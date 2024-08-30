Приглашаем в путешествие по «стране души» на современном микроавтобусе Мерседес.
Вы оцените все классические достопримечательности Абхазии: озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснётесь к местной истории и полюбуетесь сказочной природой.
Описание экскурсии
- Голубое озеро. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезёт, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
- Озеро Рица. Мы посетим «визитную карточку» Абхазии. Вы узнаете, как образовалось озеро и какие легенды с ним связаны.
- Юпшарский каньон. Мы покажем вам древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские слёзы. Остановки в этих местах автобусах делать запрещено согласно новым правилам безопасности Рицинского национального парка. Первая остановка по пути на Рицу будет на Голубом озере.
- Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию).
- Купание в море или мандариновый сад (по сезону, на ваш выбор). В летний период мы делаем часовую остановку на самом чистом пляже Абхазии на территории отеля.
- Новый Афон. Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На его территории находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Увидите главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня и самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Отдохнёте в парке с лебедями и оцените рукотворный водопад, созданный силами монахов. По желанию посетите древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами.
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой)
- Дегустация местных продуктов. Вы попробуете мёд, вино, чачу, сыр и копчёное мясо.
Кроме того, вы пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и увидите заброшенную ж/д станцию Псырцха.
Время остановок будет варьироваться так, чтобы успеть заехать во все места.
Организационные детали
- Время в Абхазии московское
- Ново-Афонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 19 мест
- В автобусах нельзя находиться во время продолжительных остановок — ради сохранности ваших вещей. Поэтому возьмите одежду и аксессуары по погоде, чтобы с комфортом провести время снаружи (зонтики, накидки от дождя и т. д.)
- Наши автобусы едут из Адлера через границу. Геоточку посадки, информацию о том, как добраться, и номера недорогих такси высылаем в WhatsApp накануне экскурсии. Связь с туристами в Абхазии происходит только через WhatsApp
- Сбор от Колоннады в 6-7 ч. утра летом, в другое время года – 7-8 ч. Если на границе пробки, гид заранее пришлёт вам сообщение об этом. Ваш телефон не должен быть в авиарежиме. Возвращение обратно в 17-18 ч. (зависит от сезона, потока туристов на границе и места посадки).
- Если ваше место посадки от границы до Гагр, мы заберём вас по пути следования автобуса на Сухумском шоссе. * Если после экскурсии вам необходимо вернуться в РФ, мы можем это организовать. Подробности уточняйте в переписке
Что входит в стоимость
- Профессиональное сопровождение экскурсоводом со стажем 10-30 лет (рассказывает не водитель)
- Дети до 6 лет включительно без места в автобусе могут посетить экскурсию бесплатно
В стоимость не включены
- Сбор мандаринов — от 100 ₽ за кг
- Трансфер из Красной Поляны (по набору группы) — 500 ₽ за чел.
- Экосбор на озере Рица: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети до 11 лет включительно — 200 ₽, дети до 7 лет включительно — бесплатно
- Обед в кафе — по желанию, средний чек 800 ₽ за чел. Также по пути есть места, где можно купить перекусить
- Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий Клюв» в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) — по 300 ₽ за чел. (зависит от сезона)
- Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице (уточнять при заказе)
- Храм 10 века в селе Лыхны — 300 ₽ за чел. (посещение зимой, по желанию)
- Посещение дачи Сталина (по желанию) — 300 ₽ за чел.;
- Новоафонская пещера: с 8 лет — 700 ₽, дети до 8 лет — бесплатно. График работы пещер необходимо уточнять заранее, он зависит от сезона
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время по МСК и зависит от сезона)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 1462 туристов
Меня зовут Юлия, и я знаю, как организовать ваш отдых правильно! У нас большой автопарк отличных автомобилей и мини-автобусов. Мы внимательно относимся к каждому, всегда находимся на связи с вами 24/7. Связываемся накануне экскурсии или по запросу заранее. С нами вы увидите больше, чем ожидали!
Отзывы и рейтинг
С
Светлана
30 авг 2024
Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?!
Да, наш гид подарил нам такую возможность, приукрасив это свидание красивейшими стихами и легендами!
