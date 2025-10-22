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Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной

Вдоль и поперёк изучить Сеул, съездить в Пусан и Сувон, поучиться у шеф-повара и примерить ханбок
Корея — страна контрастов, поэтому программа составлена так, чтобы вы узнали максимальное количество её граней, от роскоши императорских дворцов до неона торговых кварталов, от умиротворения побережья и храмов до водоворота
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ночной жизни.

Мы изучим все топовые локации Сеула, съездим в соседний Сувон и пару дней проведём в морской столице — Пусане. Будем не просто смотреть со стороны, а по-настоящему погружаться в быт местных.

Под руководством шеф-повара освоим несколько блюд, покатаемся на мини-трамвайчиках и яхте, попаримся в сауне и почувствуем себя принцессами эпохи Чосона, облачившись в ханбоки для фотосессии. Путешествуем с комфортом: небольшой группой, без детей и мужчин, живём в отелях 4*.

5
5 отзывов
Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной
Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной
Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной

Описание тура

Организационные детали

Перед бронированием тура и покупкой авиабилетов необходимо связаться с организатором.

Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует вас по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно).

Обратите внимание, что на период тура с 12 по 20 апреля цветение вишни уже закончится.

Программа тура по дням

1 день

Площадь Гванхвамун, дворец Токсугун, ручей Чхонгечхон

Встретимся в Сеуле, разместимся в номерах. За ужином познакомимся всей группой и отправимся гулять по вечернему мегаполису. Наш променад начнётся на площади Гванхвамун. Вы увидите бывшую резиденцию королевской семьи — дворец Токсугун, который выглядит особенно атмосферно в свете ночных огней. Затем пройдёмся вдоль ручья Чхонгечхон и вернёмся в отель отдыхать.

Площадь Гванхвамун, дворец Токсугун, ручей ЧхонгечхонПлощадь Гванхвамун, дворец Токсугун, ручей Чхонгечхон
2 день

Дворец Кёнбоккун, деревня Букчон, модная улица

Начнём день с дворца Кёнбоккун. Сначала поднимемся на смотровую площадку, чтобы осмотреть этот архитектурный шедевр с высоты, а затем погуляем по обширной территории и вблизи увидим здания, в которых размещалась королевская семья.

Доберёмся в аутентичную деревню Букчон и пройдёмся среди традиционных деревянных домиков (ханок) с покатыми черепичными крышами. После обеда и отдыха отправимся на самую модную улицу столицы, где найдутся дома мировых и корейских брендов, магазины косметики и кофейни с уникальным дизайном.

Дворец Кёнбоккун, деревня Букчон, модная улицаДворец Кёнбоккун, деревня Букчон, модная улица
3 день

Мастер-класс по корейской кухне, озеро Сокчон, храм Бонгеунса, район Каннам

Утром состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт шеф-повар с многолетним опытом и популярная телеведущая. Вы узнаете о культуре еды, гастрономических традициях и особенностях и самостоятельно приготовите корейские блюда.

Во второй половине дня продолжим исследовать Сеул. Вы отдохнёте у озера Сокчон, заглянете в самую знаменитую библиотеку города и буддийский храм Бонгеунса. Вечером будем гулять по элитному району Каннаму, где среди неоновых вывесок, клиник пластической хирургии, бутиков и стеклянных небоскрёбов бушует стремительный темп мегаполиса.

Мастер-класс по корейской кухне, озеро Сокчон, храм Бонгеунса, район КаннамМастер-класс по корейской кухне, озеро Сокчон, храм Бонгеунса, район Каннам
4 день

Пусан, Камчхон

На поезде доберёмся в морскую столицу Кореи — Пусан. Погуляем по пляжу, пообедаем с прекрасными видами. Потом поедем в культурную деревню Камчхон из множества цветных домиков. Они стоят очень плотно друг к другу, каждый выкрашен яркой краской, стены многих украшены росписями, а парапеты — скульптурами. Вечер проведём на площади, где готовят лучшие в стране уличные деликатесы.

Пусан, КамчхонПусан, Камчхон
5 день

Поездки на трамваях и яхте, храм Хэдон Ёнгунса

Сначала прокатимся вдоль побережья на мини-трамвайчиках, а потом полюбуемся Пусаном с борта яхты. К закату прибудем в храм, словно вросший в скалы. Существует поверье, что желание или молитва, произнесённые тут, обязательно сбываются, — у вас есть шанс это проверить. А ещё отсюда открывается невероятная панорама моря и бьющихся об утёсы волн.

Поездки на трамваях и яхте, храм Хэдон ЁнгунсаПоездки на трамваях и яхте, храм Хэдон Ёнгунса
6 день

Университет Ихва, ночная жизнь Сеула

Утром возвращаемся в Сеул. Посетим Ихва — первый женский университет в Корее. Тут получали образование врачи, учёные, адвокаты, судьи и даже премьер-министр. В завершение дня погрузимся в ночную жизнь в самом тусовочном районе города: посмотрим выступления уличных артистов, попробуем барбекю и полюбуемся сакурой в свете неоновых огней (в период цветения).

