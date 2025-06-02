Величественные горы и прозрачные водопады Рицинского национального парка привлекают путешественников со всего мира.
Это индивидуальная экскурсия из Гагры подарит незабываемые впечатления от знакомства с древними цивилизациями и легендами озера Рица.
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, а опытный гид расскажет о значении региона в древнегреческой и римской истории, местных ремёслах и современном развитии Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горы и водопады
- 📜 Легенды озера Рица
- 🏛 История древних цивилизаций
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🌿 Уникальная природа Абхазии
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Водопады
- Смотровые площадки
Описание экскурсии
Едем в Рицинский национальный парк, где вас встретят горные вершины и кристально чистые озёра. По пути вы увидите Голубое озеро и водопады, полюбуетесь захватывающими видами со смотровых площадок. И узнаете:
- О древних цивилизациях, которые оставили свой след на земле Абхазии
- Значении региона в древнегреческой и римской истории
- Легендах, связанных с озером Рица
- Местных ремёслах — скотоводстве и кузнечном деле
- Современных реалиях Абхазии, её стремлении к развитию и сохранению уникального наследия
Организационные детали
- Едем на автомобиле Mitsubishi Delica или аналогичном по комфортабельности
- Дополнительные расходы: билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽ за чел.; по желанию посетим дачу Сталина и Новоафонскую пещеру
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Путешествие можно начать на КПП Псоу со стороны Абхазии после прохождения границы по пешеходному переходу или из Пицунды, Нового Афона, Сухума (в этом случае Гагру не посещаем)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 19 туристов
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Виктор
2 июн 2025
Хочу поблагодарить Викторию, что познакомила нас с Абхазией, это было незабываемо! Замечательный человек, многое расскажет и покажет, было приятно слушать. Виктория мастер своего дела, я б сказал-фанат) С Дмитрием забрали
Входит в следующие категории Гагры