Егор
27 авг 2024
Очень понравился экскурсовод Саид Викторович. Рассказывал легенды, шутил. Очень хорошо знает материал. Может ответить на любой вопрос. Интересен даже в обычной беседе. Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием в будущем побываю ещё на экскурсиях этого гида.
Виктория
21 авг 2024
Экскурсия просто чудо!!! Красиво, весело, очень крутые локации! Наш экскурсовод Саид просто огонь, очень весело, душевно все рассказал, нам очень понравилась экскурсия, что Косаемо Организации тяжело было дозвониться дописаться, нам вечером забыли сообщить какая машина, приедут ли за нами вообще, мы до последнего не знали заберут нас или нет 😂😂
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв, мы рады, что экскурсия вам понравилась. Однако хотели бы прояснить некоторые моменты.
Мы были на связи с
Т
Татьяна
7 авг 2024
Изначально организатор предупредил, чтобы у нас были включенные в роуминге телефоны для связи, потому что водитель мог написать о задержке в посадке. Никто ничего не написал, и не предупредил заранее
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за оставленный отзыв. Хочу объяснить ситуацию более подробно.
Мы понимаем, что изменения в автобусах могут быть неудобными, но в
Елизавета
29 июл 2024
2 звезды за красивую природу Абхазии. Экскурсию не рекомендую, экскурсовод либо не умеет, либо не хочет общаться с людьми нормально. Что не спросишь отвечает вечно с недовольством и агрессией, успел
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Хотим дать пояснения по затронутым вопросам.
Мы не смогли поехать на дачу, так как на нее не
А
Антонина
27 июл 2024
Спасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатили по всем возможным туристическим местам Абхазии, давали рекомендации, помогали и окружали смешными историями и заботой!
Альбина
23 июл 2024
Всё понравилось, очень красиво и интересно, хотя и было ну очень жарко
А
Антон
21 июл 2024
Поездка была по маршруту оз. Рица-Новый Афон с водителем-гидом Натальей. Очень профессиональный гид, информацию давала через микрофон и акустику авто. Так же не менее профессионально вела машину хёндэй старекс. Группа у нас была из 11 человек (6 взрослых, 5 детей) дети сидели на заднем большом диване, им там было комфортно,на обратном пути даже вздремнули))
Дарья
18 июл 2024
Прекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголке своей Родины! Влюбил в каждое место которое мы посетили! Всем сильно рекомендую!
Юлия
10 июл 2024
Добрый день! 9 июля были на экскурсии. Посетили Голубое озеро, озеро Рица, Новый Афон, дачу Сталина. Было очень занимательно и увлекательно. Экскурсоводу отдельное спасибо! Человек, который любит свое дело и свою Родину. Спасибо!!!
Adelina
10 июл 2024
1. Объявление сбора у «Колоннада» в 06:40, в 06:45 приходит СМС от гида, что задерживаются. В 07:20 приезжает автобус, отправляют прибывших туристов в кафе и туалет, а нас просят постоять
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв и что обратили внимание на наши туры. Хотим прояснить несколько моментов:
1. На нашем сайте указано, что
Д
Дмитрий
2 июл 2024
Очень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубое озеро, все интересно! Захватывает дух когда проезжаешь на высоте 1200 метров рядом с живописными карнизами гор!
Д
Дарья
12 июн 2024
Добрый день! Хотела поблагодарить за экскурсию. Все отлично прошло! Насыщенно, четко по времени. Гид с водителем молодцы! Транспорт комфортный! Великолепный вариант для знакомства со страной!
В
Виктория
5 июн 2024
Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях. Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус,
О
Оксана
4 мая 2024
Водитель вез дрова. Скорость бешеная. Дегустаций много. Мало рассказов о городе. Дополнительные маршруты озвучивались уже на месте. Надо раньше рассказывать о возможностях дополнительных остановок и маршрутов. Мало места в маршрутке.
Юлия
Ответ организатора:
Наверное не ваш формат, вы ездили на 19 местном комфортном мерседесе с кондиционером и гид профессионально все рассказывает по микрофону
