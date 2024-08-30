Мои заказы

Рица, Новый Афон и мандариновый сад: групповая поездка из Гагры

Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Приглашаем в путешествие по «стране души» на современном микроавтобусе Мерседес.

Вы оцените все классические достопримечательности Абхазии: озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснётесь к местной истории и полюбуетесь сказочной природой.
Рица, Новый Афон и мандариновый сад: групповая поездка из Гагры© Юлия
Рица, Новый Афон и мандариновый сад: групповая поездка из Гагры© Юлия
Рица, Новый Афон и мандариновый сад: групповая поездка из Гагры© Юлия

Описание экскурсии

  • Голубое озеро. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезёт, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
  • Озеро Рица. Мы посетим «визитную карточку» Абхазии. Вы узнаете, как образовалось озеро и какие легенды с ним связаны.
  • Юпшарский каньон. Мы покажем вам древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские слёзы. Остановки в этих местах автобусах делать запрещено согласно новым правилам безопасности Рицинского национального парка. Первая остановка по пути на Рицу будет на Голубом озере.
  • Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию).
  • Купание в море или мандариновый сад (по сезону, на ваш выбор). В летний период мы делаем часовую остановку на самом чистом пляже Абхазии на территории отеля.
  • Новый Афон. Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На его территории находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Увидите главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня и самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Отдохнёте в парке с лебедями и оцените рукотворный водопад, созданный силами монахов. По желанию посетите древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами.
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой)
  • Дегустация местных продуктов. Вы попробуете мёд, вино, чачу, сыр и копчёное мясо.

Кроме того, вы пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и увидите заброшенную ж/д станцию Псырцха.

Время остановок будет варьироваться так, чтобы успеть заехать во все места.

Организационные детали

  • Время в Абхазии московское
  • Ново-Афонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 19 мест
  • В автобусах нельзя находиться во время продолжительных остановок — ради сохранности ваших вещей. Поэтому возьмите одежду и аксессуары по погоде, чтобы с комфортом провести время снаружи (зонтики, накидки от дождя и т. д.)
  • Наши автобусы едут из Адлера через границу. Геоточку посадки, информацию о том, как добраться, и номера недорогих такси высылаем в WhatsApp накануне экскурсии. Связь с туристами в Абхазии происходит только через WhatsApp
  • Сбор от Колоннады в 6-7 ч. утра летом, в другое время года – 7-8 ч. Если на границе пробки, гид заранее пришлёт вам сообщение об этом. Ваш телефон не должен быть в авиарежиме. Возвращение обратно в 17-18 ч. (зависит от сезона, потока туристов на границе и места посадки).
  • Если ваше место посадки от границы до Гагр, мы заберём вас по пути следования автобуса на Сухумском шоссе. * Если после экскурсии вам необходимо вернуться в РФ, мы можем это организовать. Подробности уточняйте в переписке

Что входит в стоимость

  • Профессиональное сопровождение экскурсоводом со стажем 10-30 лет (рассказывает не водитель)
  • Дети до 6 лет включительно без места в автобусе могут посетить экскурсию бесплатно

В стоимость не включены

  • Сбор мандаринов — от 100 ₽ за кг
  • Трансфер из Красной Поляны (по набору группы) — 500 ₽ за чел.
  • Экосбор на озере Рица: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети до 11 лет включительно — 200 ₽, дети до 7 лет включительно — бесплатно
  • Обед в кафе — по желанию, средний чек 800 ₽ за чел. Также по пути есть места, где можно купить перекусить
  • Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий Клюв» в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) — по 300 ₽ за чел. (зависит от сезона)
  • Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице (уточнять при заказе)
  • Храм 10 века в селе Лыхны — 300 ₽ за чел. (посещение зимой, по желанию)
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) — 300 ₽ за чел.;
  • Новоафонская пещера: с 8 лет — 700 ₽, дети до 8 лет — бесплатно. График работы пещер необходимо уточнять заранее, он зависит от сезона

