Что вы можете увидеть 🤩

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был гид - Роберт. Очень приятный и общительный молодой человек. Много рассказал как о современной Абхазии, так и исторические факты и интересные моменты, как про места которые посетили, так и про вообще страну. Нашёл общий язык с нашей дочкой, поддерживал беседу с нами. Аккуратный водитель, вежливый и отзывчивый собеседник. Очень понравилась экскурсия!!! Восхитительная природа, завораживающие виды!!! Советую воспользоваться услугами данного сервиса! Отдельно для Роберта - ждём на 18 летние дочки) он поймет! Спасибо за хорошо проведённое время.