Хотите увидеть самые красивые природные уголки Абхазии? Отправляйтесь с нами в драйвовый однодневный джип-тур — только так можно добраться до самых труднодоступных мест Страны души.
Вас ждут сказочные пейзажи, классические природные достопримечательности — Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гегский водопад и озеро Рица, — местные вкусности и эффектные фотографии на память.
Вас ждут сказочные пейзажи, классические природные достопримечательности — Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гегский водопад и озеро Рица, — местные вкусности и эффектные фотографии на память.
Описание экскурсииДрайв и классические достопримечательности Абхазия — это нереальные горные пейзажи, неповторимая атмосфера, вкусная еда и гостеприимство. Мы предлагаем узнать эту прекрасную страну ближе и посетить труднодоступные природные объекты, до которых с ветерком доставит комфортабельный джип. В сопровождении опытного водителя и профессионального гида вы увидите классические маршруты — от города Гагра до озера Рица, Юпшарского каньона и Гегского водопада. Острые ощущения и сапфировая гладь Вы пройдёте по шаткому деревянному подвесному мосту над рекой Бзыбь, который раскачивается не только от ветра, но и от шагов туристов в поисках острых ощущений. Затем вас ждёт Голубое озеро — зеркальная, сапфировая гладь среди скал, и знаменитый Гегский водопад высотой около 70 метров, который в солнечную погоду переливается цветами и образует настоящую радугу. Величие каньона и легенды Маршрут включает завораживающий Юпшарский каньон — памятник природы горной Абхазии, образовавшийся в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Вы прогуляетесь по берегу озера Рица, жемчужины всего Кавказа, и подниметесь на смотровую площадку «Прощай Родина» — красивую видовую точку, обросшую легендами и мифами. Решайтесь на это захватывающее приключение!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Гегский водопад
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
Что включено
- Трансфер на джипах
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица (1000р руб./взрослый 500 руб. / детский (с 6 до 12 лет)
- Обед в горном кафе
Место начала и завершения?
Гагра, ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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