ежедневно в 06:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время по МСК и зависит от сезона)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 1462 туристов
Меня зовут Юлия, и я знаю, как организовать ваш отдых правильно! У нас большой автопарк отличных автомобилей и мини-автобусов. Мы внимательно относимся к каждому, всегда находимся на связи с вами 24/7. Связываемся накануне экскурсии или по запросу заранее. С нами вы увидите больше, чем ожидали!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
С
Светлана
30 авг 2024
Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?!
Да, наш гид подарил нам такую возможность, приукрасив это свидание красивейшими стихами и легендами!
Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?!
Егор
Егор
27 авг 2024
Очень понравился экскурсовод Саид Викторович. Рассказывал легенды, шутил. Очень хорошо знает материал. Может ответить на любой вопрос. Интересен даже в обычной беседе. Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием в будущем побываю ещё на экскурсиях этого гида.
Виктория
Виктория
21 авг 2024
Экскурсия просто чудо!!! Красиво, весело, очень крутые локации! Наш экскурсовод Саид просто огонь, очень весело, душевно все рассказал, нам очень понравилась экскурсия, что Косаемо Организации тяжело было дозвониться дописаться, нам вечером забыли сообщить какая машина, приедут ли за нами вообще, мы до последнего не знали заберут нас или нет 😂😂
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв, мы рады, что экскурсия вам понравилась. Однако хотели бы прояснить некоторые моменты.

Мы были на связи с
читать дальше

вами с 11 июня и предоставляли всю необходимую информацию по экскурсии. 10 августа мы отправили вам геолокацию и сопровождали вас на протяжении всей поездки. Также у вас была запланирована другая экскурсия с другим организатором, возможно, возникло некоторая путаница, и вы случайно спутали их с нами в своём отзыве.

Т
Татьяна
7 авг 2024
Изначально организатор предупредил, чтобы у нас были включенные в роуминге телефоны для связи, потому что водитель мог написать о задержке в посадке. Никто ничего не написал, и не предупредил заранее
читать дальше

о смене машины. Про машину вообще отдельный разговор, каждую кочку или лежачий полицейский мы прочувствовали головой по потолку. В середине экскурсии вообще потек конденсат на нас.
На счёт гида. В целом, возможно он интересно рассказывал, но на последних рядах автобуса ничего не было слышно. На нашу просьбу говорить по громче, гид сказал: не может быть такого, вчера всем было слышно!
На счёт программы. Конечно мы всё понимаем по цене предложения и особых надежд не питали. Но когда половины заявленной программы не было, как-то стало обидно.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим вас за оставленный отзыв. Хочу объяснить ситуацию более подробно.

Мы понимаем, что изменения в автобусах могут быть неудобными, но в
читать дальше

дни с высоким потоком туристов иногда приходится перераспределять пассажиров по автобусам, чтобы избежать ситуации, когда один автобус едет полупустым. Это стандартная практика, особенно в сезон или при необходимости срочной замены транспорта по техническим причинам.

Автобусы пересекают границу, и посадка происходит на колоннаде. Гиды всегда рассказывают истории по пути в Гагру. Если вам не хватило информации, вы всегда можете попросить гида подойти и рассказать дополнительно.

К сожалению, некоторые туристы ранее открутили насадку на кондиционер. Мы уже заказали новую деталь, но это требует времени, так как она изготавливается в сервисных центрах.

Что касается дорог в Абхазии, то, действительно, местные "лежачие полицейские" и состояние дорог часто приводят к проблемам с подвеской. В конкретном автобусе установлена пневмоподушка, чтобы смягчить поездку.

Насчет конденсата и кондиционеров: при температуре около 40 градусов на улице техника работает на пределе возможностей, и, к сожалению, иногда возникают сбои. Мы стараемся быстро устранять все неполадки.

Места в задней части автобуса действительно могут быть менее удобными, так как они расположены чуть выше остальных. Это конструктивная особенность спринтеров, которую, к сожалению, изменить нельзя.

Что касается уведомления о смене автобусов: учитывая сложные условия связи на некоторых участках, оперативное оповещение всех туристов иногда затруднительно. В подобных ситуациях важно соблюдать согласованный порядок и быть на месте вовремя.

