
Поездки на трамваях и яхте, храм Хэдон Ёнгунса
Сначала прокатимся вдоль побережья на мини-трамвайчиках, а потом полюбуемся Пусаном с борта яхты. К закату прибудем в храм, словно вросший в скалы. Существует поверье, что желание или молитва, произнесённые тут, обязательно сбываются, — у вас есть шанс это проверить. А ещё отсюда открывается невероятная панорама моря и бьющихся об утёсы волн.
Университет Ихва, ночная жизнь Сеула
Утром возвращаемся в Сеул. Посетим Ихва — первый женский университет в Корее. Тут получали образование врачи, учёные, адвокаты, судьи и даже премьер-министр. В завершение дня погрузимся в ночную жизнь в самом тусовочном районе города: посмотрим выступления уличных артистов, попробуем барбекю и полюбуемся сакурой в свете неоновых огней (в период цветения).
Фотосессия в ханбоках, башня Намсан, район Мёндон
Устроим яркую фотосессию на фоне дворца Чхандоккун. Эта локация выбрана неслучайно: здесь немного посетителей, что позволит сделать удачные кадры. Позировать перед профессиональным фотографом вы будете в традиционных платьях — ханбоках.
Во второй половине дня у нас по программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула — башня Намсан, с которой открываются сказочные виды. Вечером отправимся в район Мёндон, где можно попробовать уличную еду, посетить магазины К-РОР товаров, узнать больше о корейском уходе за кожей и популярной у азиатских девушек косметике.
Сувон, корейская сауна
Сегодня съездим в Сувон. Посетим «цветущую» крепость Хвасон, пройдёмся по тихим улочкам, осмотрим работы местных художников в ремесленных мастерских. Потом вернёмся в столицу. Завершим тур походом в корейскую сауну — необычное место, не похожее на парные в нашем понимании.
Возвращение домой
Утром после освобождения номеров мы попрощаемся. Если вы захотите остаться в Корее подольше, мы бесплатно поможем вам подобрать отель или программу отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$2100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, кулинарный мастер-класс
- Трансферы от/до аэропорта (для прилетающих рекомендованными рейсами)
- Все трансферы по маршруту, транспортная карта
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Аренда ханбока, профессиональная фотосессия
- Корейская сауна
- К-ЕТА
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Медицинская страховка
- Причёска и аксессуары на фотосессии (по желанию)