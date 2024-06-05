Водопад Молочный – экскурсии в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопад Молочный» в Гагре, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
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    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
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    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
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    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В
  • T
    Tatiana
    29 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
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    вин и колбас. Минусы: • Их нет! Приехав в Сочи, мы с мужем задумались об однодневном индивидуальном туре в Абхазию, благо граница близко. Очень переживали, как сложится поездка, так как являемся комнатными ит-цветочками. Однако Астамур с первой минуты знакомства расположил к себе. Общительный, вежливый и внимательный. Настоящий патриот, с любовью и с юмором рассказывал нам об этой необычной стране. Отличный водитель, проводник. В течение всей экскурсии чувствовали себя, как «У Христа за пазухой», хоть по дороге в горы, хоть при спуске вниз. Очень понравились все достопримечательности. Красочные, монументальные, дикие. Астамур нас не торопил, мы могли вдоволь погулять и, конечно, пофоткаться. В середине путешествия Астамур оперативно и профессионально организовал пикник с вином, копченой курочкой, сыром и… ммм… всего и не перечислить! На всем времени пути у нашего гида находились истории о местных красотах, быте, нравах и обычаях абхазцев. Разговор не иссякал. В общем, поездка отличная! Спасибо большое, Астамур! Если поедем еще раз в Абхазию, то обязательно гидом выберем именно Вас!

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают время сбора и номер
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    транспортного средства. Ехали в комфортабельном автобусе с очень приятным водителем - Романом и экскурсоводом Ирэн. Было много интересной информации про Абхазию, быт абхазцев, их обычаи. Посетили заявленные в программе места, было много шуток, рассказов. Абхазский народ нас встретил так же тепло и радушно как и сама природа Апсны. Очень рады что в этой экскурсии нас сопровождали именно эти люди знающие свое дело!)

    Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    Вчера были на экскурсии с гидом Рустамом. Все прошло просто замечательно. Рустам очень интересный и добрый человек, показал нам все
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    красивые места, работал не только гидом, но и фотографом! Шикарные фото и видео привезли с собой. Очень аккуратный водитель, мы ехали медленно и с рассказами всю дорогу. Рустам угостил своим вкусныым домашним вином, за что отдельное спасибо! Мы никуда не торопились, на дигустации не заезжали. Рицинский заповедник прекрасен, всем рекомендуем, незабываемо!

  • А
    Антон
    17 мая 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    Комфортное вождение, отличный рассказчик и приятный человек Адгур, нам очень понравилась его экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопад Молочный»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая экскурсия на встречу с Рицей
  2. Курортная Гагра и озеро Рица
  3. Путешествие на озеро Рица из Гагр
  4. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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