Что вы можете увидеть 🤩

Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», сможете надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса.
Едем в путешествие индивидуальной группой на джипах хантерах и патриках с усиленной подвеской, открытым верхом летом и закрытым зимой.
Едем в путешествие индивидуальной группой на джипах хантерах и патриках с усиленной подвеской, открытым верхом летом и закрытым зимой.
Описание экскурсии
Путешествие на открытых джипах – это возможность высоко поднять голову, чтобы увидеть вершины, оглянуться, чтобы осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. Одни только фото и видео из открытой кабины чего стоят, просто потрясающие! Маршрут нашего джип-тура включает самые популярные и красивые достопримечательности, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно глазу туриста места. Важная информация:
По договоренности можем повезти на Альпийские луга, ПЫВ, долина 7 озер, озеро МЗЫ, Малая Рица + Гега, Озеро Чха +перевал ПЫВ.
Ежедневно, время выезда согласуется
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
- Смотровая площадка в г. Гагре
- Водопад Девичьи слёзы
- Стеклянный мост
- Водопад Мужские слёзы
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок»)
- Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
- Озеро Рица
- Водопад влюбленных
- Гегский водопад
Что включено
- Услуги профессионального водителя из Абхазии
- Трансфер от границы до/в Гагре
- Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
- Трансфер из отдаленных районов со стороны Пицунды и Нового Афона
- Обед в том месте где вы пожелаете (средний чек 500 руб.)
- Две тарзанки по 500-1000 руб.
- Объезд Рицы в сторону Дачи Сталина через Молочный водопад и смотровую Птичий клюв (1200 метров над уровнем моря) - от 2000 руб. (зимой или при неблагоприятной погоде не посещается).
- Может поднять на Альпийские луга или на перевал ПЫВ высота 2030 метров
- Экологический сбор на озере Рица: 700 руб. /взрослый с 12 лет 200 руб. /детский от 8-11 лет включительно дети до 8 лет бесплатно. с 1 мая 1000/500 руб.
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда согласуется
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- По договоренности можем повезти на Альпийские луга
- ПЫВ
- Долина 7 озер
- Озеро МЗЫ
- Малая Рица + Гега
- Озеро Чха +перевал ПЫВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Провели великолепный день в путешествии! Увидели очень красивые места, посетили дегустации, водопады, озера. Ехали стоя в джипе только по бездорожью, безопасность превыше всего. Обедали в хорошем кафе. Гиду Артёму спасибо.
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С
Поездка получилась очень красивая, интересная, гид Хас заботливый, аккуратный, интересный собеседник. Рекомендую!
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В
Были на индивидуальной экскурсии семьёй с дочкой 7 лет. Посетили много прекрасных мест в округе Гагр, водопады, Голубое озеро, Озеро Рица, попробовали местные вина и блюда. На экскурсии у нас
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В
Мы выбрали индивидуальный джип-тур из расчета кратковременного пребывания в Гагре. Организаторы помогли определиться с направлением, подсказали по времени, подстроились под наши потребности. Замечательный водитель Орут встретил нас на ЖД вокзале,
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А
Это лучшее впечатление от путешествия! Нашим водителем и гидом был Нодар, добрейшей души человек, показал всю красоту края, рассказал все легенды, отвечал на все наши любопытные вопросы)) брали индивидуальную экскурсию
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Ю
Доброго дня!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
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