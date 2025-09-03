Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ткуарчал и Акармару
Откройте для себя заброшенные города и водопады Абхазии. Погрузитесь в историю и насладитесь природой на уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Водопад Великан и Бедийский храм
Путешествие к водопаду Великан и Бедийскому храму подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны города-призрака и насладитесь горячими источниками
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Расписание: ежедневно в 09:00
25 окт в 09:00
29 окт в 09:00
4190 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гагры)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Завтра в 09:30
22 окт в 08:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ксения3 сентября 2025Если бы можно было поставить оценку 10 из 5, я бы так и сделала! Мне очень понравились локации, их нужно
Евгения2 сентября 2025Экскурсия обалденная, маршрут да, действительно долгий, но впечатления того стоят 200%. Учитывая, что я 3ий раз в Абхазии и почти
