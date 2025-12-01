Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Побывать в «Сумасшедшем доме», изучить храмы, встретить закат на дюнах и погулять по ночному рынку
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
4 апр в 10:00
2 мая в 10:00
$2589 за человека
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2590 за человека
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
26 дек в 08:00
27 янв в 08:00
$1500 за всё до 5 чел.
Языковая школа в Корее с проживанием в кампусе университета Чунан (всё включено)
Позаниматься с носителями, поучиться каллиграфии и тхэквондо, сходить на шоу и в парк аттракционов
Начало: Аэропорт Сеула, 15:00. Также возможно любое другое...
4 янв в 15:00
280 000 ₽ за человека
