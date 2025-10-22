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нам дала. Уже прошло несколько дней после поездки, а я до сих пор на волне этих классных впечатлений.



Всё понравилось от и до. Помогали с бумажками, всегда были рядом, терпеливо отвечали на кучу моих вопросов! В аэропорту встретили, подарки классные дали, сопровождали целый день, помогали с покупкой симок, обменом денег, рассказывали как самостоятельно добраться куда нужно. Локаций было столько, эмоций и фотографий — чуть ли не три с половиной тысячи!



Очень важно попасть на правильного гида, с Ириной мне очень повезло — это прям попадание в точку. Мы много гуляли пешком, я это обожаю, и она показывала не только популярные места, но и скрытые от многих туристов уголки. Исторический центр, культурные памятники, места для шопинга, одежда, косметика, и куча классных кафе с вкусной едой. Я познакомилась с местной атмосферой и людьми. Всё было легко, весело и по-домашнему. Мы даже программу меняли по ходу, договаривались с группой, добавляли новые активности, сходили на концерт.



В итоге это одно из лучших решений — поехать именно в такое путешествие. Однозначно советую этот тур и гида. И не забудьте удобные ботинки и пустой чемодан, чтоб привезти все, что понравится!