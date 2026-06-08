Описание Фото Ответы на вопросы Хотите увидеть самые красивые природные уголки Абхазии? Отправляйтесь с нами в драйвовый однодневный джип-тур — только так можно добраться до самых труднодоступных мест Страны души.



Вас ждут сказочные пейзажи, классические природные достопримечательности — Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гегский водопад и озеро Рица, — местные вкусности и эффектные фотографии на память.

Алина Ваш гид в Гагре Задать вопрос Групповая экскурсия 1500 ₽ за человека 🇷🇺 русский 9 часов 1-20 человек Джиппинг, джиппинг в абхазию Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Драйв и классические достопримечательности Абхазия — это нереальные горные пейзажи, неповторимая атмосфера, вкусная еда и гостеприимство. Мы предлагаем узнать эту прекрасную страну ближе и посетить труднодоступные природные объекты, до которых с ветерком доставит комфортабельный джип. В сопровождении опытного водителя и профессионального гида вы увидите классические маршруты — от города Гагра до озера Рица, Юпшарского каньона и Гегского водопада. Острые ощущения и сапфировая гладь Вы пройдёте по шаткому деревянному подвесному мосту над рекой Бзыбь, который раскачивается не только от ветра, но и от шагов туристов в поисках острых ощущений. Затем вас ждёт Голубое озеро — зеркальная, сапфировая гладь среди скал, и знаменитый Гегский водопад высотой около 70 метров, который в солнечную погоду переливается цветами и образует настоящую радугу. Величие каньона и легенды Маршрут включает завораживающий Юпшарский каньон — памятник природы горной Абхазии, образовавшийся в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Вы прогуляетесь по берегу озера Рица, жемчужины всего Кавказа, и подниметесь на смотровую площадку «Прощай Родина» — красивую видовую точку, обросшую легендами и мифами. Решайтесь на это захватывающее приключение!

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