Приглашаем вас в воодушевляющий и насыщенный однодневный тур по Абхазии с маршрутом от Гагры до термальных источников Кындыг.
За время путешествия вы увидите столицу Абхазии – солнечный город Сухум, насладитесь купанием
За время путешествия вы увидите столицу Абхазии – солнечный город Сухум, насладитесь купанием
Описание экскурсииИтак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше. Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом. Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже. Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием. Древний православных храм и ароматный кофе По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв. В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд. По месту сбора и трансферу Сбор с Колоннады Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда. Важная информация: Уважаемые путешественники, на посадки с Гагр оплата за места осуществляется заранее. Посадки со старой колоннады, геоточку и номера такси высылаем в ватсапе. Каждый чётный день выезды
Гагра Колоннада
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра - Колоннада, Гагрипш (обзорно)
- Новый Афон - новоафонский монастырь
- Сухум - Атмосферная набережная Махаджиров, белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами
- Термальный источник Кындыг
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Услуги гида
- Завтрак (при выборе тура с выездом в 6:00)
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты на источник
Где начинаем и завершаем?
Начало: 86СП+ХВ6, Гагра
Завершение: Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Гагра Колоннада
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Уважаемые путешественники
- На посадки с Гагр оплата за места осуществляется заранее. Посадки со старой колоннады
- Геоточку и номера такси высылаем в ватсапе. Каждый чётный день выезды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Были на экскурсии 10.04 с мамой.
Нашим гидом был Омар. Интеллектуальный, чуткий, заботливый, внимательный. Только положительные впечатления.
По маршруту мы везде были первыми и без очереди проходили на объекты, успевали насладиться красотой
Нашим гидом был Омар. Интеллектуальный, чуткий, заботливый, внимательный. Только положительные впечатления.
По маршруту мы везде были первыми и без очереди проходили на объекты, успевали насладиться красотой
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Е
Гид Шамиль - лучший! Экскурсия прошла легко и весело, с хорошим настроением. Всё, что хотели увидеть и сделать, получилось. Даже дегустации прошли с юмором, хотя я не их почитательница. Правда,
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Е
Всё очень понравилось, у нас была гит Мактина, очень общительная и открытая девушка прекрасно знающая историю своей замечательной Абхазии, много нового от ниё узнали, посилили дегустацию мёда, дегустацию вина и сыра, пили очень вкусный чай с булочкой это включено в тур, были в храме Успения Пресвятой Богородицы 6 века, вопщем массу впечатления получили. Очень рекомендую!!!
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К
Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного гугла, не вытащить. Сама поездка была невероятно комфортной: остановки по плану и с достаточным количеством времени для ознакомления со всем интересным; организаторские навыки и клиентоориентированность - на высоком уровне.
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Н
Лаша- гид-огонь! Очень интересно его слушать, есть система в препод несении информации, невероятное количество шуток, прекрасное чувство юмора, замечательный маршрут! Осилили даже с детьми! Очень понравилось! Спасибо огромное за впечатления!
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N
Лаша- гид-огонь! Очень интересно его слушать, есть система в препод несении информации, невероятное количество шуток, прекрасное чувство юмора, замечательный маршрут! Осилили даже с детьми! Очень понравилось! Спасибо огромное за впечатления!
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