Все возможные изменения и задержки указываются заранее в наших сообщениях в WhatsApp, чтобы вы могли заранее подготовиться. Если у вас возникли вопросы, всегда можно обратиться к гиду, и он предоставит всю необходимую информацию.

Мы стараемся сделать ваше путешествие комфортным, несмотря на все внешние факторы. Благодарим вас за понимание и надеемся, что в следующий раз поездка пройдет еще лучше!

Елизавета
Елизавета
29 июл 2024
2 звезды за красивую природу Абхазии. Экскурсию не рекомендую, экскурсовод либо не умеет, либо не хочет общаться с людьми нормально. Что не спросишь отвечает вечно с недовольством и агрессией, успел
читать дальше

в первую половину поездки поругаться с доброй половиной группы. По прибытие на колоннаду сказал всем, что можно зайти за кофе, но не предупредил, что с напитками нельзя в салон. Проблема не в том что нельзя, а в том, что можно было предупредить заранее чтобы либо не ходили вообще, либо брали маленький объем. Времени дали всего 15 минут, а очереди с утра немаленькие. Каково было разочарование, когда тебе с твоим напитком отправляют к мусорке. Предупреждайте заранее! Так же, находясь на этой же точке сказал, что к ресторану Гагрипш мы вернемся в конце поездки, чтобы далее по маршруту не собрать пробки, к ресторану мы так и не вернулись)))) Далее было непонятно откуда какая сумма к оплате берется, она отличалась от той что писал менеджер в чате, на просьбу объяснить откуда надбавка у человека случилась настоящая истерика. Было очень неприятно, вопросы были в нормальном тоне и без претензий, я думаю всем было бы интересно знать за что, они платят деньги. Так же указано, что остановка в кафе на обед и средний чек на одного 500₽, это наверное только за компот на человека, будьте готовы потратить гораздо большие суммы, даже если вы одни. Точки для дегустаций как повезет, нам не очень, позитивно настроены были только молодой человек на дегустации меда и девушка на дегустации чая, они грамотно и интересно рассказали про свои товары, остальные же просто хотели продать тебе всего и побольше, словно на рынок попали. Так же дачи Сталина, экскурсовод уточнил, что если наберутся желающие, то можно посетить, когда к нему подходили с этим вопросом он тактично сливался, таким образом даже в окно их не увидели. Водопады девичьи и мужские слезы мы про летели со скоростью света, не останавливаясь. Кому повезло в окошко смогли заснять, а кто сидел с противоположной стороны дай Бог удалось разглядеть. Остановка, наверное на самом красочном месте, о. Рицца была всего час! Это крайне мало, особенно если учесть, что происходит она то ближе к часу дня, тут нужно успеть и покушать, и сходить в туалет, и сделать фото. Зато в Новом Афоне целых 1,5 часа, посмотреть на водопад (не самый интересный по мнению всей группы и идти до него ну точно не 2 минуты) и разрушенную ж/д станцию (такое себе развлечение) и можно поплескаться в море. Ну и немного про организацию сего мероприятия, наша остановка была на Сухумском ш., время встречи 6 утра, коротко мы просидели там час прежде чем приехал наш автобус. Большую часть экскурсии вы предоставлены сами себе, если вы рассчитываете, что вам про каждое место будут рассказывать интересные факты и события, то это не так. Пока вы в автобусе, у вас будет просто лекция по истории у нудного препода, который монотонно дает материал, благо пересказ не просит. В какой-то момент, не сговариваясь между собой внутри группы вообще перестали обращаться к экскурсоводу, спрашивая и уточняя что-то друг у друга, во избежание так скажем конфликтных ситуаций, вернуться в свой отель хотелось всем

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Хотим дать пояснения по затронутым вопросам.

Мы не смогли поехать на дачу, так как на нее не
читать дальше

набралась группа. Формирование маршрута происходит накануне тура с учетом пожеланий туристов. Мы стараемся распределить всех по предпочтениям, но если кто-то меняет решение или не выходит на экскурсию, шансы на выполнение определенных маршрутов уменьшаются. В итоге, выбор определяется большинством, и накануне запроса на посещение пещеры и дачи не поступало.