Университет Ихва, ночная жизнь СеулаУниверситет Ихва, ночная жизнь Сеула
7 день

Фотосессия в ханбоках, башня Намсан, район Мёндон

Устроим яркую фотосессию на фоне дворца Чхандоккун. Эта локация выбрана неслучайно: здесь немного посетителей, что позволит сделать удачные кадры. Позировать перед профессиональным фотографом вы будете в традиционных платьях — ханбоках.

Во второй половине дня у нас по программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула — башня Намсан, с которой открываются сказочные виды. Вечером отправимся в район Мёндон, где можно попробовать уличную еду, посетить магазины К-РОР товаров, узнать больше о корейском уходе за кожей и популярной у азиатских девушек косметике.

Фотосессия в ханбоках, башня Намсан, район МёндонФотосессия в ханбоках, башня Намсан, район Мёндон
8 день

Сувон, корейская сауна

Сегодня съездим в Сувон. Посетим «цветущую» крепость Хвасон, пройдёмся по тихим улочкам, осмотрим работы местных художников в ремесленных мастерских. Потом вернёмся в столицу. Завершим тур походом в корейскую сауну — необычное место, не похожее на парные в нашем понимании.

Сувон, корейская саунаСувон, корейская сауна
9 день

Возвращение домой

Утром после освобождения номеров мы попрощаемся. Если вы захотите остаться в Корее подольше, мы бесплатно поможем вам подобрать отель или программу отдыха.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$2100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, кулинарный мастер-класс
  • Трансферы от/до аэропорта (для прилетающих рекомендованными рейсами)
  • Все трансферы по маршруту, транспортная карта
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда ханбока, профессиональная фотосессия
  • Корейская сауна
  • К-ЕТА
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Медицинская страховка
  • Причёска и аксессуары на фотосессии (по желанию)
Место начала и завершения?
Аэропорт Сеула, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Привет! Я — Ира. 14 лет назад я села в самолёт без обратного билета, а сегодня за моими плечами 36 стран, более 10 лет жизни в Азии и 6 лет
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создания авторских путешествий для женщин. Сейчас я живу между Кореей, Японией и Китаем — именно эти три направления лежат в основе моих девичников. Это небольшие группы до 10 человек, без массового туризма и потока одинаковых поездок. Благодаря этому мы легко знакомимся, много общаемся и чувствуем себя комфортно на протяжении всего путешествия. Каждый маршрут я продумываю с учётом логистики, сезона, загруженности популярных мест и комфорта группы — без многочасовых переездов и экономии на отелях. Мы гуляем по интересным районам, посещаем арт-пространства, эффектные шоу и необычные места, а ещё обязательно сохраняем поездку в красивых фотографиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
А
Поездка прошла отлично! Отель с потрясающим видом и очень удобным местом, весь план и организация на уровне. Места классные, была ещё фотосессия. Особенно приятно, что Ира всегда была на связи и отвечала на все вопросы во время подготовки. Ещё запомнился приятный подарок на встречу и подробные советы по косметике.
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А
В полном восторге от этой долгожданной поездки. Столько красивых мест мы увидели! Спасибо вам за эти яркие впечатления!
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О
Я безумно рада этому насыщенному и очень эмоциональному путешествию, это был настоящий девичник со всеми его плюсами и неожиданностями) Спасибо Ирине за тот объем знаний, энергии и информации, что она
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нам дала. Уже прошло несколько дней после поездки, а я до сих пор на волне этих классных впечатлений.

Всё понравилось от и до. Помогали с бумажками, всегда были рядом, терпеливо отвечали на кучу моих вопросов! В аэропорту встретили, подарки классные дали, сопровождали целый день, помогали с покупкой симок, обменом денег, рассказывали как самостоятельно добраться куда нужно. Локаций было столько, эмоций и фотографий — чуть ли не три с половиной тысячи!

Очень важно попасть на правильного гида, с Ириной мне очень повезло — это прям попадание в точку. Мы много гуляли пешком, я это обожаю, и она показывала не только популярные места, но и скрытые от многих туристов уголки. Исторический центр, культурные памятники, места для шопинга, одежда, косметика, и куча классных кафе с вкусной едой. Я познакомилась с местной атмосферой и людьми. Всё было легко, весело и по-домашнему. Мы даже программу меняли по ходу, договаривались с группой, добавляли новые активности, сходили на концерт.

В итоге это одно из лучших решений — поехать именно в такое путешествие. Однозначно советую этот тур и гида. И не забудьте удобные ботинки и пустой чемодан, чтоб привезти все, что понравится!

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Е
Мне очень понравилась эта поездка! Давно мечтала съездить туда и вот наконец решилась, и ни капли не пожалела. Мы гуляли по очень красивым местам, организация была на высоте. Большое спасибо всем, кто помог сделать эту поездку такой классной!
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А
В марте наконец-то удалось съездить и увидеть то, что давно хотелось. Хочу поблагодарить тех, кто всё это устроил — было здорово!
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