Акармара город-призрак – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Акармара город-призрак» в Гагре, цены от 4190 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Город-призрак и природа Абхазии
На машине
10 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ткуарчал и Акармару
Откройте для себя заброшенные города и водопады Абхазии. Погрузитесь в историю и насладитесь природой на уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
На машине
Джиппинг
11 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Водопад Великан и Бедийский храм
Путешествие к водопаду Великан и Бедийскому храму подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны города-призрака и насладитесь горячими источниками
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Расписание: ежедневно в 09:00
25 окт в 09:00
29 окт в 09:00
4190 ₽ за человека
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гагры)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гагры)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Завтра в 09:30
22 окт в 08:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    3 сентября 2025
    Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
    Если бы можно было поставить оценку 10 из 5, я бы так и сделала! Мне очень понравились локации, их нужно
    читать дальше

    Хорошо спланирован тайминг экскурсии, на все хватает времени, по Акармаре мы прогулялись уже вечером в сумерках, когда атмосфера самая располагающая. Да, маршрут долгий, но он того стоит! Томас рассказывает интересно, на свои вопросы ответы я получила, вождение уверенное) В общем, рекомендую!

  • Е
    Евгения
    2 сентября 2025
    Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
    Экскурсия обалденная, маршрут да, действительно долгий, но впечатления того стоят 200%. Учитывая, что я 3ий раз в Абхазии и почти
    читать дальше

    все уже видела, мне все равно было интересно. Рассказывает гид немного, но интересно, как раз то, что нужно по мне)
Особенно хочется отметить уверенное вождение Томаса
    Особенно хочется отметить уверенное вождение Томаса