По поводу остановки у Гагрипша: она зависит от наличия свободных мест для автобусов. Летом большой поток транспорта, и свободные места могут быть заняты. Если нет возможности остановиться рядом, приходится двигаться дальше или к колоннаде. Мы понимаем, что это может быть неудобно, но, к сожалению, ситуацию с парковкой изменить не можем.

Водопады Девичьи и Мужские слезы теперь смотрим из окна автобуса, так как там больше не разрешена остановка. Это было заранее указано в WhatsApp, и мы всегда стараемся доводить до туристов полную информацию.

По поводу цен и дополнительных расходов: вся информация была предоставлена накануне, и гиды также озвучивают все детали на месте. Если что-то не было услышано или понятно, всегда можно переспросить гида или связаться с нами – мы всегда на связи и готовы помочь.

Остановка на Рице на такой экскурсии занимает до часа, но время может варьироваться в зависимости от задержек и пробок на серпантине. Это, к сожалению, тоже от нас не зависит. Мы стараемся следовать расписанию, чтобы успеть выполнить программу полностью.

Ваши замечания о гиде и группе мы приняли к сведению. Конечно, восприятие экскурсии может зависеть от множества факторов, включая личные предпочтения и настроение, но мы всегда стараемся сделать поездку максимально интересной и комфортной для всех.

Благодарим вас за отзыв и надеемся, что в будущем сможем улучшить ваш опыт путешествий с нами.

А
Антонина
27 июл 2024
Спасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатили по всем возможным туристическим местам Абхазии, давали рекомендации, помогали и окружали смешными историями и заботой!
Спасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатилиСпасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатилиСпасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатилиСпасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатилиСпасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатилиСпасибо экскурсоводу Саиду за прекрасный рассказ о местности и отличное настроение! За такую цену нас прокатили
Альбина
Альбина
23 июл 2024
Всё понравилось, очень красиво и интересно, хотя и было ну очень жарко
А
Антон
21 июл 2024
Поездка была по маршруту оз. Рица-Новый Афон с водителем-гидом Натальей. Очень профессиональный гид, информацию давала через микрофон и акустику авто. Так же не менее профессионально вела машину хёндэй старекс. Группа у нас была из 11 человек (6 взрослых, 5 детей) дети сидели на заднем большом диване, им там было комфортно,на обратном пути даже вздремнули))
Дарья
Дарья
18 июл 2024
Прекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголке своей Родины! Влюбил в каждое место которое мы посетили! Всем сильно рекомендую!
Прекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголкеПрекрасная, волшебная Абхазия! Чудесное путешествие совместное с гидом Юрием! Очень профессионально, душевно рассказывал о каждом уголке
Юлия
Юлия
10 июл 2024
Добрый день! 9 июля были на экскурсии. Посетили Голубое озеро, озеро Рица, Новый Афон, дачу Сталина. Было очень занимательно и увлекательно. Экскурсоводу отдельное спасибо! Человек, который любит свое дело и свою Родину. Спасибо!!!
Adelina
Adelina
10 июл 2024
1. Объявление сбора у «Колоннада» в 06:40, в 06:45 приходит СМС от гида, что задерживаются. В 07:20 приезжает автобус, отправляют прибывших туристов в кафе и туалет, а нас просят постоять
читать дальше

на улице, отбытие в 07:40. Целый час мы стояли и ждали.

2. Экскурсия кардинально отличается от заявленной в приложении. Это подтвердили сам экскурсовод и водитель автобуса, что в приложении неверная информация. Сказав «не все меняют информацию в приложении на актуальную».

В приложении написано: Старая Гагра; Голубое озеро; Озеро Рица; Юпшарский каньон; водопады Девичьи и Мужские слёзы; Молочный водопад; Пицунда и купание в море или мандариновый сад; Новый Афон; Дегустация местных продуктов.
А по итогу, мы посетили: Дегустация местных продуктов; Голубое озеро; Озеро Рица; быстро проехали водопады Девичьи и Мужские слёзы, не успев их разглядеть; Новый Афон. То есть, из заявленного только 4 остановки.

