читать дальше

нас от куда мы сказали и так же привезли. В конце экскурсии нас завезли в прекрасный ресторан, где Виктория и Дмитрий рассказали про национальные блюда и порекомендовали нам испробовать. Это было незабываемо. В следующий раз, когда приедем в Абхазию, обратимся к Виктории! Спасибо много раз! Удачи тебе Виктория! И конечно же фото с нашей незабываемой поездке.