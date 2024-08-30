читать дальше

в первую половину поездки поругаться с доброй половиной группы. По прибытие на колоннаду сказал всем, что можно зайти за кофе, но не предупредил, что с напитками нельзя в салон. Проблема не в том что нельзя, а в том, что можно было предупредить заранее чтобы либо не ходили вообще, либо брали маленький объем. Времени дали всего 15 минут, а очереди с утра немаленькие. Каково было разочарование, когда тебе с твоим напитком отправляют к мусорке. Предупреждайте заранее! Так же, находясь на этой же точке сказал, что к ресторану Гагрипш мы вернемся в конце поездки, чтобы далее по маршруту не собрать пробки, к ресторану мы так и не вернулись)))) Далее было непонятно откуда какая сумма к оплате берется, она отличалась от той что писал менеджер в чате, на просьбу объяснить откуда надбавка у человека случилась настоящая истерика. Было очень неприятно, вопросы были в нормальном тоне и без претензий, я думаю всем было бы интересно знать за что, они платят деньги. Так же указано, что остановка в кафе на обед и средний чек на одного 500₽, это наверное только за компот на человека, будьте готовы потратить гораздо большие суммы, даже если вы одни. Точки для дегустаций как повезет, нам не очень, позитивно настроены были только молодой человек на дегустации меда и девушка на дегустации чая, они грамотно и интересно рассказали про свои товары, остальные же просто хотели продать тебе всего и побольше, словно на рынок попали. Так же дачи Сталина, экскурсовод уточнил, что если наберутся желающие, то можно посетить, когда к нему подходили с этим вопросом он тактично сливался, таким образом даже в окно их не увидели. Водопады девичьи и мужские слезы мы про летели со скоростью света, не останавливаясь. Кому повезло в окошко смогли заснять, а кто сидел с противоположной стороны дай Бог удалось разглядеть. Остановка, наверное на самом красочном месте, о. Рицца была всего час! Это крайне мало, особенно если учесть, что происходит она то ближе к часу дня, тут нужно успеть и покушать, и сходить в туалет, и сделать фото. Зато в Новом Афоне целых 1,5 часа, посмотреть на водопад (не самый интересный по мнению всей группы и идти до него ну точно не 2 минуты) и разрушенную ж/д станцию (такое себе развлечение) и можно поплескаться в море. Ну и немного про организацию сего мероприятия, наша остановка была на Сухумском ш., время встречи 6 утра, коротко мы просидели там час прежде чем приехал наш автобус. Большую часть экскурсии вы предоставлены сами себе, если вы рассчитываете, что вам про каждое место будут рассказывать интересные факты и события, то это не так. Пока вы в автобусе, у вас будет просто лекция по истории у нудного препода, который монотонно дает материал, благо пересказ не просит. В какой-то момент, не сговариваясь между собой внутри группы вообще перестали обращаться к экскурсоводу, спрашивая и уточняя что-то друг у друга, во избежание так скажем конфликтных ситуаций, вернуться в свой отель хотелось всем