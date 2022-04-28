Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра

Русский Монте-Карло

Индивидуальная
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра

Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Зимний театр
  • Приморский парк
  • Мозаичный лабиринт
  • Дворец принца Александра Ольденбургского
Гагра была культовым курортом в советское время, и сегодня остается популярным местом для отдыха. В одном городе собрано всё — приятные пляжи и исторические достопримечательности. Поэтому здесь так приятно проводить время круглый год.
Маршрут экскурсии пройдет в историческом центре Гагры, начнется на проспекте Ардзинба и завершится у великолепного здания бывшего Зимнего театра. Вы увидите популярные достопримечательности города: крепость Абаат, христианский храм Святого Ипатия, легендарный ресторан «Гагрипш» и Коллонаду.
Вы услышите историю о том, как этот курорт был основан принцем Ольденбургским и поймете, почему Гагру называли «русский Монте-Карло». Вы прогуляетесь по Приморскому парку среди американских магнолий, гималайских кедров, олеандров и других экзотических растений. И, конечно, вы увидите произведение скульптора и художника Зураба Церетели — оно спрятано среди деревьев в парке.
В конце экскурсии вас ждут подсказки, где купить вкусные специи в Гаграх и что еще посмотреть в Абхазии.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Советы, что посетить в Абхазии
  • Рекомендации кафе и ресторанов в Гагре
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: 115 Ardzinba Ave, Gagra (Крепость Абаата)
Завершение: Кинотеатр Гагра (зимний театр)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

🎩Индивидуальные⚙️Необычные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Курортная Гагра и озеро Рица
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
4.7
11 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
6 990 за 1-6 чел.
Таинственная Абхазия - водопады, город призрак и набережная Махаджиров
10 часов
Индивидуальная
Екатерина
Нет отзывов
Таинственная Абхазия - водопады, город призрак и набережная Махаджиров
В нашем туре мы посетим таинственный город Ткуарчал и город-призрак Акармару
19 600 за 1-6 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагр
Групповая
Юлия
5
20 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагр
Мы отправляемся в тур по Абхазии: от Гагр до термальных источниках Кындыг
2 000 за 1 человека
Путешествие из Гагр в Сухум
7 часов
Индивидуальная
Адгур
5
1 отзыв
Путешествие из Гагр в Сухум
Я покажу вам Сухум - древний и колоритный город
8 500 за 1-4 чел.
Гагра - знакомство с традициями
5 часов
Индивидуальная
Alan
Нет отзывов
Гагра - знакомство с традициями
Экскурсия с национальным колоритом по красивейшему городу с дегустацией душистого Абхазского чая, великолепного вина
3 800 за 1-7 чел.
Золотое кольцо: озеро Рица и Новый Афон
8 часов
Мини-группа
Марина
5
1 отзыв
Золотое кольцо: озеро Рица и Новый Афон
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского
2 500 за 1 человека
Впервые в Абхазии: Гагра и экоферма
6 часов
Индивидуальная
Инал
Нет отзывов
Впервые в Абхазии: Гагра и экоферма
Мы посетим знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму
8 000 за 1-8 чел.
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
10 часов
Индивидуальная
Рауль
Нет отзывов
Ткуарчал, город-призрак Акармара и природа Абхазии
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской
18 000 за 1-6 чел.
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Аслан
4.1
10 отзывов
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
Автобусно-пешеходное путешествие по достопримечательностям и красивым местам черноморского города
500 за 1 человека
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
12 часов
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
12 000 за 1-4 чел.
Абхазия круглый год: однодневный тур по знаковым местам из Гагры
10 часов
Индивидуальная
Максим
Нет отзывов
Абхазия круглый год: однодневный тур по знаковым местам из Гагры
Даже если времени у вас немного, уделите всего один день
14 000 за 1-4 чел.
Сухум и города-призраки Абхазии
11 часов
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Сухум и города-призраки Абхазии
Наше путешествие сулит вам немало ярких впечатлений и удивительных мест
20 000 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре
ХОРОШО
🗺
ТАМ