На озере Рице были всего час, за который нужно успеть покушать (время на очередь, на заказ, на готовность блюда, на прием пищи) очередь в туалет, останься минут 10-15 чтоб успеть осмотреть озеро и добежать до автобуса.

Во время экскурсии нам даже не рассказали о «Колоннада», « Замок принца Ольденбургского», хотя мы спросили.

Заранее уточняйте четкую информацию своего маршрута, не опираясь на описание в приложении.

3. По завершению экскурсии нас высадили дальше «Колоннада», возле «Приморский парк», это 2,6 км дальше.

4. Так же, из заявленного автобуса «Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 19 мест» был совсем другой автобус «Higer».
К тому же, в автобусе включен очень холодный кондиционер, который задувает мышцы и так далее, даже в закрытом состоянии (жалюзи кондиционера были закрыты).

Что касаемо самых точек и Абхазии - это прекрасная природа ❤️

P.s. прилагаю скрины обещанных маршрутов, автобуса и место высадки.

Так же, чудесные фотографии с локаций 🏛️

1. Объявление сбора у «Колоннада» в 06:40, в 06:45 приходит СМС от гида, что задерживаются. В1. Объявление сбора у «Колоннада» в 06:40, в 06:45 приходит СМС от гида, что задерживаются. В
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв и что обратили внимание на наши туры. Хотим прояснить несколько моментов:

1. На нашем сайте указано, что
читать дальше

купание в Пицунде или Новый Афон предоставляется по выбору, и это согласовывается накануне. Мы сажаем туристов в автобус до Пицунды, если есть желающие, иначе купание проводится в Новом Афоне, если море позволяет.

2. Сезон мандаринов в зимний период, это отмечено на сайте и будет отражено в карточках туров.

3. Водители следуют ПДД и высаживают пассажиров в разрешённых местах и где это возможно сделать.

4. Мы дважды предупреждаем туристов об утреннем сборе: в приветственном сообщении и накануне. Автобусы пересекают границу, и связь может быть нестабильной. Время прибытия может варьироваться из-за различных факторов.

5. Автобус останавливается на колоннаде, чтобы туристы могли перекусить, сходить в туалет или погулять. Водитель и гид также нуждаются в перерыве. Безопасность пассажиров и их вещей в это время обеспечивается.

6. Мы также заметили что вы ни слова не написали о плохой работе экскурсовода и водителя, это самое главное, спасибо)

Спасибо за понимание и поддержку!

Д
Дмитрий
2 июл 2024
Очень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубое озеро, все интересно! Захватывает дух когда проезжаешь на высоте 1200 метров рядом с живописными карнизами гор!
Очень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубоеОчень Крутая поездка! Красивое Озеро Рица на котором можно поплавать на катамаране, горные реки водопады, голубое
Д
Дарья
12 июн 2024
Добрый день! Хотела поблагодарить за экскурсию. Все отлично прошло! Насыщенно, четко по времени. Гид с водителем молодцы! Транспорт комфортный! Великолепный вариант для знакомства со страной!
В
Виктория
5 июн 2024
Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях. Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус,
читать дальше

что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму
В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день.
Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить.
Спасибо)

О
Оксана
4 мая 2024
Водитель вез дрова. Скорость бешеная. Дегустаций много. Мало рассказов о городе. Дополнительные маршруты озвучивались уже на месте. Надо раньше рассказывать о возможностях дополнительных остановок и маршрутов. Мало места в маршрутке.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Наверное не ваш формат, вы ездили на 19 местном комфортном мерседесе с кондиционером и гид профессионально все рассказывает по микрофону
читать дальше

и на всех остановках, все основные места маршрута и дополнительные по желанию написаны на сайте и продублированы вам в ватсапе первым сообщением. Дегустации во всех групповых турах, исключение когда туристы едут индивидуально.

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Новый Афон и Рица: поездка из Гагры
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гагры
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Уникальная экскурсия по живописным местам Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон и водопады. Почувствуйте атмосферу и узнайте интересные факты
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Афон, Мандариновый сад в мини-группе
11 часов
-
10%
29 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Афон, Мандариновый сад в мини-группе
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1125 ₽1250 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре