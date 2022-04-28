Гагра была культовым курортом в советское время, и сегодня остается популярным местом для отдыха. В одном городе собрано всё — приятные пляжи и исторические достопримечательности. Поэтому здесь так приятно проводить время круглый год.

Маршрут экскурсии пройдет в историческом центре Гагры, начнется на проспекте Ардзинба и завершится у великолепного здания бывшего Зимнего театра. Вы увидите популярные достопримечательности города: крепость Абаат, христианский храм Святого Ипатия, легендарный ресторан «Гагрипш» и Коллонаду.

Вы услышите историю о том, как этот курорт был основан принцем Ольденбургским и поймете, почему Гагру называли «русский Монте-Карло». Вы прогуляетесь по Приморскому парку среди американских магнолий, гималайских кедров, олеандров и других экзотических растений. И, конечно, вы увидите произведение скульптора и художника Зураба Церетели — оно спрятано среди деревьев в парке.

В конце экскурсии вас ждут подсказки, где купить вкусные специи в Гаграх и что еще посмотреть в Абхазии.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).