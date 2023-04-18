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За время путешествия вы увидите столицу Абхазии – солнечный город Сухум, насладитесь купанием читать дальше уменьшить в расслабляющих и оздоравливающих источниках, продегустируете вино, местные блюда и лакомства.



А еще у вас будет возможность увидеть красоты ущелья Черниговка, почувствовать умиротворяющую атмосферу возле прекрасного Новоафонского монастыря и услышать любопытные легенды о водопаде «Девичьи слезы». Выбирайте подходящий вам маршрут! Приглашаем вас в воодушевляющий и насыщенный однодневный тур по Абхазии с маршрутом от Гагры до термальных источников Кындыг.За время путешествия вы увидите столицу Абхазии – солнечный город Сухум, насладитесь купанием 4.8 49 отзывов

Экскурсии Ваш гид в Гагре Задать вопрос Групповая экскурсия 2200 ₽ за человека 4.8 49 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов 1-19 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше. Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом. Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже. Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием. Древний православных храм и ароматный кофе По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв. В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд. По месту сбора и трансферу Сбор с Колоннады Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда. Важная информация: Уважаемые путешественники, на посадки с Гагр оплата за места осуществляется заранее. Посадки со старой колоннады, геоточку и номера такси высылаем в ватсапе. Каждый чётный день выезды

Гагра Колоннада Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гагра - Колоннада, Гагрипш (обзорно)

Новый Афон - новоафонский монастырь

Сухум - Атмосферная набережная Махаджиров, белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами

Термальный источник Кындыг Что включено Трансфер

Страховка

Услуги гида

Завтрак (при выборе тура с выездом в 6:00) Что не входит в цену Обед

Входные билеты на источник Где начинаем и завершаем? Начало: 86СП+ХВ6, Гагра Завершение: Колоннада Когда и сколько длится? Когда: Гагра Колоннада Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Уважаемые путешественники

На посадки с Гагр оплата за места осуществляется заранее. Посадки со старой колоннады

Геоточку и номера такси высылаем в ватсапе. Каждый чётный день выезды Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.